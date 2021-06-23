Бывшие влюбленные, сковавшие себя цепью на 4 месяца, рассказали об эксперименте

33-летний Александр и 29-летняя Виктория из Харькова проходили скованными за руки стальной цепью 4 месяца. Пара установила мировой рекорд, но отношения сохранить не удалось. Бывшие влюбленные рассказали в эксклюзивном интервью Москве 24, зачем решили пойти на такой эксперимент и как прожили в цепях 123 дня.
Понять друг друга
"Идея возникла на почве наших ссор, в результате которых Вика, ничего не обсуждая, хлопала дверьми, уходила, а потом на следующий день или через 2 дня мы возобновляли наши отношения, – рассказывает Саша. – Такое повторялось много раз: она уезжала с вещами, никогда не называла причину, а я должен был о чем-то догадаться, но ни о чем не догадывался".
Саша решил устранить недопонимание неординарным путем – приковать себя цепью к любимой, чтобы она не сбежала при очередной ссоре и можно было понять, в чем проблема. Вика сначала отреагировала негативно, но потом согласилась.
Родственники и друзья отреагировали по-разному: одни спокойно отнеслись к идее, другие не поняли, а третьи даже не удивились, зная Сашину креативность по жизни. Пара символично заковала себя стальной цепью в День влюбленных, 14 февраля 2021 года. При этом событии присутствовали представители Книги рекордов Украины, чтобы зафиксировать начало отсчета эксперимента.
Они провели нить через звенья цепи и скрепили их специальной пломбой. Целостность этой пломбы гарантировала тот факт, что пара не снимала цепь. Через 123 дня в Национальном реестре рекордов Александру и Виктории выдали сертификат в номинации "Самый длительный период пребывания пары, закованной в цепи".
Жизнь в цепях
Первые сложности после скрепления цепью начались уже при посадке в машину – нужно было заходить с одной стороны, потом рулить одной рукой. "Мне это сильно не мешало, так как я в любом случае рулю одной рукой, – говорит Саша. – Когда останавливала полиция, я подсознательно переживал, что начнутся конфликтные ситуации. Но с точки зрения закона я ничего не нарушал. А позже все стали нас узнавать и относиться лояльнее".
Во время эксперимента влюбленные не работали и жили на ранее накопленные средства. Саша частично продолжал заниматься перепродажей автомобилей на вторичном рынке. Но пришлось адаптироваться к новой жизни в цепях. Ради удобства пара вшила замки сбоку курток и кофт, чтобы можно было одеваться, не продевая руку в рукава. Опытным путем они выяснили, как комфортнее мыться, ходить в туалет, убираться и готовить.
Саша признается, что самым сложным в быту была уборка. Непросто было передвигаться вместе с веником, пылесосом и шваброй, "крутиться вокруг своей оси" и протирать труднодоступные места.
Видео: Instagram/@sashaplusvika
По словам Саши, Вика периодически злилась, ругалась и даже как-то дергала руку в попытке порвать пятимиллиметровую стальную цепь. Однако для мужчины, несмотря на все сложности, это стало возможностью лучше понять возлюбленную. "Мы начали делать то, что я и хотел, – все обсуждать, у нас не было выбора", – вспоминает он.
Для того чтобы снять напряжение, пара играла в приставку. "Мы садились играть в "Мортал Комбат": друг другу морду виртуально понабиваем, пар выпускали. Получалось абстрагироваться", – смеется Саша.
"Эксперимент зашел слишком далеко"
Изначально влюбленные планировали пожениться в мае, сделать церемонию в Париже, но до этого дело не дошло. С каждым днем пребывания в цепи конфликты происходили все чаще, а недовольство друг другом только нарастало. Инициатором разрыва выступила Вика.
Саша поддержал решение девушки. На следующий день после разговора они сняли цепь. В итоге пара проходила скованной ровно 123 дня. "Сейчас мы друг друга перестали любить и без каких-либо психологических травм закончили отношения, оба счастливы, – считает Саша. – Этот конец настал бы рано или поздно, но мы бы потратили больше времени и нервов".
По мнению Саши, к пониманию того, что они разные люди, можно было идти десятилетиями, если бы не этот эксперимент. При этом Вика считает, что если бы не цепь, возможно, они могли пробыть вместе чуть больше, но в итоге также расстались. "Я не хочу под кого-то подстраиваться. Хочу быть той, кем являюсь сейчас", – рассказала она.
Сейчас бывшие возлюбленные живут в разных областях и не планируют встречаться. Однако есть идея продать выстраданную любовью цепь на аукционе или размельчить ее на много деталей и дать возможность приобрести людям из любой точки мира, рассказал Саша.