"Никто пока не верит, что это будет надолго". Россияне – о второй волне COVID-19 в Харбине

В Китае намечается вторая волна эпидемии коронавируса. После победы над вспышкой заражения в городе Ухань новые случаи инфицирования стали выявляться в Харбине. Живущие там россияне рассказали Москве 24, что сейчас происходит в Харбине и как они отслеживают заболевших COVID-19 в своем районе через приложение.
Харбин – один из крупнейших городов на севере Китая. Он расположен в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с несколькими российскими регионами – Приморским краем, Амурской областью и Еврейской автономной областью. Татьяна переехала из России в Харбин пять лет назад и организовала там свой бизнес. С приходом коронавируса в Китай бизнес серьезно пострадал, а теперь ситуация еще и усугубилась приходом в город второй волны эпидемии.
"Мне не повезло, – жалуется Татьяна. – Мой бизнес удаленно работать не может, поэтому окончания мер мы ждали очень сильно. Также сорвались поездки за границу. Да и вообще кому понравится сидеть дома после того, как ты привык крутиться как белка в колесе?"
В связи с новой вспышкой коронавируса в Харбине снова ужесточают меры по перемещению населения. "Теперь опять нельзя выходить с территории своего жилого комплекса. Мне в каком-то смысле повезло, потому что у нас очень развита инфраструктура, есть несколько магазинов", – рассказала женщина.
По словам Татьяны, через специальное приложение можно отследить зараженных с помощью введенных в стране QR-кодов.
Также Татьяна заметила, что в магазинах стало меньше импортированных из-за границы продуктов. Она связывает этот факт с закрытием границ в связи с пандемией.
Новый очаг пандемии коронавируса расположился у российской границы
Другой россиянин Евгений считает, что о второй волне пандемии пока говорить рано. Евгений переехал в Китай из Подмосковья несколько лет назад. В КНР он планирует получить образование, а потом вернуться на родину, чтобы начать работать.
Также запрещены массовые мероприятия, установлены ограничения по входу в жилые комплексы. При этом, по словам Евгения, кафе, рестораны и торговые центры частично открылись. "В общественных местах можно передвигаться без проблем, но обязательно надо носить маски и перчатки", – рассказал мужчина. Во всех общественных местах стоят антисептики, а улицы постоянно дезинфицируют.
По словам Евгения, в Харбине никто пока не паникует и не верит в то, что это будет надолго. Тем не менее он сам, живя на территории университетского кампуса, старается соблюдать все введенные ограничения. "Тут очень жестко для иностранцев, и если ты что-то нарушишь, то могут даже депортировать. Поэтому я стараюсь без поводов не выходить из дома", – сообщил Евгений.
По последним данным, за сутки в РФ выявлено 6 198 случаев заражения COVID-19. При этом у 43,4% человек из нового суточного прироста болезнь протекает бессимптомно.
Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 193 тысяч человек скончалось.
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