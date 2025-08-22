Стилист Белькович: жженый оранжевый станет одним из самых популярных оттенков осени-2025

Конец лета – самое время обновить осенний гардероб. Сделать это можно в соответствии с трендовой палитрой. Каким цветам следует отдать предпочтение в наступающем сезоне и с чем их сочетать, расскажет Москва 24.
Основные цвета
Коричневый и теплый оттенок охры – классические цвета осени. Они подходят практически всем цветотипам и хорошо гармонируют с окружающей атмосферой, рассказала Москве 24 стилист и имиджмейкер Алсу Арна.
При этом еще один оттенок коричневого – шоколадный – также хорошо впишется в осеннюю цветовую палитру, а дополнить его можно синим и зеленым, посоветовала стилист Эмма Болохнова.
Одним из самых популярных станет жженый оранжевый, который также называют ржавым. Именно он несет в себе тепло, которое у многих ассоциируется с последними днями уходящего лета, добавила специалист по стилю Ольга Белькович. А тыквенный оттенок, или медово-горчичный, добавит тепла, уюта и будет гармонично сочетаться с шоколадным цветом в любом образе, сказала эксперт.
В свою очередь, темно-зеленый является универсальным и хорошо подходит как для деловых, так и для повседневных образов. Алсу Арна рекомендует использовать его для составления офисного дресс-кода. По ее мнению, темно-зеленый также подойдет в качестве одного из цветов при покупке верхней одежды, например пальто или плаща, так как он не маркий.
Серый – еще один оттенок делового дресс-кода. Грядущей осенью его можно активно использовать при покупке офисной одежды – от самых светлых до темных оттенков.
"Сдержанный и холодный серый цвет будет хорошо вписываться в мягкую формальную эстетику", – рассказала Ольга Белькович, посоветовав обратить внимание именно на "стальной серый".
Один из фаворитов стилистов в гардеробе на осень – бежевый. В светлом кремовом оттенке можно приобретать не только водолазки и блузы, но и верхнюю одежду в укороченном варианте: пальто, бомберы, куртки-косухи, порекомендовала Алсу Арна.
Кроме того, для аксессуаров, верхней одежды и элементов делового гардероба подойдет насыщенный синий. Этот оттенок универсален для разных стилей и цветотипов, а также служит элегантной заменой черному.
"Глубокий синий прекрасно смотрится в сочетании с красным, оранжевым и лаймовым оттенками. Плюс стильно смотрится один оттенок в разных фактурах. Например, кожаная обувь и пальто из шерсти", – рассказала стилист Болохнова.
Прогноз от Института цвета
Свой цветовой прогноз на осенне-зимний сезон 2025 года представил и Институт цвета Pantone. По мнению экспертов, трендовыми станут лавандово-голубой и оранжевый. По мнению стилиста Алсу Арны, первый можно взять за основу при покупке шерстяного пальто, юбки и трикотажа. А лучше всего он сочетается с белым, бежевым и серым цветами. Например, лавандовый свитер можно надеть с бежевыми брюками или юбкой, посоветовала стилист.
Также подойдет и темно-синий тон: он создаст контраст и добавит глубину образу. Лавандовая блуза будет выигрышно смотреться с темно-синими джинсами или юбкой, а дополнят образ металлические акценты: золотые или серебряные аксессуары, отметила эксперт.
В свою очередь, оранжевый цвет хорошо сочетается с природными оттенками и перекликается с нежными пастелями.
В качестве идеального сочетания Арна рекомендует использовать серый, черный и коричневые цвета: оранжевую куртку носить с черными джинсами или коричневыми брюками. Также не стоит бояться белых оттенков: оранжевое платье можно сочетать с белыми кроссовками или ботинками.
Кроме того, два трендовых цвета можно смешать: они создадут интересные комбинации и подойдут для осеннего стиля, подытожила стилист.