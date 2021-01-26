Эксперты рассказали, как выбрать квартиру без криминального прошлого

Квартиры на вторичном рынке могут хранить неприятные, а то и вовсе жуткие секреты о своих бывших владельцах. Убийства, суицид, работа борделей и сатанинский притон – вот лишь неполный список того, с чем иногда сталкиваются не очень удачливые соискатели при подборе жилья для покупки или съема. Разбираемся, можно ли самостоятельно узнать темное прошлое вторички.



Она арендовала убийство

Пару лет назад жительница столицы Ирина (имя изменено по просьбе героини. – Прим. ред.) попала в трудную ситуацию. Развод с мужем, она осталась на улице с тремя детьми, как говорит сама, "без кола, без двора". Переехала на летнюю дачу, потихоньку приводила ее в порядок, чтобы там можно было жить. Но детям нужно ходить в школу, пришлось искать вариант с переездом поближе к городу.

"Мать мне звонит, говорит, что тут очень дешево предлагают снять квартиру. Однушка, и всего 11 тысяч в месяц, сдает ее подруга. Подумала, что так дешево, потому что они дружат", – вспоминает Ирина в разговоре с Москвой 24.

Пятиэтажка в поселке неподалеку от Зеленограда, бывшее общежитие. Квартира Ирине показалась неплохой, прибранной, разве что запах плесени немного смущал. Но выбирать было не из чего, другая такая квартира стоит на арендном рынке 20–25 тысяч в месяц.





Ирина арендовала "нехорошую" квартиру Мы переехали, и мне каждую ночь начали сниться кошмары. Квартира была на втором этаже, и снилось, что к нам в окно постоянно кто-то лезет. Или кто-то подходит к двери, стучит, я смотрю в глазок, а там никого. Или один и тот же сон, что я подхожу к двери, закрываю ее, а она не закрывается. А за ней кто-то стоит. Было очень плохо, все как наяву.

Когда Ирина вспоминает об этих снах, ее трясет до сих пор. Сцены, как она рассказывает, разворачивались такие, словно она героиня фильма ужасов.

"У меня сын, уже подросток, жил у бабушки и однажды приехал туда ночевать. Мне нужно было рано вставать на работу, просыпаюсь, его нет. Спрашиваю, чего ты убежал. А сын рассказывает, что ему приснилось, как вся квартира была в крови, она будто капала с потолка. И он убежал к бабушке, которая жила совсем рядом. Больше с сыном такого никогда не происходило", – говорит Ирина.





Ирина арендовала "нехорошую" квартиру У нас на первом этаже была соседка, и она почти каждый вечер на улицу выходила нетрезвая покурить. Однажды мы с ней там встретились, и она мне: "А ты в курсе, что в квартире маньяка живешь? Там людей убивали".

Тогда Ирина подумала, что женщина, учитывая "градус" в организме, слегка не в себе. Но все же решила историю про маньяка проверить.

"У меня есть подружка в поселке, она все про всех знает. Звоню, спрашиваю, мол, я в квартиру заселилась, а тут мне соседка историю про маньяка, который там жил, рассказывает. Подруга попросила уточнить, что за дом. И говорит: "Да, там мужчина в ванной людей резал, потом останки в речке находили". И меня охватил дикий ужас", – рассказывает Ирина.

Узнала она эту историю спустя почти год после переезда. Дело было в апреле. Месяц, чтобы дети закончили учебный год в местной школе, Ирина еще потерпела, стиснув зубы, а затем чемоданы в руки – и бежать обратно на дачу.





Ирина арендовала "нехорошую" квартиру Оказалось, что до меня все время квартира была закрытой, там никто после тех событий не жил. Через две недели, как мы съехали, этот маньяк вернулся туда, отбыв срок. А подруга матери, которая сдала нам квартиру, как выяснилось потом, была его сестрой.

