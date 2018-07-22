Битва за рейтинг: телепередачи против здравого смысла

Прогресс не стоит на месте. Человечество строит скоростные поезда, работает над созданием искусственного интеллекта и всерьез планирует колонизировать Марс. Но одними из популярнейших передач на ТВ остаются шоу про сверхъестественное или паранормальные явления (иногда противоречащие даже школьной программе). Портал Москва 24 решил получить компетентное мнение, на чем основаны подобные шоу и почему они так популярны? Для этого мы обратились к кандидату биологических наук и члену комиссии по борьбе с лженаукой при РАН Александру Панчину.

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Баталии ясновидцев

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, больше половины россиян допускает существование колдовства. В комментариях к опросу указано, что большинство людей, обращавшихся к магам и колдунам, идут на это в тяжелых или безвыходных ситуациях. Кроме того, чуть больше четверти опрошенных утверждают, что сталкивались с экстраординарными способностями людей лично. Интересно, что согласно опросу, молодые мужчины верят в мистику в два раза меньше пожилых. А у женщин все наоборот: больше всего о вере в сверхъестественное говорят именно молодые девушки.

"В 1920 году журнал Scientific American вместе со знаменитым иллюзионистом Гарри Гудини учредили премию за демонстрацию паранормальных способностей в условиях корректно проведенного эксперимента. С тех пор по всему миру предлагалось более 20 таких премий с суммарным фондом в несколько миллионов долларов, – рассказывает Александр Панчин. – Самая знаменитая – премия Джеймса Рэнди (один миллион долларов). В России существует премия имени Гарри Гудини, которая предлагает миллион рублей для отечественных экстрасенсов. Получить последнюю пробовало 15 заявителей, включая одну из финалисток известной телепередачи".

Премию имени Гарри Гудини создали три года назад, чтобы любой человек, уверенный в своем магическом даре, мог испытать его. Каждый желающий может заполнить заявку на сайте премии и пройти проверку своих способностей.

"Результаты всех научных проверок магов, экстрасенсов, астрологов и целителей всегда одинаковы – им не удается продемонстрировать заявленные способности. Но подобные проверки с весьма предсказуемым результатом не получили бы большой популярности, если б их сделали в формате телевизионного шоу. Поэтому создатели различных передач с участием экстрасенсов и астрологов не проводят корректных экспериментов. Условия проверок на таких передачах оставляют возможность для утечки информации, случайного угадывания, а в некоторых случаях используется постановка", – добавляет Панчин.

Одна из подобных передач в 2017 году на церемонии награждения премии "За верность науке", учрежденной Министерством образования и науки России, даже получила антипремию за популяризацию лженауки.

Гипнотические сеансы

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По ТВ-индексу сайта Mediascope, первый выпуск передачи о воздействии гипноза на знаменитостей на одном из каналов занял второе место по количеству смотревших его человек. При этом сама концепция передачи многократно подвергалась критике, в том числе со стороны профессиональных психологов, многие отмечали явную постановочность шоу.

Александр Панчин: "Здесь мы сталкиваемся с еще одной интересной особенностью нашего мозга. Люди могут не осознавать, что являются виновниками некоторых своих поступков. Например, известны идеомоторные акты: если человеку дать в руки маятник, попросить закрыть глаза и представить, что маятник вращается, то у многих маятник придет во вращение за счет едва заметных сокращений мускулатуры, которые человек не осознает. На этом эффекте основаны многие спиритические сеансы, в том числе с вращающимся столами, а также лозоходство. Некоторые люди могут делать и более сложные вещи по своей воле, но не осознавая этого. Таких людей называют гипнабельными".

Созвездия против одиночества

Еще одна из популярных телепередач помогает одиноким людям найти себе пару. Здесь говорят в основном об отношениях и мало затрагивают тему паранормального. За одним лишь исключением – в программе участвует астролог, которая также дает советы участникам на основании собственных "расчетов". Для желающих изучать астрологию, конечно, существуют университеты и академии, создаются профессиональные союзы. Но факт остается фактом – ни одно корректное исследование не смогло доказать истинность заявлений астрологов.

