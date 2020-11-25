Эксперты рассказали, кто чаще всего становится жертвой онлайн-любовников

Из-за ограничений в период пандемии многие москвичи стали знакомиться онлайн и организовывать свидания через экран монитора. Ситуацией воспользовались мошенники, которые, притворяясь влюбленными мужчинами, вымогают у женщин деньги и шантажируют их интимными фотографиями. Рассказываем, какими приемами чаще пользуются преступники и как не стать жертвой онлайн-любви.
Любовник по интернету
Ряд столичных брачных агентств отмечают, что в период пандемии чаще стали поступать жалобы от женщин, которых обманули во время онлайн-знакомства. Мужчины входят в доверие к одиноким женщинам, сыплют комплименты, признаются в любви и получают необходимую от женщины информацию (место жительства, уровень дохода, личные данные). "А потом данная информация утекает, перепродается, и начинаются различные воздействия с элементами финансовых махинаций, шантажа и всего прочего", – рассказала владелица брачного агентства Наталья Бурмакина в диалоге с Москвой 24.
Член Московской областной коллегии адвокатов Владимир Соболев рассказал Москве 24 о серии случаев, когда молодой человек знакомился с очередной девушкой через интернет, входил в доверие, а потом приглашал на свидание в ресторан и воровал ее вещи. Дожидаясь момента, когда девушка выйдет в туалет, он брал ее сумочку с телефоном или дорогую шубу, которую специально вешал на один номерок. После чего человек уходил в неизвестном направлении.
Соболев отмечает, что в подобные ситуации нередко попадают и мужчины. В этом случае девушка может выпрашивать у мужчины подарки, деньги на билет, чтобы приехать его увидеть, плату за ее интимные фото. Причем если речь идет об онлайн-переписке, то под девушкой может тоже скрываться мужчина. Такие мошенники часто исчезают после первого денежного перевода. "Они берут не объемом средств, а количеством, стараясь покрыть максимальное количество жертв, но не за такие большие деньги", – подчеркивает Соболев.
Почему женщины 40+ в зоне риска?
Эксперты отмечают, что чаще обманутыми в онлайн-знакомствах оказываются обеспеченные женщины старше 40 лет. От одиночества женщина более расположена искать себе спутника. Мошенники, в свою очередь, чаще выбирают в жертвы зрелых женщин, потому что у тех обычно есть финансовые сбережения.
Кроме того, по мнению адвоката Соболева, взрослая женщина, скорее всего, будет скрывать факт обмана или вымогательства в подобных ситуациях.
Зрелая женщина также может больше бояться ситуации с распространением ее интимных фото в интернете. Ведь у нее сложился определенный статус в обществе и на работе, и, скорее всего, уже немаленькие дети. По словам адвоката, в случаях со взрослыми женщинами суммы, отправленные мошенникам, доходят до нескольких тысяч долларов.
Как распознать псевдолюбовника
Эксперты выделяют несколько первых звоночков, которые помогут выявить мошенника, искусно притворяющегося онлайн-воздыхателем:
1. Мужчина уже на первых онлайн-встречах начинает подробно расспрашивать о личной жизни, месте работы, с кем живут дети и так далее, пытаясь вытащить из вас максимум информации.
Совет: переведите диалог с личной темы на другую. Узнайте, какие книги он читает, есть ли у него хобби. "Если в этот момент он переключится на новую тему и будет говорить о своих интересах, вкусах, поездках, восхищении природой и искусством, тогда понятно, что этот человек не ставит целью узнать вашу материальную составляющую. Если продолжает расспросы о вас, это первый звоночек", – советует владелица брачного агентства.
2. Онлайн-знакомый хочет прислать подарок и спрашивает ваш адрес.
Совет: Как бы ни хотелось получить подарок, на такое лучше не соглашаться, не проверив человека. Ведь мужчина уже узнал, что вы живете одна, узнал ваш адрес, и непонятно, чем это может закончиться.
3. Человек выглядит и описывает себя слишком идеально. Любой мошенник постарается показать себя максимально выигрышно. У него никогда не будет вредных привычек. При этом настоящий человек, который реально хочет познакомиться, обычно имеет какие-то недостатки.
Совет: "Если все слишком идеально, тут надо начинать что-то подозревать. Люди обманываются, потому что хотят обманываться. Они ищут большого светлого будущего, не задумываясь о том, что изначально поставленные запросы нереализуемы", – рекомендует адвокат.
Знакомясь с новым человеком онлайн, желательно изучить его соцсети, посмотреть на круг общения, проверить о нем информацию в интернете. Старайтесь проанализировать своего потенциального партнера, не кидаясь с головой в любовь. Если мошеннику все же удалось развести вас на деньги, обращайтесь в полицию. За подобные преступление ему грозит большой штраф и лишение свободы на срок до 10 лет.