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Москва 24

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Общество

25 января, 00:04

Мир в тарелке: 5 рецептов на китайский Новый год, которые спасут от серой зимы

общество еда

Еда – самый быстрый способ чем-то порадовать и удивить себя, когда надоела московская "зима". Москва 24 собрала рецепты ярких, экзотичных, но простых в приготовлении блюд разных уголков мира – чтобы разбавить монотонную серость и взбодриться от новых сочетаний привычных продуктов.

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Азиатская феерия

Третий шанс встретить Новый год у россиян есть благодаря Восточному календарю: согласно ему, год крысы начинается не 1, а 25 января. В народе праздник известен как Китайский Новый год. И это повод уважить животное, под покровительством которого нам жить до следующего года. В помощь – быстрый, сытный, вкусный салат с теплой говядиной и хрустящими баклажанами от бренд-шефа азиатского бистро BigAsia Тимура Абузярова.

Ингредиенты:

говяжья вырезка – 80 грамм;
масло растительное – 30 грамм;
перец болгарский – 1/2 штуки;
баклажан – 60 грамм;
шпинат свежий – 7 грамм;
салат зеленый – 7 грамм;
лук красный – 5 грамм;
крахмал – 10 грамм;
перец Чили, имбирь, чеснок, соль, кинза, кунжутные семечки, зеленый лук – по щепотке;
сладкий соус Чили.

Маринад для говядины:

желток – 1 штука;
соевый соус – 70 мл;
масло кунжутное – 60 мл;
саке или белое вино – 60 мл;
имбирный сок – 30 мл;
крахмал – 75 грамм.

Соус:

соевый соус – 50 мл;
соус "Сладкий Чили для курицы" – 100 грамм;
масло растительное – 75 мл;
масло кунжутное – 50 мл;
паприка острая – 1/2 чайной ложки;
кунжутные семечки – 10 грамм.

Приготовление:

Сначала подготавливаем вырезку: ее нужно замариновать. Все ингредиенты для маринада замешать до однородной массы и залить говяжью вырезку. Шаг два – пока мясо маринуется, готовим соус для салата. Также смешиваем все компоненты и оставляем.

Шаг три – овощи. Болгарский перец смазываем растительным маслом, солим и запекаем при температуре 200 градусов 20 минут. После запекания очистить от кожицы и нарезать. Баклажаны нарезать крупным кубиком, посолить и смазать "Сладким соусом Чили для курицы". Обвалять в крахмале, обжарить до золотистого цвета в большом количестве хорошо разогретого растительного масла.

Фото: предоставлено пресс-службой ресторана

Шаг четыре – обжарить говядину 3-4 минуты на растительном масле, добавить мелко рубленые чили перец, имбирь и чеснок. Наконец, в глубокую миску выложить шпинат, зеленый салат, болгарский перец, порезанный красный лук, баклажаны и говядину. Заправить соусом и украсить зеленым луком, кинзой и кунжутом.

Запоздалое похмелье

Турецкий суп создан, конечно, не для того, чтобы лечить русскую голову после бурного застолья. Но может сделать и это. Но лучше побаловать себя им на ужин: наваристый бульон насыщенно красного цвета станет тем самым эликсиром жизни, который, как глоток жгучего солнца, так хочется ощутить среди зимы. Рецептом знаменитого супа Бейран поделился шеф-повар ресторана Eleven Явуз Ялвач.


Ингредиенты:

ножка баранья – 250 грамм;
рис – 10 граммов;
чеснок – 3 зубчика;
сливочное масло – 10 грамм;
паприка – 3 грамма;
сухой перец – по вкусу;
бульон на говяжей кости.

Приготовление:

Основа супа – бульон на говяжьей кости. Варим мясо 4 часа в трех литрах воды. На этом бульоне отварить ножку баранины в течение 5 часов. Далее обжарить отдельно на сливочном масле перец, добавить бульон, рис, подготовленное мясо. Отварить на медленном огне до готовности, за 3 минуты до готовности добавить чеснок.

Фото: предоставлено пресс-службой ресторана

Ризотто, mi amor!

Итальянцы знают, что такое вкус жизни. Кажется, любые проблемы они могут решить едой. А красивой едой победить вообще любые невзгоды. В этом уверен бренд-шеф ресторанов Scrocchiarella Тициано Казилло, по его рецепту готовим ризотто по-милански с ребрами ягненка.

