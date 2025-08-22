Стилист Белькович: жженый оранжевый станет одним из самых популярных оттенков осени-2025

Конец лета – самое время обновить осенний гардероб. Сделать это можно в соответствии с трендовой палитрой. Каким цветам следует отдать предпочтение в наступающем сезоне и с чем их сочетать, расскажет Москва 24.

Основные цвета

Коричневый и теплый оттенок охры – классические цвета осени. Они подходят практически всем цветотипам и хорошо гармонируют с окружающей атмосферой, рассказала Москве 24 стилист и имиджмейкер Алсу Арна.

При этом еще один оттенок коричневого – шоколадный – также хорошо впишется в осеннюю цветовую палитру, а дополнить его можно синим и зеленым, посоветовала стилист Эмма Болохнова.





Эмма Болохнова стилист Их привычно носить, легко составлять цветовые комбинации. Очень красиво и всегда дорого смотрится образ, составленный только из шоколадных или только из синих оттенков. Ради эксперимента можно добавить необычные цвета в аксессуары и обувь. Например, если у вас пальто шоколадного оттенка, то подойдет акцентная красная сумка.

Одним из самых популярных станет жженый оранжевый, который также называют ржавым. Именно он несет в себе тепло, которое у многих ассоциируется с последними днями уходящего лета, добавила специалист по стилю Ольга Белькович. А тыквенный оттенок, или медово-горчичный, добавит тепла, уюта и будет гармонично сочетаться с шоколадным цветом в любом образе, сказала эксперт.

В свою очередь, темно-зеленый является универсальным и хорошо подходит как для деловых, так и для повседневных образов. Алсу Арна рекомендует использовать его для составления офисного дресс-кода. По ее мнению, темно-зеленый также подойдет в качестве одного из цветов при покупке верхней одежды, например пальто или плаща, так как он не маркий.





Алсу Арна стилист Уже не первый сезон модной длиной верхней одежды считается макси – одежда, длина которой достигает щиколотки или даже пола. А кроме темно-зеленого, я также предложу еще менее маркие оттенки: привычные серый, черный, земляной.

Серый – еще один оттенок делового дресс-кода. Грядущей осенью его можно активно использовать при покупке офисной одежды – от самых светлых до темных оттенков.

"Сдержанный и холодный серый цвет будет хорошо вписываться в мягкую формальную эстетику", – рассказала Ольга Белькович, посоветовав обратить внимание именно на "стальной серый".

Один из фаворитов стилистов в гардеробе на осень – бежевый. В светлом кремовом оттенке можно приобретать не только водолазки и блузы, но и верхнюю одежду в укороченном варианте: пальто, бомберы, куртки-косухи, порекомендовала Алсу Арна.



Алсу Арна Стилист Обувь и аксессуары рекомендую выбирать в акцентных оттенках или в цвете металла (золото, серебро, бронзово-золотистый). Они легко сделают образ актуальным при нейтральной базе. Можно добавить цветную тушь, лак для ногтей или губную помаду в цвет аксессуарной группы.

Кроме того, для аксессуаров, верхней одежды и элементов делового гардероба подойдет насыщенный синий. Этот оттенок универсален для разных стилей и цветотипов, а также служит элегантной заменой черному.

"Глубокий синий прекрасно смотрится в сочетании с красным, оранжевым и лаймовым оттенками. Плюс стильно смотрится один оттенок в разных фактурах. Например, кожаная обувь и пальто из шерсти", – рассказала стилист Болохнова.

Прогноз от Института цвета

Свой цветовой прогноз на осенне-зимний сезон 2025 года представил и Институт цвета Pantone. По мнению экспертов, трендовыми станут лавандово-голубой и оранжевый. По мнению стилиста Алсу Арны, первый можно взять за основу при покупке шерстяного пальто, юбки и трикотажа. А лучше всего он сочетается с белым, бежевым и серым цветами. Например, лавандовый свитер можно надеть с бежевыми брюками или юбкой, посоветовала стилист.

Также подойдет и темно-синий тон: он создаст контраст и добавит глубину образу. Лавандовая блуза будет выигрышно смотреться с темно-синими джинсами или юбкой, а дополнят образ металлические акценты: золотые или серебряные аксессуары, отметила эксперт.

В свою очередь, оранжевый цвет хорошо сочетается с природными оттенками и перекликается с нежными пастелями.

В качестве идеального сочетания Арна рекомендует использовать серый, черный и коричневые цвета: оранжевую куртку носить с черными джинсами или коричневыми брюками. Также не стоит бояться белых оттенков: оранжевое платье можно сочетать с белыми кроссовками или ботинками.

Кроме того, два трендовых цвета можно смешать: они создадут интересные комбинации и подойдут для осеннего стиля, подытожила стилист.