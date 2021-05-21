Эксперты оценили возможную угрозу распространения собаками неизвестного коронавируса

В ходе исследований ученые за рубежом обнаружили ранее неизвестный коронавирус, который, скорее всего, способен передаваться человеку от собак. Пока нет точных данных, могут ли люди заражать им друг друга. Кроме того, не ясно, как с инфекцией справляется человеческий иммунитет. Разбираемся, представляет ли угрозу новое открытие.



Лающая угроза?

Ученые из США и Малайзии нашли коронавирус, который, вероятно, может передаваться от собак к человеку. Специалисты в 2018 году проанализировали мазки из носа более 300 больных, проходивших в Малайзии лечение от пневмонии. У восьми человек, среди которых было семь детей, обнаружили ранее не выявленный коронавирус. Исследователи окрестили его CCoV-HuPn-2018.

По их данным, этот вирус, ранее инфицировавший только собак, начал заражать людей. Вместе с тем пока неизвестно, может ли он передаваться от человека к человеку и как иммунитет с ним справляется.

Уточняется, что зараженные питомцы имели проблемы с желудочно-кишечным трактом. Но у людей подобных осложнений не наблюдалось. Тем не менее у них присутствовали симптомы, которые обычно возникают при респираторных заболеваниях.

Известно, что все восемь пациентов, заразившихся таким коронавирусом, вылечились и выписались из больницы через 4–6 дней. Ученые, занимавшиеся исследованием, говорят, что пока бояться нечего.





Анастасия Власова одна из ученых, занимавшихся исследованием Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность.

По словам Власовой, пока непонятно, насколько распространился этот вирус. Эксперты предполагают, что он мог выйти за пределы Малайзии. Если наблюдения специалистов подтвердятся, это будет уже восьмой коронавирус, вызывающий заболевания у людей.



Рядовое событие?

Доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов в беседе с Москвой 24 заявил, что из сделанного учеными открытия пока не надо раздувать проблему.



"Дело в том, что первые коронавирусы собак стали известны лет 50 назад. Разновидностей их уже тогда было несколько. Они вызывают разные заболевания у разных пород. Для некоторых собак это очень серьезные заболевания, для большинства, особенно для дворняг, это заболевания легкие", – сказал эксперт.



По мнению Нетесова, пандемия привлекла внимание большого количества ученых и специалистов к вирусам животных вообще и к коронавирусам в частности. По этой причине подобные открытия будут происходить регулярно, объяснил он.





Сергей Нетесов член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Почти все из известных вирусов человека имеют происхождение от животных, поэтому здесь ничего удивительного нет. Весь вопрос в тяжести заболевания.

"Мы не подозреваем, сколько раз в год реально заражаемся разными инфекциями – это в десятки раз больше, чем кажется людям. Просто многие из них мы переносим бессимптомно, особенно те, от которых мы защищены вакцинацией. Надо отметить следующее: выявленный коронавирус CCoV-HuPn-2018 надо изучать, в частности выяснить, какой степени тяжести заболевание он вызывает у людей", – заключил биолог.

В свою очередь, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что риски передачи инфекции от животного к человеку есть, но получить из этого пандемию, схожую с текущей, маловероятно.

"Данное исследование показывает лишь то, что вирус может преодолеть межвидовой барьер, видимо, при достаточно высоких концентрациях, при тесном взаимодействии со своим питомцем", – объяснил собеседник Москвы 24.

Однако, по словам Волчкова, переход вируса от животного к человеку не гарантирует того, что заболевший впоследствии начнет заражать других людей.





Павел Волчков руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Вирусу нужно долгое время, чтобы адаптироваться в человеке. Если вирус лишить этой возможности, то на этой фазе мы можем осуществлять контроль. Людей, которые получили инфекцию от животных, нужно изолировать. Это предотвращает эволюцию вируса в сторону получения новых мутаций, которые сделали бы его более эффективным в плане распространения от человека к человеку.

По мнению эксперта, при общении со своими любимцами следует быть аккуратнее. Очень часто, когда питомец болеет, люди не соблюдают меры предосторожности, указывает Волчков.

Вместе с тем специалист предположил, что человечество в среднем раз в 10, 15 или 20 лет будет получать различные вспышки, вызывающие эпидемии и, возможно, пандемии. По этой причине важно уже сейчас сформулировать организационные, карантинные меры и проработать этапы ранней и оперативной реакции и мониторинга, подытожил Волчков.