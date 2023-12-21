Эксперт рассказала, как не опозориться на корпоративе

В России пик корпоративов в этом году придется на 22 декабря, прогнозируют эксперты. Несмотря на то что для коллектива это – возможность отдохнуть и повеселиться, россиянам все же не рекомендуют слишком сильно расслабляться. В частности, не стоит забывать про дресс-код и хорошие манеры. Рассказываем, как без казусов встретить праздник с коллегами.
Популярная дата
Российские компании активно проводят корпоративы начиная с конца ноября и на протяжении всего декабря. Об этом Москве 24 рассказал пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Станислав Грушевский.
Однако самой популярной датой ежегодно становится пятница предпоследней рабочей недели. В этот раз она выпадает на 22-е число. "Сам Новый год – семейный праздник, и все обычно его отмечают дома. Поэтому 29, 30 и 31 декабря на рынке корпоративов происходит спад", – объяснил эксперт.
По словам Грушевского, в последнее время компании часто проводят корпоративы в офисе. Это позволяет сэкономить на аренде площадки, из-за чего праздник в среднем обходится в 5–7 тысяч рублей на человека.
Если же компания собиралась провести более сложное мероприятие, то к нему стоило начинать готовиться заранее. По словам эксперта, обычно площадки под корпоративы в Москве начинают бронировать в сентябре и все подходящие локации уже заняты. Чаще всего для праздника выбирают рестораны, лофты и места с интерактивными программами, например квест-румы. Однако такие корпоративы обходятся существенно дороже.
"Если мы говорим про большие мероприятия со сложной логистикой, программой, декорацией, то для их проведения привлекаются агентства, выполняющие организационную работу. За такой корпоратив ценник в среднем начинается от 20 тысяч на человека. Верхней планки, естественно, нет", – говорит Грушевский.
Нужно нарядиться
Корпоратив – это праздничное мероприятие. Поэтому, согласно этикету, на него следует одеваться нарядно, даже если у компании нет строгих требований к одежде, рассказала Москве 24 президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.
Представителям профессий, в которых принято выглядеть презентабельно, например государственным или банковским служащим, рекомендуется использовать "коктейльный" дресс-код. В соответствии с ним мужчина должен прийти на праздник в деловом костюме, то есть в сорочке, туфлях и при галстуке.
Сотрудницам также можно надеть "коктейльный" костюм либо вечернюю блузу с юбкой или брюками. "Обязательно должна быть маленькая сумочка. Но по правилам этикета ее ни в коем случае нельзя вешать на плечо, даже если у нее есть цепочка или ремешок. Держим в руке или прижимаем локтем к телу", – подчеркнула эксперт.
"Золотое правило корпоратива"
Начальству не стоит сильно задерживаться на корпоративе. Согласно этикету, руководитель компании на празднике должен находиться только 40 минут, рассказала Холгова. В его задачи входят поздравления, награждения и благодарности, после чего коллег лучше оставить. "Начальники отделов и руководители пониже могут оставаться до полутора часов, после чего им также следует уйти. Затем сотрудники смогут выдохнуть и спокойно отдохнуть без руководства", – объясняет эксперт.
При этом просить начальство о чем-то во время праздника не этично. Также не стоит сплетничать, жаловаться или злословить.
На корпоративе строго не рекомендуется злоупотреблять алкоголем. Специалист отметила, что пить после тостов не обязательно. Согласно этикету, после речи достаточно поднять бокал вместе со всеми и поднести его к губам. Если на празднике организованы конкурсы или активности, то важно проследить, чтобы они никого не унизили и не оскорбили.
"Золотое правило корпоратива – что бы ни произошло в этот вечер, на следующий день все должны делать вид, что ничего не случилось. Какие бы выходки не устраивали коллеги – их ни в коем случае нельзя снимать на видео, пересылать или публиковать в социальных сетях. Более того, на следующий день не должно быть никаких намеков, насмешек или сплетен по этому поводу", – подчеркнула Холгова.
Эксперт добавила, что корпоратив – это деловой праздник. На него приходят не есть, а общаться рабочим коллективом.
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