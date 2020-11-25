Эксперты рассказали, кто чаще всего становится жертвой онлайн-любовников

Из-за ограничений в период пандемии многие москвичи стали знакомиться онлайн и организовывать свидания через экран монитора. Ситуацией воспользовались мошенники, которые, притворяясь влюбленными мужчинами, вымогают у женщин деньги и шантажируют их интимными фотографиями. Рассказываем, какими приемами чаще пользуются преступники и как не стать жертвой онлайн-любви.

Любовник по интернету

Ряд столичных брачных агентств отмечают, что в период пандемии чаще стали поступать жалобы от женщин, которых обманули во время онлайн-знакомства. Мужчины входят в доверие к одиноким женщинам, сыплют комплименты, признаются в любви и получают необходимую от женщины информацию (место жительства, уровень дохода, личные данные). "А потом данная информация утекает, перепродается, и начинаются различные воздействия с элементами финансовых махинаций, шантажа и всего прочего", – рассказала владелица брачного агентства Наталья Бурмакина в диалоге с Москвой 24.



Наталья Бурмакина владелица брачного агентства Когда человек одинок, на него легче влиять. Женщины рассказывают все о себе, выкладывают интимные фото, переводят денежные средства, дают ПИН-код своей карты…

Член Московской областной коллегии адвокатов Владимир Соболев рассказал Москве 24 о серии случаев, когда молодой человек знакомился с очередной девушкой через интернет, входил в доверие, а потом приглашал на свидание в ресторан и воровал ее вещи. Дожидаясь момента, когда девушка выйдет в туалет, он брал ее сумочку с телефоном или дорогую шубу, которую специально вешал на один номерок. После чего человек уходил в неизвестном направлении.





Владимир Соболев член Московской областной коллегии адвокатов У него получалось выходить на свидания с очень богатыми девушками. Одну девушку к суду потом привез личный водитель на "Роллс-Ройсе". По фотографии паспорта в деле непонятно, чем мужчина их так сильно привлекал. Рассказывал, что он успешный бизнесмен, хорошо входил к девушкам в доверие.

Соболев отмечает, что в подобные ситуации нередко попадают и мужчины. В этом случае девушка может выпрашивать у мужчины подарки, деньги на билет, чтобы приехать его увидеть, плату за ее интимные фото. Причем если речь идет об онлайн-переписке, то под девушкой может тоже скрываться мужчина. Такие мошенники часто исчезают после первого денежного перевода. "Они берут не объемом средств, а количеством, стараясь покрыть максимальное количество жертв, но не за такие большие деньги", – подчеркивает Соболев.

Почему женщины 40+ в зоне риска?

Эксперты отмечают, что чаще обманутыми в онлайн-знакомствах оказываются обеспеченные женщины старше 40 лет. От одиночества женщина более расположена искать себе спутника. Мошенники, в свою очередь, чаще выбирают в жертвы зрелых женщин, потому что у тех обычно есть финансовые сбережения.

Кроме того, по мнению адвоката Соболева, взрослая женщина, скорее всего, будет скрывать факт обмана или вымогательства в подобных ситуациях.





Владимир Соболев член Московской областной коллегии адвокатов Молодая девушка может не постесняться рассказать о случившемся кому-то из знакомых, попросить помощи со стороны. Зрелая женщина постесняется афишировать эту ситуацию, потому что побоится общественного отрицания за факт найти себе любовника через интернет. Или за факт, что ее так обманули.

Зрелая женщина также может больше бояться ситуации с распространением ее интимных фото в интернете. Ведь у нее сложился определенный статус в обществе и на работе, и, скорее всего, уже немаленькие дети. По словам адвоката, в случаях со взрослыми женщинами суммы, отправленные мошенникам, доходят до нескольких тысяч долларов.

Как распознать псевдолюбовника

Эксперты выделяют несколько первых звоночков, которые помогут выявить мошенника, искусно притворяющегося онлайн-воздыхателем:

1. Мужчина уже на первых онлайн-встречах начинает подробно расспрашивать о личной жизни, месте работы, с кем живут дети и так далее, пытаясь вытащить из вас максимум информации.

Совет: переведите диалог с личной темы на другую. Узнайте, какие книги он читает, есть ли у него хобби. "Если в этот момент он переключится на новую тему и будет говорить о своих интересах, вкусах, поездках, восхищении природой и искусством, тогда понятно, что этот человек не ставит целью узнать вашу материальную составляющую. Если продолжает расспросы о вас, это первый звоночек", – советует владелица брачного агентства.

2. Онлайн-знакомый хочет прислать подарок и спрашивает ваш адрес.

Совет: Как бы ни хотелось получить подарок, на такое лучше не соглашаться, не проверив человека. Ведь мужчина уже узнал, что вы живете одна, узнал ваш адрес, и непонятно, чем это может закончиться.

3. Человек выглядит и описывает себя слишком идеально. Любой мошенник постарается показать себя максимально выигрышно. У него никогда не будет вредных привычек. При этом настоящий человек, который реально хочет познакомиться, обычно имеет какие-то недостатки.

Совет: "Если все слишком идеально, тут надо начинать что-то подозревать. Люди обманываются, потому что хотят обманываться. Они ищут большого светлого будущего, не задумываясь о том, что изначально поставленные запросы нереализуемы", – рекомендует адвокат.

Знакомясь с новым человеком онлайн, желательно изучить его соцсети, посмотреть на круг общения, проверить о нем информацию в интернете. Старайтесь проанализировать своего потенциального партнера, не кидаясь с головой в любовь. Если мошеннику все же удалось развести вас на деньги, обращайтесь в полицию. За подобные преступление ему грозит большой штраф и лишение свободы на срок до 10 лет.