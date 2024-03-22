Грядки на подоконнике: что можно выращивать в квартире в начале весны

Не успела в столичном регионе установиться теплая погода, а дачники уже заняли в квартире все подоконники рассадой. Эксперты отмечают, что, помимо нее, в начале весны дома также можно выращивать культуры, которыми удастся полакомиться прямо сейчас. Рассказываем, на какие растения стоит обратить внимание.



Микрозелень и огурцы

Любители огорода в начале весны могут вырастить у себя на подоконнике зелень, микрозелень и огурцы. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

"Во всю можно сеять различную зелень. На подоконнике получится вырастить ее несколько раз до того, как начнутся посевы на даче. Как микрозелень сейчас можно выращивать салаты, шпинат и руколу. Она полезна, содержит очень много витаминов и вырастает за неделю. То есть раз двадцать мы точно получим урожай", – подчеркнула эксперт.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Есть очень скороспелые огурцы, которые можно сейчас посеять и получить урожай ближе к маю, а то и в апреле. Только нужно брать предназначенные для балконного выращивания. Такие в комнате нормально получаются.

Для рассады сейчас можно также посеять огурцы и томаты. При этом перцы и баклажаны – уже поздно, они не дадут урожай вовремя, предупредила специалист.

"Томаты надо пересаживать в теплицу в середине мая. Потому что в это время еще бывают черемуховые холода и может доходить до минуса. При такой температуре томаты гибнут мгновенно. В теплице условия более благоприятные. В открытый грунт нужно сажать 27 мая, никак не раньше. Тогда уже точно не случится минуса", – посоветовала специалист.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России В теплицу огурцы можно пересаживать 15 мая. В грунт тоже, если будет сверху пленка. Огурцам ветер и сухость не подходят. Для хорошего роста им нужен парник и углекислый газ. Также пленкой накрывают для тепла. Если кто-то хочет вообще ничем не закрывать огурцы, то надо высаживать их к началу июня.

Вместе с тем огурцы получится вырастить и без рассады. Для этого примерно 3–5 мая можно посеять семена на грядке и накрыть сверху пленкой. "Иногда без рассады огурцы даже лучше получаются, потому что овощ любит быть на улице, а не дома", – говорил садовод.



Картофель и лук

Картофель лучше проращивать в начале апреля, отметила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Это растение не любит холодную землю, так что его можно "переселять" в грунт не раньше примерно 10–15 мая. В свою очередь, председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов порекомендовал проращивать картошку за полтора месяца до посадки. При этом предварительно ее следует "разбудить", достав из подвала.

"Клубни нужно принести домой и разместить в какое-то желательно прохладное место на рассеянном свету. Можно просто разложить в несколько рядов. Через полтора месяца вы увидите, что картофель обрастет такими розеточками, росточками. Тогда его можно сажать", – объясняет эксперт.

Также существует специальный метод проращивания картофеля в полиэтиленовом пакете.





Андрей Туманов председатель общероссийской общественной организации "Садоводы России" Если мы положим картофель в пакет, смочим слегка и проделаем в полиэтилене дырочки, чтобы клубни не задохнулись, то спустя время на них образуются коротенькие росточки, которые еще и обрастают корнями. Там образуется настоящая "борода". То есть вы высадите не просто проснувшийся картофель, а тот, который уже имеет корни до 5 сантиметров.

Кроме того, в начале весны дачники могут выращивать у себя в квартире лук. Причем как в качестве рассады, так и для еды уже сейчас. Благодаря этому можно серьезно сэкономить на покупке зеленого лука, обратил внимание Туманов. "Нужно взять прорастающие луковицы и посадить в землю. Лучше поставить их на подоконник. В кромешной темноте зеленый лук расти и зеленеть не станет", – говорит эксперт.

Что касается рассады, причем любой культуры, то она лучше всего растет при наличии подсветки, уточнил Туманов. Без этого молодые растения вытягиваются, становятся длинными и хлипкими. Подобная ситуация возникает, поскольку в начале весны световой день слишком короткий. Устранить проблему поможет подсветка.

