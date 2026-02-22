Главные традиции и приметы Прощеного воскресенья

В 2026 году Прощеное воскресенье выпадает на 22 февраля – это заключительный день Масленой недели и последний перед Великим постом. Об истории и традициях православного праздника – в материале Москвы 24.
История и традиции
Прощеное воскресенье оказалось на стыке языческой и православной традиций, объединяя в себе древние обряды проводов зимы и христианские обычаи покаяния.
Существует версия, что язычники примерно в это время отмечали день весеннего равноденствия: провожали зиму, встречали весну и готовились к полевым работам. В честь богов Ярила и Велеса устраивали народные гулянья, которые продолжались целых две недели.
Само название "Прощеное воскресенье" – обиходное. В церковной традиции этот день именуют Неделя сыропустная (последний, когда разрешены молочные продукты и яйца) или Воспоминание Адамова изгнания, поскольку христиане вспоминают библейский сюжет об изгнании из рая Адама и Евы. Считается, что раз Бог простил их, то и люди должны найти в себе силы для примирения.
Обиходное название связано с особым чином прощения, который совершается в храмах после вечернего богослужения. Духовенство и прихожане просят прощения друг у друга, чтобы войти в Великий пост с чистой душой. Эта традиция берет начало в древних палестинских и египетских монастырях: монахи накануне поста уходили в пустыню на 40 дней, зная, что не все вернутся, и перед разлукой просили прощения друг у друга.
В этот день верующие поступают схожим образом – приносят извинения тем, кого вольно или невольно обидели. На слова "прости меня" принято отвечать: "Бог простит, и я прощаю". Но главное – не форма, а искренность. Просить прощения можно своими словами, но обязательно от всего сердца.
Народные приметы
Прощеное воскресенье на Руси всегда было наполнено народными обрядами, ведь этот день завершал масленичные гулянья. Главным действом считались проводы зимы: на площадях торжественно сжигали чучело, символизирующее уходящие холода. Предки верили, что вместе с дымом и огнем исчезают старые обиды и неприятности, уступая место обновлению. В некоторых местностях в этот день устраивали и кулачные бои – не столько ради забавы, сколько для выплеска накопившейся за зиму удали.
Хозяйки задолго готовились к воскресенью: дом должен был сиять чистотой, а посуда – тщательно вымыта. Особое внимание уделяли пище: остатки отдавали домашним животным, что считалось знаком готовности к новому жизненному этапу. Также существовало поверье, что, если в этот день уснуть до полуночи, весь следующий год просыпаться будет легко и радостно.
Главным блюдом, конечно, были и остаются блины – символ солнца и скорого прихода весны. Чем больше их съедали, тем быстрее, по поверьям, должны были отступить холода. С блюдом связана и особая примета для девушек на выданье: если у молодой хозяйки блины получаются румяными, кружевными и с ровными краями, значит, скоро ее ждет счастливое замужество.
Еще одной важной традицией считался поход в баню. Многие верили, что тщательное очищение тела так же необходимо перед постом, как и очищение души через прощение.
Кроме того, в Прощеное воскресенье существует ряд запретов, которые помогают правильно настроиться на Великий пост. Главное правило дня – нельзя отказывать в прощении или просить его неискренне. Если извинить по-настоящему пока трудно, лучше хотя бы честно признаться в этом и постараться отпустить обиду. Формальные слова без души не годятся: просить прощения "для галочки" хуже, чем вовсе этого не делать.
В этот день также важно сохранять мир с окружающими. Ссоры, ругань и даже мысленные пожелания зла особенно тяжело сказываются на душе, поэтому конфликтов стоит избегать. Не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом: генеральную уборку, стирку или ремонт лучше отложить, хотя готовить еду и заботиться о близких можно.
Несмотря на богатый стол, переедать не стоит опять же из-за предстоящего поста. Мясо в этот день под запретом, как и всю Масленую неделю, а вот молочные продукты, рыба и яйца разрешены.
С наступлением ночи веселье стоит прекратить: гулянья и шумные забавы после заката неуместны, ведь начинается время, требующее тишины и молитвенного настроя. Наконец, нельзя думать о плохом, жаловаться на жизнь или завидовать – мысли должны быть чистыми.