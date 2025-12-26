Врач Москаева: в новогодние праздники учащаются случаи псевдоаллергии

Девятилетняя девочка пострадала из-за сильной аллергии на самодельные духи, сообщили СМИ. Кроме того, в Сети появилась история девушки, у которой возникла острая реакция на шоколад. Что еще может дать аллергию и как уберечься от нее в новогодние праздники, разбиралась Москва 24.

Внезапная острая реакция

Фото: телеграм-канал Baza

Сильный аллергический отек горла и носа случился у девятилетней девочки после игры с детским набором для создания духов, сообщил телеграм-канал Baza.

Мама школьницы рассказала журналистам, что заказала товар на маркетплейсе. По ее словам, после нанесения самостоятельно приготовленного парфюма на кожу у ребенка практически мгновенно возникли проблемы с дыханием, отек и красные пятна по телу. При этом ранее у девочки не было аллергии. Симптомы стремительно развивались даже после смывания средства, что потребовало срочной медицинской помощи, сообщили СМИ.

Производитель набора при этом утверждает, что у продукции есть все необходимые сертификаты.

Кроме того, в Сети появилась информация о москвичке, госпитализированной с тяжелой аллергической реакцией после употребления шоколада. По данным телеграм-канала "112", пострадавшая купила ее в театре, после чего у нее появилась зудящая сыпь и отек. При этом ничего подобного ранее с ней не происходило, утверждает девушка.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Москвой 24 предупредил, что аллергия нередко может возникнуть в новогодние праздники. К факторам риска относятся переедание, наличие в доме живой или искусственной ели, а также искусственного снега. Реакция на выделяемые ими раздражающие частицы обычно проявляется чиханием, заложенностью носа и слезотечением, предупредил эксперт.

Новогодняя псевдоаллергия

При этом в преддверии Нового года важно различать истинную аллергию и псевдоаллергию, рассказала в беседе с Москвой 24 аллерголог-иммунолог Елена Москаева. По ее словам, во время праздников пациенты чаще обращаются со вторым типом реакций организма на различные продукты.

"Например, появляется сыпь по телу. Однако это возникает не из-за работы иммунной системы, а из-за чрезмерного употребления так называемых либераторов гистамина. Это продукты, которые либо сами содержат гистамин, либо способствуют его высвобождению в организме", – рассказала Москаева.

Врач уточнила, что к ним относятся цитрусовые, шоколад, алкоголь и некоторые другие. Если съесть их в очень большом количестве, может возникнуть реакция, напоминающая аллергию. Также реакции могут быть на химические элементы или эфирные масла.



Елена Москаева аллерголог-иммунолог Отличить псевдоаллергию от истинной можно по нескольким ключевым признакам. Истинная аллергия связана с иммунным ответом: организм вырабатывает антитела, и реакция имеет свойство усиливаться с каждым последующим контактом. Например, при первом употреблении продукта реакции может не быть, а при втором – проявиться.

Такая реакция, пояснила эксперт, развивается быстро, иногда в первые минуты или часы, и может возникнуть даже на очень маленькое количество аллергена, например, на одну дольку фрукта. Кроме того, истинная аллергия часто протекает бурно и в некоторых случаях может представлять угрозу для жизни.

"Псевдоаллергия, напротив, зависит от дозы. На одну мандаринку реакции может не быть, но если съесть сразу несколько килограммов, может появиться сыпь, покраснение и зуд. Такие реакции, как правило, менее опасны и редко приводят к жизнеугрожающим состояниям", – уточнила аллерголог.

Что касается популярных новогодних подарков, таких как наборы для самостоятельного изготовления мармелада, желе, духов или косметики, они могут нести дополнительные риски, пояснила врач.

"В их состав могут входить красители, ароматизаторы или натуральные экстракты, способные вызвать как истинную аллергию, так и псевдоаллергическую реакцию. Например, у пациентов с существующей аллергией на некоторые продукты может возникнуть перекрестная реакция", – добавила она.

В то же время, при контакте с кожей такие компоненты могут спровоцировать аллергический контактный дерматит, который отличается от простого раздражения тем, что реакция распространяется за пределы зоны контакта. Если в набор входят летучие вещества, они могут раздражать дыхательные пути или вызывать бронхоспазм, добавила она.

"В качестве профилактики и первой помощи важно соблюдать несколько правил. При использовании наборов для творчества необходимо внимательно читать инструкцию, особенно пункты о мерах безопасности: работе в перчатках, проветриваемом помещении или в маске", – пояснила врач.

Кроме того, чтобы избежать псевдоаллергических реакций, стоит придерживаться принципа разумного потребления и ограничивать количество продуктов-либераторов гистамина, список которых можно найти на авторитетных медицинских ресурсах, например, на сайте Российской ассоциации аллергологов и иммунологов, посоветовала Москаева.

"Если реакция все же возникла, в первую очередь можно принять антигистаминный препарат. При псевдоаллергии обычно достаточно средств второго поколения, которые действуют более точечно и не вызывают таких побочных эффектов, как сонливость или сухость во рту, характерных для препаратов первого поколения", – добавила она.

Если симптомы не проходят или реакция выражена сильно, необходимо обратиться к врачу и полностью исключить дальнейшее поступление аллергена в организм. В случае истинной аллергии, особенно при тяжелых реакциях, могут потребоваться более серьезные меры, включая гормональные препараты или даже адреналин, резюмировала эксперт.