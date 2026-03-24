Bloomberg: владелец OnlyFans планировал перед смертью продать 60% акций сервиса

Бизнесмен, владелец онлайн-платформы OnlyFans, американец украинского происхождения Леонид Радвинский скончался в возрасте 43 лет. Причиной стала онкология, сообщили СМИ. Подробности – в материале Москвы 24.

Поддерживал технологические инициативы

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Leo Radvinsky

Владелец онлайн-платформы OnlyFans, предприниматель Леонид Радвинский скончался в возрасте 43 лет, сообщили СМИ 23 марта. По данным источников, миллиардер долгое время боролся с онкологией.

Он снискал славу одного из самых влиятельных и при этом закрытых участников онлайн-бизнеса. Радвинский избегал появления в публичном пространстве и общения с прессой, поэтому о частной жизни бизнесмена известно мало. Например, то, что он был женат, однако имя супруги нигде не называлось, и жил во Флориде. По данным СМИ, часть доходов Радвинский направлял на поддержку технологических инициатив и благотворительность.

Наибольшую популярность он приобрел как владелец онлайн-платформы OnlyFans, которая предоставляет возможность распространять контент за подписку. Сервис стал особенно популярен у представителей индустрии развлечений для взрослых.

Источники агентства Bloomberg рассказали, что перед смертью Радвинский вел переговоры о продаже 60% акций сервиса. Возможная сделка обсуждалась с представителями малоизвестной инвестиционной фирмы Architect Capital, сумма контракта могла быть примерно 5,5 миллиарда долларов. В феврале 2026-го переговоры находились на ранней стадии. При этом ряд СМИ утверждает, что смерть владельца сервиса поставила под вопрос структуру управления OnlyFans.

Платформа для взрослых

Радвинский родился в Одессе в 1982-м. Когда он был ребенком, семья эмигрировала в США. Леонид получил образование в экономической области, отучившись в Северо-Западном исследовательском университете в Чикаго. При этом начал заниматься бизнесом, еще будучи студентом. Уже тогда его деятельность была связана с онлайн-сервисами и платным доступом к контенту. По данным СМИ, позже Радвинский создал платформу для вебкам-моделей, которая во многом предвосхитила появление современных сервисов подписки.

Однако ключевым в его предпринимательской карьере стало решение купить контрольный пакет акций OnlyFans в 2018-м. Платформа была основана британцами, отцом и сыном Гаем и Тимом Стокели, в 2016-м, но лишь при Радвинском она стала успешно монетизировать контент, то есть блогеры начали взимать плату за свои публикации напрямую с подписчиков.

По данным агентства Bloomberg, популярность OnlyFans резко возросла в пандемию коронавируса, когда многие актеры фильмов для взрослых и работники секс-индустрии обратились к онлайн-источникам дохода.

В результате сервис вырос до многомиллиардного бизнеса, благодаря чему Леонид попал в списки самых состоятельных предпринимателей. Также OnlyFans взимает с большинства подписок и продаваемого контента комиссию в 20%.

По данным из открытых источников, с 2021-го по 2025-й Радвинский получил прибыль около 1,8 миллиарда долларов. Бизнесмен находился на 870-й строчке в онлайн-рейтинге самых состоятельных людей планеты по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 4,7 миллиарда долларов.