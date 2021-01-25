Московские студенты рассказали, как отмечают День студента на дистанционке

25 января ежегодно празднуется День российского студенчества. Учащиеся столичных вузов рассказали Москве 24, как отметят этот день в 2021 году, какие корректировки в их традиции внесло дистанционное образование. Подробности читайте в нашем материале.

"Соберемся в Zoom"

Сергей (слева). Фото: предоставлено героем материала

Студент первого курса НИУ "МЭИ" Сергей проведет День российского студенчества в своем родном городе – в Ставрополе. Днем он созвонится по видеосвязи со своими одногруппниками и соседями по комнате. "Мы давно не виделись, вот нашли повод наконец-то пообщаться. Тем более есть о чем поговорить: сессия на нашем курсе у многих уже закончилась, – будем обсуждать оценки. Так что соберемся в Zoom", – объяснил первокурсник.

На этом планы юноши не заканчиваются, и вечером его ждет второй раунд праздника. "Встречусь с ребятами, с которыми в школе учился. Многие из них, как и я, в этом году поступили на первый курс в вузы других городов, а из-за дистанционки оказались в Ставрополе. Соберемся с ними в кафе, посидим, пообщаемся", – поделился планами Сергей.

"Бюджетники против платников"

Фото: предоставлено героиней материала

Студентка НИУ ВШЭ Наташа вместе со своими друзьями будет играть в приставку в этот праздник. Это маленькая традиция их компании. Любимая игра – Mortal Kombat. Друзья делятся на команды и устраивают турнир: "Бюджетники играют против платников. Почему-то всегда выигрывают платники", – рассказала девушка.

"На катке билеты со скидкой"

Фото: предоставлено героиней материала

Алена вместе со своими однокурсницами пойдет на каток на ВДНХ. Каждый год студентки МАИ катаются на коньках в День студента. Это их традиция, которую даже в условиях пандемии девочки нарушать не планируют.

"Очень приятно, что билеты для всех студентов продаются на катке в этот день со скидкой. Здесь проходят разные мероприятия и концерты. Тут всегда много людей и очень весело. Можно завести много новых знакомств!" – объяснила свой выбор Алена.

"Не отмечаю, а работаю"

Фото: предоставлено героем материала

Студент кафедры фотомастерства МГИК Александр учится на заочном. В такой праздник он предпочитает работать, причем по своей специальности. Студенты-заочники, как он замечает, не сильно привязываются друг к другу, в отличие от учащихся очного отделения. Поэтому группой они обычно не собираются.

"Я вообще не отмечаю этот праздник. Есть студенты, которые собираются, чтобы просто выпить. Я алкоголь не пью. Мне в их компании делать нечего. В это время я займусь лучше более полезными делами. А именно – поработаю. Я очень люблю работать", – поделился своим мнением Александр Жиганов.

"Будем смотреть кино"

Фото: предоставлено героиней материала

Ира отметит этот праздник со своим молодым человеком. Поскольку сессия в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина проходит дистанционно, многие студенты сдают ее в своих родных городах. Ира – студентка первого курса магистратуры, всю сессию она провела в родной Калуге. И в День студента она как раз возвращается в Москву, где запланировала свидание с молодым человеком.

"Это будет наш с ним первый выходной за весь январь. Мы почти месяц не виделись. Днем хотим погулять в центре Москвы, посидеть в какой-нибудь кофейне. А вечером мы будем смотреть кино", – рассказала первокурсница.

"Схожу в свою школу, проведаю"

Фото: предоставлено героиней материала

Серафима, студентка первого курса МГИМО, 25 января хочет посетить свою школу. Из-за дистанционного обучения ее группа в вузе еще недостаточно сдружилась, традиция отмечать этот праздник всем вместе еще не сложилась.

К тому же в институте начнутся каникулы, а значит, есть свободное время. Поэтому Серафима решила встретиться со своими учителями. "Схожу в свою школу с бывшей одноклассницей. Потому что вроде бы и выпустилась, но учителя там остались. Хочется к ним сходить, проведать, рассказать о том, как прошла первая сессия", – поделилась планами девушка.

"Возможно, гитарный вечер в Zoom"

Фото: предоставлено героем материала

Александр вспоминает, как раньше в МГУ проходил День российского студенчества. Он выступал на творческом вечере, где молодежь пила чай и пела песни под гитару. В этом году, как заметил парень, подобное мероприятие организовать не получится – университет закрыт из-за пандемии.

Возможно, гитарный вечер пройдет в Zoom, но Александр считает, что это будет не так атмосферно. Как говорит студент, учащиеся географического факультета очень любят подобные вечера и очень хотят провести такой в ближайшее время не по видеосвязи, а вживую, как раньше.

"Замечу, что нам очень нужна музыка. Есть "гимн географов". Там звучат вот такие строки: "Потому что нам нельзя без песен, потому что мир без песен тесен", – поделился своим мнением Александр.

Алексей Еремин, Екатерина Савкова