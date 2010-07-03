Эксперты оценили инициативу запретить дневной шум на время пандемии

В Госдуме ко второму чтению готовится федеральный законопроект, в котором есть норма о регулировании тишины днем в период пандемии. Проблема обострилась после того, как работодатели стали переводить своих сотрудников на удаленку. Разбираемся, возможно ли реализовать инициативу и с ее помощью приструнить шумных соседей.



Под отбойный молоток

Перевод сотрудников на удаленку поставил под вопрос выполнение требований по допустимому шуму на рабочем месте. В условиях дистанционной работы соблюдать их сложно, указывают авторы законопроекта.

В связи с этим федеральный законопроект о соблюдении ночной тишины собственниками жилых и нежилых помещений могут дополнить нормой, которая регулирует тишину и в дневное время на период пандемии, заявила "Парламентской газете" член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ольга Павлова.





Ольга Павлова член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Планируется, что поправка будет предусматривать возможность для регионов устанавливать дополнительные правила, которые будут действовать в период ЧП или иных ограничений.

В апреле в Москве ужесточили требования к соблюдению тишины в жилых домах в период самоизоляции. Тогда были внесены изменения, согласно которым проведение шумных работ допускалось только с 09:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00.

В остальное время, а также субботу, воскресенье и праздничные дни шуметь нельзя. Допускалось лишь проведение неотложных ремонтных работ, связанных с безопасностью жителей.



Готовьте доказательства

Глава комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор национального центра "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева заявила Москве 24, что сейчас понятие тишины на федеральном уровне не прописано.

"Есть закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии и ссылка на СанПиНы, что считается ночным временем, какие нормы шума допустимы. И его применение по целому ряду причин происходит очень тяжело. В том числе потому, что для замера нужно привлекать специально обученного человека, у которого есть необходимое оборудование", – говорит эксперт.

На сегодняшний день свой закон о тишине есть фактически в каждом регионе, нормы принимаются в зависимости от особенностей отдельного субъекта страны. Эту систему необходимо сохранить, считает Разворотнева.





Светлана Разворотнева глава комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор национального центра "ЖКХ Контроль" При этом на федеральном уровне необходимы поправки в КоАП. До сих пор подобные нарушения не рассматривались как административные, в связи с чем и полиция на них зачастую не реагировала. Из-за этого все нормы оставались только на бумаге.

Юрист, эксперт в области ТСЖ и ЖКХ Ольга Перминова в разговоре с Москвой 24 отметила, что на период самоизоляции, если такая объявляется, необходимо вводить полные ограничения как минимум по капитальному ремонту.

"По нынешним правилам необходимо для начала обратиться в управляющую компанию, чтобы уточнить, заявлял ли им кто-то о намерении делать ремонт. Ведь жилец, как правило, должен об этом сообщать. Кроме того, нужно обратиться в санэпидемстанцию, чтобы зафиксировать шум", – говорит юрист.





Ольга Перминова юрист Полиция может привлечь за нарушение закона о тишине, но для этого им сначала нужны доказательства. А жилец просто может сказать, что его оборудование не превышает допустимые нормы.

Жильцы могут и сами предпринять попытку договориться с соседями о часах, в которые проходят работы. В отдельных случаях это удается, резюмировала Перминова.