Столичные застройщики показали основные тренды в благоустройстве ЖК

Тренд на благоустройство – один из основных в мире. Облагородить территорию вокруг стремятся в том числе и застройщики жилых комплексов: создаются разнообразные детские пространства, велоинфраструктура, делается акцент на озеленении и многом другом. Подробнее о современных трендах в строительстве ЖК – в нашем материале.
Концепция
Уже несколько лет в столице развивается тренд на создание пространства со смыслом, рассказала Москве 24 руководитель направления "Благоустройство" в ГК ФСК Олеся Наумкина. По ее словам, крупные девелоперы выстраивают свои ЖК вокруг одной концепции и подстраивают под нее все элементы проекта, в том числе и придомовую территорию.
"Например, в ЖК "1-й Лермонтовский" сделано много отсылок к творчеству поэта и писателя, его жизни. На детских площадках можно встретить скамейки в виде паруса или малые архитектурные формы (фонари, урны и так далее) в виде облаков", – рассказала специалист.
Наумкина подчеркнула, что для комплекса специально привезли валуны с Эльбруса. По ее словам, они напоминают местным жителям о Кавказе, который повлиял на жизнь и творчество писателя.
Ландшафт
Не менее важной частью любого жилого комплекса являются природные акценты, ведь в мегаполисе необходимо иметь свой живой уголок с растениями и атмосферой сада. Для этого застройщики все чаще привлекают ландшафтных дизайнеров, заметила Наумкина.
"При проектировании они учитывают климатические, атмосферные и экологические показатели, которые накладывают свои ограничения в Москве. Их нужно учитывать на самых ранних стадиях проектирования всего ЖК и понимать, как в таких условиях будет жить растение", – добавила эксперт.
Наумкина подчеркнула, что специалисты продумывают все до мелочей: не создаст ли растение проблем в будущем, не нарушит ли, например, дорожное покрытие.
Необычное решение предложили на востоке Москвы: в рамках благоустройства жилого комплекса "Метроном" там появятся несколько общественных огородов. Рядом специалисты планируют установить ящики для инвентаря и резервуар для воды.
Безопасность
Для жителей Москвы и других мегаполисов важно иметь пространство, в котором каждый будет чувствовать уют, уверена Наумкина. Поэтому, по ее словам, застройщики все реже разделяют понятия "комфорт" и "безопасность", пытаясь организовать пространство таким образом, чтобы все жители остались довольны.
Кроме того, в последнее время при благоустройстве территорий все чаще используют концепцию "без машин". Например, в ЖК "1-й Саларьевский" таким образом спроектирован весь микрорайон. При этом совсем без транспорта жителей не оставили: если необходимо подвезти что-то габаритное, то можно подъехать к домам по внешнему контуру микрорайона, а сами парковочные места обустроили в надземном и подземном паркингах.
Помимо прочего, это позволило создать комфортную среду для передвижения жителей с колясками, маленькими детьми и ограниченными возможностями здоровья. Для большего удобства там организовали закольцованные велосипедные и пешеходные маршруты между корпусами и школой.
При этом комфорт и безопасность учитывают даже на детских площадках и при установке малых архитектурных форм, заметила Наумкина. По ее словам, сегодня застройщики все чаще используют для этих целей экологичные материалы с сертификацией качества. Такое же правило относится и к озеленению территории, добавила специалист, отметив, что все растения на территории ЖК должны быть гипоаллергенными.
Комфорт за пределами ЖК
Помимо создания уюта внутри жилого квартала, необходимо еще соответствовать облику города, напомнила специалист. Например, некоторые ЖК обустраивают набережные возле домов, заботясь о том, чтобы местным жителям было где прогуляться вечером.
Наумкина подчеркнула, что девелоперы заинтересованы в создании благоприятной среды возле жилых комплексов, поскольку это напрямую влияет на комфорт жителей и развитие связей внутри района.
Например, подобные решения планируют реализовать в рамках строительства многофункционального комплекса Luzhniki Collection, где общественные пространства как раз выходят за территорию жилой части комплекса и становятся общегородскими.
Согласно проекту, центральное место займет открытая со стороны набережной городская площадь. Там расположатся ритейл-галерея, арт-пространства, озелененные пешеходные бульвары. По прогнозам экспертов, подобный концепт позволит увеличить число посетителей Лужнецкой набережной на 30%.