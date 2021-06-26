В Московском планетарии рассказали, где лучше наблюдать Июньские Боотиды

Над столицей в ночь с 26 на 27 июня пролетит метеорный поток Июньские Боотиды. Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала Москве 24, насколько ярким будет звездопад и где его лучше наблюдать.



Где можно увидеть?

Метеорный поток Июньские Боотиды ежегодно пролетает над Землей примерно с 22 июня по 2 июля, однако заметнее всего он в конце июня. Самый яркий звездопад над Москвой ожидается в ночь с 26 на 27 июня. Активность потока всегда разная, но если повезет, можно наблюдать до сотни падающих метеоров в час.

Научный директор Московского планетария Фаина Рублева рассказала, что подобные метеорные потоки периодически "проливаются" над Землей на протяжении нескольких суток, но в один день происходит наиболее интенсивный поток. При этом в июне в черте Москвы вряд ли можно будет увидеть это явление из-за светлых ночей.

"Сейчас время потока Боотид, но, к сожалению, недавно было летнее солнцестояние и еще очень высокое солнце. Оно неглубоко заходит за горизонт, поэтому светлые ночи", – пояснила специалист.

Однако Рублева отметила, что шанс увидеть метеориты все же есть, если отъехать подальше от города.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Лучше всего их наблюдать за городом или на природе, где нет яркой засветки по вечерам, нет близлежащих населенных пунктов. При этих условиях можно наблюдать.

Научный директор Московского планетария добавила, что обычно Июньские Боотиды видны как желтоватые или белые вспышки. Хотя иногда могут проскочить и искорки голубого цвета, но довольно редко, это зависит от атмосферы, указала она.



Как лучше наблюдать?

Рублева рекомендует наблюдать Июньские Боотиды боковым зрением. "Нужно внимательно смотреть, потому что это не "душ" из каких-то ярких вспышек, это очень слабенькие и короткие вспышки. Лучше всего смотреть боковым зрением. И тогда вспышки этими треками, которые оставляют метеорные частички, могут наблюдаться", – подчеркнула она.

Специалист объяснила, что, если смотреть на звездопад прямо, человеческий взгляд просто не успевает уловить метеорит.





Фаина Рублева научный директор Московского планетария Когда эта вспышка летит прямо в глаз, мы не успеваем ее зафиксировать. А когда боковым зрением смотрим, тут мы можем это заметить. Сколько пытались наблюдать, практика показывает, что лучше всего это делать боковым зрением.

Рублева также напомнила, что у москвичей сейчас есть хорошая возможность наблюдать ночью полную луну, а после полуночи еще две планеты – Юпитер и Сатурн.

На выходных в столичном регионе ожидается переменная облачность и небольшой дождь с грозой. Надеемся, что это не помешает желающим увидеть июньский звездопад в Подмосковье.