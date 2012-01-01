Столичные застройщики показали основные тренды в благоустройстве ЖК

Тренд на благоустройство – один из основных в мире. Облагородить территорию вокруг стремятся в том числе и застройщики жилых комплексов: создаются разнообразные детские пространства, велоинфраструктура, делается акцент на озеленении и многом другом. Подробнее о современных трендах в строительстве ЖК – в нашем материале.

Концепция

Фото: пресс-служба застройщика

Уже несколько лет в столице развивается тренд на создание пространства со смыслом, рассказала Москве 24 руководитель направления "Благоустройство" в ГК ФСК Олеся Наумкина. По ее словам, крупные девелоперы выстраивают свои ЖК вокруг одной концепции и подстраивают под нее все элементы проекта, в том числе и придомовую территорию.



Олеся Наумкина руководитель направления "Благоустройство" в ГК ФСК Проводятся социологические исследования и поднимаются исторические сводки, чтобы создать ЖК, который будет гармонично вписан в существующее место застройки.

"Например, в ЖК "1-й Лермонтовский" сделано много отсылок к творчеству поэта и писателя, его жизни. На детских площадках можно встретить скамейки в виде паруса или малые архитектурные формы (фонари, урны и так далее) в виде облаков", – рассказала специалист.

Наумкина подчеркнула, что для комплекса специально привезли валуны с Эльбруса. По ее словам, они напоминают местным жителям о Кавказе, который повлиял на жизнь и творчество писателя.

Ландшафт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Не менее важной частью любого жилого комплекса являются природные акценты, ведь в мегаполисе необходимо иметь свой живой уголок с растениями и атмосферой сада. Для этого застройщики все чаще привлекают ландшафтных дизайнеров, заметила Наумкина.

"При проектировании они учитывают климатические, атмосферные и экологические показатели, которые накладывают свои ограничения в Москве. Их нужно учитывать на самых ранних стадиях проектирования всего ЖК и понимать, как в таких условиях будет жить растение", – добавила эксперт.

Наумкина подчеркнула, что специалисты продумывают все до мелочей: не создаст ли растение проблем в будущем, не нарушит ли, например, дорожное покрытие.

Необычное решение предложили на востоке Москвы: в рамках благоустройства жилого комплекса "Метроном" там появятся несколько общественных огородов. Рядом специалисты планируют установить ящики для инвентаря и резервуар для воды.

Безопасность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Для жителей Москвы и других мегаполисов важно иметь пространство, в котором каждый будет чувствовать уют, уверена Наумкина. Поэтому, по ее словам, застройщики все реже разделяют понятия "комфорт" и "безопасность", пытаясь организовать пространство таким образом, чтобы все жители остались довольны.



Олеся Наумкина руководитель направления "Благоустройство" в ГК ФСК Условно ты не можешь разместить зону для катания на скейтборде рядом с площадкой для маленьких детей. Это небезопасно. Есть проекты, где используется двухуровневое пространство: один отводится для детских активностей, другой – для взрослых.

Кроме того, в последнее время при благоустройстве территорий все чаще используют концепцию "без машин". Например, в ЖК "1-й Саларьевский" таким образом спроектирован весь микрорайон. При этом совсем без транспорта жителей не оставили: если необходимо подвезти что-то габаритное, то можно подъехать к домам по внешнему контуру микрорайона, а сами парковочные места обустроили в надземном и подземном паркингах.

Помимо прочего, это позволило создать комфортную среду для передвижения жителей с колясками, маленькими детьми и ограниченными возможностями здоровья. Для большего удобства там организовали закольцованные велосипедные и пешеходные маршруты между корпусами и школой.

При этом комфорт и безопасность учитывают даже на детских площадках и при установке малых архитектурных форм, заметила Наумкина. По ее словам, сегодня застройщики все чаще используют для этих целей экологичные материалы с сертификацией качества. Такое же правило относится и к озеленению территории, добавила специалист, отметив, что все растения на территории ЖК должны быть гипоаллергенными.

Комфорт за пределами ЖК

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Помимо создания уюта внутри жилого квартала, необходимо еще соответствовать облику города, напомнила специалист. Например, некоторые ЖК обустраивают набережные возле домов, заботясь о том, чтобы местным жителям было где прогуляться вечером.

Наумкина подчеркнула, что девелоперы заинтересованы в создании благоприятной среды возле жилых комплексов, поскольку это напрямую влияет на комфорт жителей и развитие связей внутри района.

Например, подобные решения планируют реализовать в рамках строительства многофункционального комплекса Luzhniki Collection, где общественные пространства как раз выходят за территорию жилой части комплекса и становятся общегородскими.

Согласно проекту, центральное место займет открытая со стороны набережной городская площадь. Там расположатся ритейл-галерея, арт-пространства, озелененные пешеходные бульвары. По прогнозам экспертов, подобный концепт позволит увеличить число посетителей Лужнецкой набережной на 30%.