Ингредиенты:

ребра ягненка – 200 грамм;
рис – 90 грамм;
масло оливковое – 20 мл;
масло сливочное – 5 грамм;
лавровый лист – 1 штука;
мука пшеничная – 20 грамм;
сельдерей – 30 грамм;
морковь – 20 грамм;
лук красный – 30 грамм;
вино белое – 80 мл;
майоран, тимьян, чеснок, соль, перец черный, шафран – по 1 грамму;
лук шалот – 50 грамм;
вода – 400 мл;
бульон овощной – 300 мл.

Приготовление:

Ребра ягненка посолить, поперчить, обвалять в муке и обжарить на раскаленном оливковом масле с чесноком. Добавить в сотейник мелко рубленные сельдерей, красный лук, морковь и пассировать пару минут. Добавить 30 мл вина. Залить мясо с овощами водой, добавить соль, майоран, лавровый лист, тимьян и тушить на среднем огне, пока не выпарится жидкость. На оливковом масле обжарить мелко рубленый лук шалот. Добавить рис и обжаривать до золотистого колера. Влить остальное вино, перемешать и немного выпарить.

Фото: предоставлено пресс-службой ресторана

Понемногу добавлять бульон и выпаривать его на среднем огне. Когда бульон закончится, вмешать сливочное масло и шафран и посолить. Выложить ризотто на тарелку, ребра ягненка положить сверху. Украсить веточкой майорана.

Вай, хорошо!

Баклажаны на грузинском столе появляются так же часто, как на российском – картошка. Баклажан полезен, красив и неповторим, а аджапсандал от шеф-повара ресторана "Джонджоли" Русико Шаматава заставит вспомнить, что солнце все-таки существует и, возможно, когда-нибудь к нам вернется.


Ингредиенты (на 4 порции):

баклажаны – 425 грамм;
лук репчатый – 270 грамм;
перец болгарский красный – 320 грамм;
картофель – 210 грамм;
перец зеленый острый (без семян) – 8 грамм;
чеснок – 3 грамма;
помидоры без кожуры – 230 грамм;
томатная паста – 30 мл;
соль – по вкусу;
масло растительное – 210 мл;
кинза (свежая) – 4 грамма;
петрушка (свежая) – 4 грамма.

Приготовление:

Болгарский перец и баклажаны нарезать кубиками, перец – полукольцами толщиной 0,2 см. Баклажаны обжарить на растительном масле до готовности, откинуть на дуршлаг и дать стечь лишнему маслу. Лук обжарить до золотистого цвета, потом добавить стручковый перец и давленый чеснок. Готовим до мягкости перца.

Фото: предоставлено пресс-службой ресторана

Добавить томатную пасту, перемешать и обжаривать на сильном огне 3–5 минут, ввести помидоры и тушить на слабом огне, выпарив лишнюю влагу, добившись густой консистенции и однородности (помидоры должны "раствориться" в общей массе). Картофель нарезать крупными кубиками и отварить до полуготовности без соли.

Все овощи соединить в сковороде с высокими бортами, перемешать, посолить, обжарить на сильном огне, постоянно помешивая до готовности (во время обжарки цвет общей массы должен стать более ярким). Подавать блюдо, посыпав рубленными кинзой и петрушкой.

Сладкая жизнь

И – десерт. Яблочный тарт от шеф-повара ресторана "Черетто море" Владимира Сидорова можно считать вариацией знакомой и любимой шарлотки в ее, скажем так, более парадном варианте. Ароматный крепкий чай станет гармоничным аккомпанементом к этой яркой пряной вкуснятине.


Ингредиенты (на один тарт):

слоеное тесто – 70 грамм;
яблоко – 1 штука;
масло сливочное – 30 грамм;
сахар – 20 грамм;
корица молотая – 10 грамм;
соус ванильный или ваниль – 40 грамм;
мороженое – 70 грамм.

Приготовление:

Яблоко очистить и порезать тонкими дольками. Слоеное тесто разморозить, раскатать и вырезать в форме рыбы. Смазать тесто сливочным маслом, выложить яблочные дольки по принципу чешуи. Смешать сахар с корицей и присыпать яблоки. Запекать при 180 градусах в разогретой духовке до золотистой корочки. Украсить ванильным соусом и шариком мороженого.

Фото: предоставлено пресс-службой ресторана

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