Эксперт рассказала, как не опозориться на корпоративе

В России пик корпоративов в этом году придется на 22 декабря, прогнозируют эксперты. Несмотря на то что для коллектива это – возможность отдохнуть и повеселиться, россиянам все же не рекомендуют слишком сильно расслабляться. В частности, не стоит забывать про дресс-код и хорошие манеры. Рассказываем, как без казусов встретить праздник с коллегами.



Популярная дата

Российские компании активно проводят корпоративы начиная с конца ноября и на протяжении всего декабря. Об этом Москве 24 рассказал пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Станислав Грушевский.

Однако самой популярной датой ежегодно становится пятница предпоследней рабочей недели. В этот раз она выпадает на 22-е число. "Сам Новый год – семейный праздник, и все обычно его отмечают дома. Поэтому 29, 30 и 31 декабря на рынке корпоративов происходит спад", – объяснил эксперт.

По словам Грушевского, в последнее время компании часто проводят корпоративы в офисе. Это позволяет сэкономить на аренде площадки, из-за чего праздник в среднем обходится в 5–7 тысяч рублей на человека.





Станислав Грушевский пресс-секретарь Национальной ассоциации организаторов мероприятий Площадка и еда – это больше половины стоимости корпоративного мероприятия. Потому, если офис компании подходит для проведения праздника, это вполне хороший вариант.

Если же компания собиралась провести более сложное мероприятие, то к нему стоило начинать готовиться заранее. По словам эксперта, обычно площадки под корпоративы в Москве начинают бронировать в сентябре и все подходящие локации уже заняты. Чаще всего для праздника выбирают рестораны, лофты и места с интерактивными программами, например квест-румы. Однако такие корпоративы обходятся существенно дороже.

"Если мы говорим про большие мероприятия со сложной логистикой, программой, декорацией, то для их проведения привлекаются агентства, выполняющие организационную работу. За такой корпоратив ценник в среднем начинается от 20 тысяч на человека. Верхней планки, естественно, нет", – говорит Грушевский.



Нужно нарядиться

Корпоратив – это праздничное мероприятие. Поэтому, согласно этикету, на него следует одеваться нарядно, даже если у компании нет строгих требований к одежде, рассказала Москве 24 президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

Представителям профессий, в которых принято выглядеть презентабельно, например государственным или банковским служащим, рекомендуется использовать "коктейльный" дресс-код. В соответствии с ним мужчина должен прийти на праздник в деловом костюме, то есть в сорочке, туфлях и при галстуке.





Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Женщинам позволено больше. Это связано с тем, что мужчины работают испокон веков. Требований к их внешнему виду больше. Женщины же работают только последние сто лет. Поэтому им дресс-код "Коктейль" позволяет красивое коктейльное платье, например, с открытой спиной или декольте, возможно, с бретельками. Оно может быть сшито из шелка, атласа или бархата, то есть из богатых красивых тканей.

Сотрудницам также можно надеть "коктейльный" костюм либо вечернюю блузу с юбкой или брюками. "Обязательно должна быть маленькая сумочка. Но по правилам этикета ее ни в коем случае нельзя вешать на плечо, даже если у нее есть цепочка или ремешок. Держим в руке или прижимаем локтем к телу", – подчеркнула эксперт.



"Золотое правило корпоратива"

Начальству не стоит сильно задерживаться на корпоративе. Согласно этикету, руководитель компании на празднике должен находиться только 40 минут, рассказала Холгова. В его задачи входят поздравления, награждения и благодарности, после чего коллег лучше оставить. "Начальники отделов и руководители пониже могут оставаться до полутора часов, после чего им также следует уйти. Затем сотрудники смогут выдохнуть и спокойно отдохнуть без руководства", – объясняет эксперт.

При этом просить начальство о чем-то во время праздника не этично. Также не стоит сплетничать, жаловаться или злословить.





Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Говорить нужно на светские темы: природа, погода, искусство, хобби, проведенный отпуск – и все со знаком плюс. Нельзя допускать негативного настроения и жалоб. Хотя бы на эти несколько часов нужно отбросить все страдания и говорить только в положительном ключе.

На корпоративе строго не рекомендуется злоупотреблять алкоголем. Специалист отметила, что пить после тостов не обязательно. Согласно этикету, после речи достаточно поднять бокал вместе со всеми и поднести его к губам. Если на празднике организованы конкурсы или активности, то важно проследить, чтобы они никого не унизили и не оскорбили.

"Золотое правило корпоратива – что бы ни произошло в этот вечер, на следующий день все должны делать вид, что ничего не случилось. Какие бы выходки не устраивали коллеги – их ни в коем случае нельзя снимать на видео, пересылать или публиковать в социальных сетях. Более того, на следующий день не должно быть никаких намеков, насмешек или сплетен по этому поводу", – подчеркнула Холгова.

Эксперт добавила, что корпоратив – это деловой праздник. На него приходят не есть, а общаться рабочим коллективом.

