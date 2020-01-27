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Москва 24

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Общество

27 января, 19:18

"Не буду убегать от вируса": россиянка в Китае – о дефиците масок, драках за еду и фейках

общество за рубежом эксклюзив

Фото: ТАСС/AP

В Китае продолжает распространяться коронавирус. Вирусом нового типа заболело более 2,8 тысячи человек, более 80 человек – с летальным исходом. По Сети гуляют видео, где жители Китая падают на ровном месте – пользователи связали это с разгулом вируса. В России находятся активисты, которые требуют закрыть границу с Китаем из-за боязни заражения. Кто-то пишет о том, что в Китае катастрофически не хватает продуктов и сильно дорожают респираторные маски. Москва 24 выяснила у очевидцев, что из этого правда, а что – фантазии и домыслы.

"Многое преувеличивают, например, что дерутся за еду. В супермаркетах нет драк, за маски не дерутся, – рассказала Москве 24 Анна Костенич, которая сейчас живет и работает в Китае. – Маски есть в продаже, их цена с эпидемией не изменилась. Как стоили 10 юаней, так и стоят".

Лично я уже привыкла к маске, так как носила ее и до вируса, и многие так делают там, потому что тут грязный воздух.

По словам девушки, она соблюдает все рекомендации властей: чаще мыть руки, ходить в маске, не находиться в местах скопления людей. Это не так трудно сделать, ведь в Китае сейчас новогодние каникулы, а значит, многие места закрыты. Однако из-за вируса каникулы продлили еще на три дня. Первый рабочий день будет не 31 января, как планировалось, а 2 февраля.

"Новогодние каникулы должны были быть с 24 по 31, а теперь – до 2 февраля включительно. Логично, что мало что будет работать. Власти не хотят распространения вируса, надеются найти лекарство за это время. В каникулы и так некуда особо ходить, мы просто гуляем – торговые центры закрыты, на работу не ходим", – добавила она.

Фото: ТАСС/EPA/YUAN ZHENG

Девушка отметила, что в Сети разлетаются видео, где люди якобы падают замертво: Анна назвала их фейком и пояснила, что к вирусу они не имеют никакого отношения.

От вируса лихорадит, кашель, но не падают штабелями. Есть такая фишка у китайцев: их очень много, к врачу надо очереди стоять, поэтому они просто падают, чтобы скорая забрала без лишних документов.

За вызов скорой они платят 100 долларов при их средней зарплате в 800 долларов, это довольно простой вариант проверить здоровье".

Анна – музыкант, работает в Китае по контракту уже не первый раз. Контракт у нее заканчивается в следующем месяце, но раньше возвращаться домой она не будет. Говорит, не видит смысла "убегать от вируса". Не пренебрегать профилактикой и внимательнее относиться к еде – это, как считает девушка, уже неплохо защищает от болезни.

Анна намекнула, что жители Китая не забыли "времен голода", хотя они уже прошли: "Они сами виноваты: едят подножий корм (лапы куриные, головы, жуков, ракушки, гениталии разных животных, кишки), прямо на улице могут справить нужду, хотя биотуалет через дорогу, – пояснила она. – Могут пренебречь мытьем рук (я сама работаю там в баре и знаю не понаслышке). Не все, конечно, но таких довольно много".

Соотечественники Анну тоже расстраивают: говорит, начали писать, чтобы "не возвращалась и не привозила домой заразу".

Вспышка нового типа пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

В России созданы два средства для обнаружения коронавируса 2019-nCoV. В стране выявили более 100 человек с подозрением на заболевание, но ни в одном случае диагноз не подтвердился.

В АТОР туристам из России в Китае советуют по возможности не покидать свои отели, пользоваться медицинскими масками, не ходить на рынки, где продают животных, и тщательно мыть руки.

На вокзалах столицы проверяют туристов из Китая из-за коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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