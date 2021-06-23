Бывшие влюбленные, сковавшие себя цепью на 4 месяца, рассказали об эксперименте

33-летний Александр и 29-летняя Виктория из Харькова проходили скованными за руки стальной цепью 4 месяца. Пара установила мировой рекорд, но отношения сохранить не удалось. Бывшие влюбленные рассказали в эксклюзивном интервью Москве 24, зачем решили пойти на такой эксперимент и как прожили в цепях 123 дня.



Фото: предоставлено героями материала

Понять друг друга

"Идея возникла на почве наших ссор, в результате которых Вика, ничего не обсуждая, хлопала дверьми, уходила, а потом на следующий день или через 2 дня мы возобновляли наши отношения, – рассказывает Саша. – Такое повторялось много раз: она уезжала с вещами, никогда не называла причину, а я должен был о чем-то догадаться, но ни о чем не догадывался".



Саша решил устранить недопонимание неординарным путем – приковать себя цепью к любимой, чтобы она не сбежала при очередной ссоре и можно было понять, в чем проблема. Вика сначала отреагировала негативно, но потом согласилась.





Виктория На его предложение сразу отреагировала отрицательно. Но он попросил меня подумать. Я подумала и решила, что для меня это станет чем-то новым, моя жизнь, возможно, наполнится яркими красками, это будет незабываемо! Согласилась.

Родственники и друзья отреагировали по-разному: одни спокойно отнеслись к идее, другие не поняли, а третьи даже не удивились, зная Сашину креативность по жизни. Пара символично заковала себя стальной цепью в День влюбленных, 14 февраля 2021 года. При этом событии присутствовали представители Книги рекордов Украины, чтобы зафиксировать начало отсчета эксперимента.

Они провели нить через звенья цепи и скрепили их специальной пломбой. Целостность этой пломбы гарантировала тот факт, что пара не снимала цепь. Через 123 дня в Национальном реестре рекордов Александру и Виктории выдали сертификат в номинации "Самый длительный период пребывания пары, закованной в цепи".



Фото: предоставлено героями материала

Жизнь в цепях

Первые сложности после скрепления цепью начались уже при посадке в машину – нужно было заходить с одной стороны, потом рулить одной рукой. "Мне это сильно не мешало, так как я в любом случае рулю одной рукой, – говорит Саша. – Когда останавливала полиция, я подсознательно переживал, что начнутся конфликтные ситуации. Но с точки зрения закона я ничего не нарушал. А позже все стали нас узнавать и относиться лояльнее".

Во время эксперимента влюбленные не работали и жили на ранее накопленные средства. Саша частично продолжал заниматься перепродажей автомобилей на вторичном рынке. Но пришлось адаптироваться к новой жизни в цепях. Ради удобства пара вшила замки сбоку курток и кофт, чтобы можно было одеваться, не продевая руку в рукава. Опытным путем они выяснили, как комфортнее мыться, ходить в туалет, убираться и готовить.





Александр Мы пробовали мыться вдвоем под душем, но оказалось, что удобнее мыться раздельно. Кто-то стоит за шторкой, протянув руку, кто-то купается. Так же посещали туалет: один остается в коридоре, просовывает руку через приоткрытую дверь, друг друга не видим. Человек за пределами уборной сидит на стульчике, включает музыку и ждет.

Саша признается, что самым сложным в быту была уборка. Непросто было передвигаться вместе с веником, пылесосом и шваброй, "крутиться вокруг своей оси" и протирать труднодоступные места.





Александр Морально поначалу было слишком тяжело. Может, неделю нас это еще забавляло, потом стало становиться тяжело. Мы понимали, что можно снять цепь в любой день, необходимо только найти человека, кто пилит болгаркой.

Для Вики бытовые проблемы оказались не столь существенными, в отличие от психологического и морального аспектов. "Самым сложным было находиться 24/7 рядом! – говорит девушка. – Я брала себя в руки и старалась чем-то себя отвлекать". Постоянный плотный контакт оказался настоящим испытанием для обоих.

По словам Саши, Вика периодически злилась, ругалась и даже как-то дергала руку в попытке порвать пятимиллиметровую стальную цепь. Однако для мужчины, несмотря на все сложности, это стало возможностью лучше понять возлюбленную. "Мы начали делать то, что я и хотел, – все обсуждать, у нас не было выбора", – вспоминает он.

Для того чтобы снять напряжение, пара играла в приставку. "Мы садились играть в "Мортал Комбат": друг другу морду виртуально понабиваем, пар выпускали. Получалось абстрагироваться", – смеется Саша.



Фото: предоставлено героями материала

"Эксперимент зашел слишком далеко"

Изначально влюбленные планировали пожениться в мае, сделать церемонию в Париже, но до этого дело не дошло. С каждым днем пребывания в цепи конфликты происходили все чаще, а недовольство друг другом только нарастало. Инициатором разрыва выступила Вика.





Виктория Отношения закончила я, так как этот эксперимент слишком далеко зашел! Я стала очень сильно ценить свою свободу и независимость, мне важно идти дальше. Сейчас я смотрю по-другому на свою жизнь и кайфую от каждой минуты. Никому никогда не пожелаю и не посоветую пройти через подобное. Это ужасно.

Саша поддержал решение девушки. На следующий день после разговора они сняли цепь. В итоге пара проходила скованной ровно 123 дня. "Сейчас мы друг друга перестали любить и без каких-либо психологических травм закончили отношения, оба счастливы, – считает Саша. – Этот конец настал бы рано или поздно, но мы бы потратили больше времени и нервов".

По мнению Саши, к пониманию того, что они разные люди, можно было идти десятилетиями, если бы не этот эксперимент. При этом Вика считает, что если бы не цепь, возможно, они могли пробыть вместе чуть больше, но в итоге также расстались. "Я не хочу под кого-то подстраиваться. Хочу быть той, кем являюсь сейчас", – рассказала она.

Сейчас бывшие возлюбленные живут в разных областях и не планируют встречаться. Однако есть идея продать выстраданную любовью цепь на аукционе или размельчить ее на много деталей и дать возможность приобрести людям из любой точки мира, рассказал Саша.

