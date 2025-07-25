Бизнесмен Стерлигов пожаловался на бедность и попросил не называть его "миллиардером"

Российский предприниматель Герман Стерлигов обратился к властям РФ в своем телеграм-канале и попросил дать ему денег. Бизнесмен также заявил, что не является "миллиардером" и попросил СМИ не называть его так. Чем еще известен скандальный бизнесмен расскажет Москва 24.

"В долгах как в шелках"

23 июля бизнесмен Герман Стерлигов в своем телеграм-канале опубликовал пост, в котором обратился к властям. Предприниматель заявил, что "многие крупнейшие СМИ хором в один день назвали" его "миллиардером". Стерлигов пожаловался на свое бедственное положение и предложил государству сделку.





Герман Стерлигов предприниматель У меня к вам взаимовыгодное предложение: выделите мне хотя бы пару миллионов долларов, чтоб я хоть немного был похож на миллиардера. А то у меня даже машины уже несколько лет нет – не могу себе позволить. Ну и слуг бы поднанять хоть немного, а то сам колочусь по хозяйству с утра до вечера.

Бизнесмен посетовал на "полное отсутствие денег" и заявил, что он "в долгах как в шелках". При этом плачевное финансовое состояние не расстраивает бизнесмена. Стерлигов называет главным богатством веру, двоих сыновей и домашнее хозяйство.

"С пониманием отношусь к тому, что вам надо называть меня "миллиардером". Ведь миллиардеров простые люди ненавидят и миллиардерам люди не доверяют. Я потерплю – называйте. Но только зашлите немного деньжат", – написал "русский крестьянин", как сам себя называет Стерлигов.

Предприниматель известен скандальными высказываниями. Несколько дней назад в беседе с блогером Даниилом Смирновым он посоветовал россиянам покупать гробы, назвав этот похоронный атрибут нужной вещью в современных условиях жизни. При этом гроб не должен быть роскошным, подчеркнул Стерлигов. Бизнесмен также продемонстрировал во время интервью два своих подобных изделия.





Герман Стерлигов предприниматель Это дети мне, сыновья, сделали с ручками гроб, видите. Каждому человеку пригодится гроб – всем пригодится. <...> А учитывая, что хоронили до захода солнца всегда христиан не на какой третий день, то у всех гробы были заранее приготовлены.

В 2024 году в интервью телеканалу 360.ru он предложил бить женщин розгами.

В октябре 2021 года зоозащитники обратились в МВД с просьбой проверить бизнесмена. Поводом стало опубликованное в соцсетях Стерлигова видео, на котором два человека, предположительно, под руководством бизнесмена убивают быка. В ответ Герман еще больше шокировал общественность: Стерлигов пообещал "показательно" убить животное.

В том же году Герман в своих соцсетях выступил с инициативой клеймить работниц секс-индустрии для защиты детей от разврата и венерических заболеваний. Он объяснил это тем, что опасается распространения болезней среди молодежи.

"Те, кто отметился развратом с юности, должны быть заклеймены. Нужно требовать от властей принятия такого закона", – заявил скандальный бизнесмен.

В 2019 году в эфире сетевого вещания "Вечерней Москвы" он заявил, что бедняками являются те, кто зарабатывает менее 20–30 тысяч рублей в месяц. По словам Стерлигова, такие люди не могут позволить себе дорогой натуральный хлеб.

В том же году в беседе с журналистами Герман призывал жителей мегаполисов возвращаться в деревни и становиться крестьянами. При этом Стерлигов предложил отключить электричество в городах, чтобы люди быстрее решились на переезд.

В 2012 году скандальный бизнесмен в своем ЖЖ предложил ввести смертную казнь для ученых-химиков и физиков, назвав их "экологическими террористами".

Бизнесмен и политик

Стерлигов начал заниматься предпринимательской деятельностью в 1980-х годах: создал кооператив "Пульсар". Однако настоящий успех пришел к нему в 1990 году. Тогда в возрасте 23 лет он открыл первую в СССР товарную биржу "Алиса", назвав ее в честь своей собаки. Уже через три недели он стал рублевым миллионером. Позже он смог заработать и первый миллион долларов.

В 2002 году Стерлигов решил пойти в политику и попытался стать губернатором Красноярского края, но его преследовала репутация похоронщика, так как в 1990-х годах он занимался еще и предоставлением ритуальных услуг. СМИ часто называли Стерлигова "московским гробовщиком", и это он использовал для пиара – привозил к администрации региона телеги с "гробами для коррупции и олигархов". Однако такая кампания не принесла результата.

Попытка стать мэром Москвы тоже не увенчалась успехом, но неудачи не сломили бизнесмена, и в 2004 году он развернул президентскую кампанию. Однако и здесь его ждал провал: ЦИК отказал ему в регистрации как кандидату. Бизнесмен признавался журналистам, что потратил все свои "и чужие" деньги на предвыборную кампанию. По словам Стерлигова, он "продал все" и "в день снятия с выборов стал нищим". Тогда он вместе с супругой Аленой и детьми переехал в деревню под Можайском.

Жена-"пущеница"

Фото: vk.com/Алёна Стерлигова

По данным СМИ, Стерлигов женился на матери своих детей Алене в середине 90-х. Вместе супруги пережили крах бизнеса и переезд в деревню без бытовых удобств. Однако в апреле 2024 года Стерлигов обвинил некоторых членов семьи в ереси и объявил о расставании с женой Аленой. Ее и дочь Пелагею он назвал "пущеницами" (разведенными женщинами. – Прим. ред.), а сыновей Арсения и Пантелеймона – "блудными сыновьями". При этом Герман заявил, что отныне считает "православными христианами" и своими наследниками лишь Михея и Сергия.

"Слобода братьев Стерлиговых сейчас – это Слобода Сергия и Михея Стерлиговых", – прокомментировал бизнесмен.

Супруга Алена тогда говорила журналистам, что официально они с мужем не разведены, но живут раздельно. Женщина уточнила, что причиной разлада стали расхождения в религиозных вопросах. По ее словам, она с дочерью и двумя сыновьями поддерживают Русскую православную церковь, а ее муж к ней не относится.