Честный труд: для кого расширят право на компенсацию за задержку зарплаты

Правительство РФ поддержало законопроект, расширяющий право россиян на компенсацию при условии задержки зарплаты. Предполагается, что на нее смогут претендовать сотрудники, которые восстановились в должности после незаконного увольнения. Рассказываем, каким образом будет работать обновленная система.
Обезопасить работников
Кабмин поддержал подготовленный Минтрудом законопроект, по которому у россиян расширяются права на компенсацию за задержку работодателем зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия".
На сегодняшний день от работодателя полагается компенсация в том случае, если зарплату начислили, но не выплатили в срок. Однако при такой системе страдают некоторые работники: например, при неправомерном увольнении, после которого сотрудник восстанавливается в должности по решению суда. В таком случае если человеку незаконно не начислили зарплату, то и компенсацию из-за задержки денег он не получает.
С учетом этого нюанса предлагается внести корректировки в Трудовой кодекс РФ. В частности, в статью "Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику".
Что нужно знать сотрудникам?
Юрист Алла Георгиева в беседе с Москвой 24 рассказала, как будет работать новая система компенсации за задержку зарплаты.
"Работодатель, уволив работника, в дальнейшем не начисляет ему заработную плату. Сегодня мы не можем требовать такой компенсации, так как зарплата не начислялась, а вот в случае введения изменений в трудовое законодательство право такое возникнет", – объяснила эксперт.
По словам специалиста, деньги выплатят за весь просроченный период с того момента, когда их должен был получить сотрудник, и до даты фактической компенсации.
"Компенсация начисляется на суммы, полагающиеся работнику после удержания НДФЛ. Если человеку задержали выплату, а он, к примеру, уволился, то он все равно сможет воспользоваться таким правом. На требование о выплате зарплаты и, соответственно, компенсации распространяется процессуальный срок. <...> Работник может обратиться в суд в течение одного года со дня, когда нарушено его право", – сказала юрист.
Однако, по словам Георгиевой, на начальном этапе сотрудник должен обратиться к своему руководству с претензией, в которой будет расчет требуемой суммы. Если выплаты не сделают в течение 10 календарных дней, то необходимо подать иск в суд.
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