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"Психологи Джон Макгрю и Ричард Макфолл из Индианского университета подвергли проверке шестерых лучших астрологов из Федерации астрологов штата Индиана. Все они вели практику астрологического консультирования, один из них опубликовал две книги по астрологии. От них требовалось установить соответствие между гороскопами и анкетами двадцати трех человек", – продолжает Александр Панчин.

Анкеты содержали всю информацию, которую запросили сами астрологи: две фотографии, в профиль и анфас, результаты двух стандартных психологических тестирований и ответы на ряд специально составленных вопросов. Участники, заполнявшие анкеты, были не моложе тридцати лет, не знали о целях исследования, а время их рождения было известно с точностью до десяти минут.

"От астрологов хотели получить хотя бы четыре правильных ответа. В среднем они смогли дать только один правильный ответ. Получается, человек с улицы, угадавший трижды, не хуже "лучшего" из астрологов. Интересно, что астрологов просили каждый раз указывать степень уверенности, с которой они соотносят гороскоп и анкету – в среднем она составила около 75 % и статистически не различалась для верных и неверных решений", – пояснил член комиссии по борьбе с лженаукой при РАН.

Ловцы потустороннего

На отечественном телевидении существует целый канал, фокусирующийся на трех жанрах: фантастика, приключения и мистика. В сетке его вещания есть масса сериалов, шоу и фильмов на тему паранормального, эзотерического и мистического. Одна из самых популярных передач посвящена ловцам призраков и общению с духами.

Александр Панчин: "Многие так называемые "паранормальные явления" прекрасно объясняются с точки зрения современной психологии. Людям свойственно искать закономерности там, где их нет. Например, если мы ожидаем услышать какой-то голос в случайном наборе звуков или в шуме – мы легко это сделаем. На этом основаны многочисленные видео в интернете, где берется какая-нибудь песня и пускается вместе с неправильными субтитрами, и люди начинают слышать слова, которых в песне нет. В реальной жизни люди могут принимать выдуманные слова, услышанные в шуме, за общение с духами".

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Блиц-интервью

Почему с передачами, например, о нетрадиционной медицине на ТВ ситуация в последние годы хоть немного, но улучшилась, а с астрологами и экстрасенсами – нет? В этом есть закономерность?

У меня нет статистики по просмотрам такого рода передач. Действительно, у нас больше нет передач с уринотерапией и это замечательно. Но целители никуда не делись, и многие телеканалы по-прежнему рекламируют всякую мистику.

На ваш взгляд, есть надежда, что ситуация на ТВ улучшится или с наличием такого контента надо смириться?

Я не готов прогнозировать. Но в любом случае стоит защитить своих близких от заблуждений. Попытаться рассказать им о научном методе, критическом мышлении, о том, как легко нас обмануть. К счастью, сейчас по этой теме появляется все больше научно-популярных книг. Например, можно почитать Канемана "Думай медленно. Решай быстро" или классику вроде Карла Сагана.

Около года назад в Госдуме появилась инициатива о маркировке псевдонаучных передач на ТВ. А есть еще какие-то идеи или решения, которые могли бы улучшить ситуацию на телевидении?

Идея с маркировкой правильная, хотя технически ее будет сложно осуществить. Кто и как будет решать, что такое псевдонаука? В случае с экстрасенсами, магами, астрологами, хиромантами, гомеопатами и целителями – все понятно. Мне кажется, что тут стоит вопрос журналистской этики, необходимо создавать институты репутации. Например, я и мои коллеги-ученые принципиально не ходим на передачи одного канала. Так сильно они искажают факты. Журналист должен знать, что за вранье его ждет позор, а не премия ТЭФИ, которую уже неоднократно вручали авторам псевдонаучных фильмов и передач. Вот вопиющий пример, когда лауреатом премии ТЭФИ-2017 в категории "Просветительская программа" стала передача, в которой рассказывают о плоской Земле и рептилоидах. Это позор! И сообщество журналистов, создателей телепередач должно что-то с этим делать.

Илья Русаков