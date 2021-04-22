Блогерша, сделавшая фотосессию топлес в Дагестане, рассказала об угрозах

Скандал из-за интимной фотосессии произошел в Дагестане. Две туристки сделали фото топлес на фоне Сулакского каньона и выложили их в Сеть. Местным властям эта идея не понравилась: они попросили девушек удалить посты. Кроме этого, в соцсетях туристкам начали угрожать. Рассказываем подробности происшествия, а также о реакции девушек на происходящее.

"Для наших людей это неприлично"

Скандальную фотографию блогерша Изабелла вместе с подругой сделала почти год назад. Они приехали к друзьям в Дагестан, а те решили показать гостьям красоту местной природы.

"Мы просто остановились где-то там на дороге, чтобы насладиться природой. Вообще это даже не каньон, дикая природа просто. С нами была девушка – профессиональный фотограф, она сделала нам кадры. На этом, в принципе, и все", – рассказала Изабелла.

Девушки выложили фото в Сеть и не ожидали, что это вызовет столько проблем.





Изабелла блогерша Была такая волна позитивной реакции на фотографии. Никакого негатива мы не получали до недавнего момента.

Как оказалось, фотография не всем пришлась по вкусу. "Все началось так внезапно, спустя столько времени: вдруг стали писать угрозы. Вот кто-то как-то нашел эту фотографию и решил раскрутить. Нам писали, что мы какие-то местные правила нарушили, оскорбили чувства верующих", – рассказала девушка.



Туристки сделали обнаженные фотографии в Дагестане и оскорбили чувства верующих

Информация о фотографиях дошла и до дагестанских властей. Замглавы администрации Унцукульского района Мухаммад Хамзатов обратился к девушкам с просьбой удалить фотографии, ссылаясь на статью 148 УК РФ ("Оскорбление религиозных чувств").

"К нам обращаются старейшины района, села, молодежь обращается, женщины, учителя. Поэтому немножко обеспокоены, что у нас в районе это произошло", – рассказал телеканалу "360" Хамзатов.

По его словам, регион активно развивает туризм и рад любым гостям, однако подобные ситуации негативно влияют на общественно-политическую ситуацию. Фотография была воспринята местными как пример аморального поведения, заявил Хамзатов.

"Для наших людей это неприлично, мягко говоря... Я сам лично обращался к этим девушкам. Я думаю, они в первый и в последний раз это совершили", – добавил чиновник.



"Хотела вернуться в Дагестан, но опасаюсь"

Изабелла считает, что причиной конфликта стало некое недопонимание культуры с ее стороны. Однако она утверждает, что не хотела никого оскорблять или хайпануть. Задумка у снимков была другая.

"Это просто был порыв души, а никакая не провокация. Просто мы отдыхали, хотелось как-то вот такую эстетику природы и человека показать. Никакого подтекста там не было", – заявила Изабелла.

Такую бурную реакцию в свой адрес девушка считает чрезмерной и необоснованной.





Изабелла блогерша Слишком резкий ответ на это был. Сразу очень многие начали агрессивно писать. Нам угрожали, чтобы мы никогда ни в коем случае больше туда не приехали, что они уже выехали за нами и сейчас будет вообще нам плохо. В основном это были дагестанские аккаунты, закрытые аккаунты, аккаунты с машинами.

Девушка считает, что агрессивно настроенным подписчикам нужно было сначала разобраться во всех обстоятельствах. Кстати, фото со своей странички она удалила, но угрозы все еще продолжают поступать.

"Сейчас вот тоже такое смешанное чувство. Я хотела еще раз туда поехать, но сейчас вот опасаюсь всей этой ситуации", – рассказала Изабелла.

Мухаммад Хамзатов, в свою очередь, отметил, что в регионе запланировано мероприятие с молодежью по поводу этой ситуации. Разговор будет вестись о том, чтобы молодые люди вели себя культурно и в соответствии с этическими нормами, а агрессию "проявляли в другом месте".