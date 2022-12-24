Как воспитать из сына настоящего мужчину

Встретить умного, доброго и надежного мужчину мечтает каждая. Но они не появляются в жизни с книжных страниц и экранов телевизоров. Мужчины вырастают из мальчиков, характеры которых формируются по мере взросления. Почему одни становятся "каменной стеной", а другие не проходят тест на надежность при первых же трудностях? Об этом размышляла журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Пожалуй, мальчикам приходится сложнее девочек. Надо быть сильным, остроумным, не лезть за словом в карман, когда тебя начинают задирать. Если понадобится – давать отпор отнюдь не словами. Ведь нужно держать лицо, если дразнят или берут "на слабо". В мире мало что поменялось с тех пор, как Николай Гарин-Михайловский написал "Гимназистов", а Алексей Толстой – "Детство Никиты". Победы вперемешку с поражениями, открытия и разочарования – без испытаний и достижений не обходится превращение мальчика в мужчину.

К сожалению, мамы порой об этом забывают. Женщины, которые в юные годы мечтали встретить избранников, подобных капитану Грею или Андрею Болконскому, воспитывают полную противоположность этих героев в условиях, приближенных к тепличным. "Маменькин сынок" – лишь один из многочисленных нелицеприятных эпитетов для таких мальчиков.

Родители стелют соломку, чтобы было не больно падать, предупреждают каждый неудачный шаг, берегут от самостоятельного принятия решений. Однако мужчин надо воспитывать не пряча под юбкой, окутывая вечной утрированной заботой – это не имеет к ней никакого отношения. Взять ответственность за себя и других может тот, кто с детства знает, что это такое.

Лакмусовая бумажка правильного воспитания – общественный транспорт. Недавно наблюдала сценку: в вагон метро вошла женщина с маленьким ребенком, но пассажиры даже не шевельнулись. Тогда со своего места поднялся он – мужчина лет восьми. Его мама одобрительно кивнула, а я мысленно похвалила, ведь с таким парнем в жизни не пропадешь.

Надо отдать должное родителям – мальчика уже правильно воспитали. Он стоит даже в полупустом вагоне, чтобы остались места для других. Значит, усвоил модель поведения настоящего мужчины. Видел, что так же поступает папа или другой значимый для него взрослый, и хочет вырасти таким же сильным и великодушным.



Если в метро крепкий парень плюхается на свободное место, а его мама привычно стоит над ним, это смотрится по меньшей мере комично. Но ничего смешного тут нет: с годами он превратится в мужчину, который сидит в вагоне с закрытыми глазами, не замечая никого вокруг. Вместо мамы в этой сцене будет заботливая жена, решающая в одиночку все семейные проблемы.

Уступать места старшим, носить школьный ранец самостоятельно, а не отдавать его маме, придерживать дверь в подъезде – основы мужского воспитания, без которых не обойтись. Мальчику обязательно нужно заниматься спортом, это придаст уверенности в себе. Особенно если он растет без отца. Не говоря о том, что в зале даже хилый парень превращается в мускулистого подростка.

Ребенку следует объяснить, что надо отвечать за свои поступки, не перекладывая вину на других. Бороться до конца и не отступать, если вдруг не повезло. Нельзя в миг превратиться из изнеженной мимозы в настоящего героя. Быть сильным и смелым надо учить с малых лет.