После этого случая Ирина, когда ищет новый вариант по аренде, пытает хозяев жилья, риелтора и соседей, происходил ли там какой-то криминал. Сейчас она снимает квартиру, в которой до нее жила дружная многодетная семья.



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Опрошенные Москвой 24 эксперты утверждают: как правило, люди при покупке или аренде вторички крайне редко интересуются прошлым предлагаемого варианта.

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, что в первую очередь желательно узнать историю перехода прав жилья. Если там есть моменты, связанные с рисками для будущего покупателя потерять право собственности, риелторы должны его об этом оповестить. Однако Апрелев оговорился, что эта услуга необязательная, ее нужно предусмотреть в тексте договора.

"Но это не изучение вообще всех возможных криминальных событий, связанных с квартирой. То, что кто-то там кого-то поранил или убил, особенно если это произошло 20, 30, 50 лет назад, не думаю, что эта ситуация интересна. По крайней мере, мне неизвестны случаи, чтобы риелторы пытались это детально анализировать, если такие данные не приводят к возможным рискам в истории перехода прав собственности", – говорит Апрелев.

Если же квартира еще недавно использовалась в качестве "публичного дома" и риелтор об этом знает, то с точки зрения этических норм Российской гильдии риелторов он обязан предупредить об этом клиентов, сказал собеседник Москвы 24. При покупке или аренде подобного жилья будущий владелец может столкнуться с тем, что туда "по старой памяти" будут приходить бывшие посетители или звонить в квартиру по городскому телефону. Однако эти риски не столь страшны, как утеря права собственности, считает Апрелев.

Профессиональный риелтор в любом случае постарается пообщаться с соседями, чтобы получить информацию о жилье в части эксплуатации квартиры или характеристики людей, которые в ней проживали, добавляет эксперт. Однако выполняют такую работу, конечно, не все.





Константин Апрелев вице-президент Российской гильдии риелторов Я не думаю, что за такое жилье просят гораздо меньше денег. Если это произошло сейчас, что в квартире был какой-то криминал, возможно, люди захотят быстрее ее продать. Но это не имеет глобального понижающего коэффициента цены для рынка.

Часто истории с "нехорошими" квартирами сводятся к тому, что о происходивших там событиях потенциальному покупателю стараются просто не говорить, рассказал Москве 24 член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

"Если продавец не скажет, что у него в квартире было убийство, то и не факт, что эта история каким-то образом всплывет. Да, иногда делают поквартирный обход, чтобы узнать что-то у соседей. Но в основном смотрят документы на жилье", – поделился Барсуков.





Константин Барсуков эксперт рынка недвижимости Даже по своему опыту могу сказать, что по наследственным квартирам мало кто из покупателей задает вопрос, а где умер наследодатель. То есть нет такого, что спрашивают, не в квартире ли он ушел из жизни. Я вас уверяю, что 90% покупателей о нехороших историях, связанных с жильем, даже не узнают.

По словам Барсукова, о криминале, который происходил в квартире, покупатели или арендаторы чаще всего узнают совершенно случайно – и уже после того, как получили право там жить.

"Если на квартиру был наложен арест или какой-то запрет, риелторы это могут выяснить. А как узнать, фигурировала ли она в уголовном деле? Да никак. Базы данных МВД риелторам недоступны. Но, честно говоря, лично я не помню, чтобы от клиентов нам поступали подобные запросы", – говорит эксперт рынка недвижимости.

В данной ситуации единственным источником информации о "нехороших" квартирах остаются соседи, добавил Барсуков. Однако в домах более современной постройки жильцы могут друг друга не знать и даже не подозревать, что происходило за закрытой дверью.

При этом если после сделки нехорошая история с квартирой вскроется, то суд вряд ли расценит это как причину для расторжения договора и взыскания компенсаций с продавца, считает эксперт. Даже если владелец будет целенаправленно скрывать подобный факт. Доказать, что криминальное прошлое, творившееся в квартире, имеет отношение к ее использованию по назначению в полном объеме, будет очень сложно, заключил он.