Как тусовщику пережить самоизоляцию?

63-летний московский тусовщик, маркетолог и лидер движения slow food в России Виктор Майклсон рассказывает, как пережить самоизоляцию, если ты жить не можешь без вечеринок и "движа".



У меня есть друзья, в жизненном стиле которых с наступлением изоляционизма ничего не изменилось. Работа на "удаленке" – много лет как! У многих – пригородный (suburban) лайфстайл: загородный дом/дача, огород, дети, собаки. Они дразнятся: выкладывают фотки закатов и рассветов, видео коллективных игр всей семьей на лужайках и опушках. Им можно завидовать (и молча ненавидеть).

Но что же делать нам, людям города, urban types, тем, кто не представляет себе выходных без рейва в клубе, ужина с друзьями в ресторане или свиданки в баре, кто любит даже в будний день "пересечься", "заскочить", "залететь на тусу"? Увы, для нас настали дни жесткой абстиненции. В телеграм-каналах и закрытых группах – плач и скрежет зубовный. Все ударились в воспоминания: "Бойцы вспоминают минувшие дни и рейвы, в которых тусили они". Но надо было жить дальше…

Ну а что с нашими вожатыми – промо-группами, организаторами фестивалей, диджеями? Сначала все казалось временной историей, рейвы переносили. Потом поняли, что это всерьез и надолго. Промо-группы стали выкладывать треки своих резидентов типа тизера: если выживем, то затусим нипадецки! Затем наступило время подкастов и виртуальных дискотек – каждая стабильная промо-группа начала организовывать онлайн-рейвы просто для поддержания лояльности аудитории, чтобы мы все оставались вместе, ну хотя бы и в зуме.



Диджеи стали исправно записывать подкасты, прямые трансляции вроде даже увлекли. Теперь настроение изменилось: появился свет в конце тоннеля, можно уже робко планировать будущие сейшены.



Для многих из нас вынужденный перерыв дал возможность углубиться в музыку, слушать не самых любимых, выйти в другие жанры… В техно-группах появились (с большими извинениями: "Гайз, это совсем не техно, но мне очень зашло!") старинные треки (нулевых, 90-х и даже 80-х) и даже – о боже – академическая музыка!



Видео: YouTube/Boiler Room

Ведь мы все знаем: как только откроются клубы, мы, как подталкиваемые доселе сжатой пружиной, в них ломанемся.



Помню, во время финансового кризиса 2008 года пара молодых друзей, успешных в бизнесе, оставшись без заказов, спросили меня: "А что делать-то сейчас?" Я, не раздумывая, сказал: "Тебе – рожать, а тебе – в аспирантуру". Не буду так категоричен сегодня, но основная мысль: набирайтесь экспертизы, расширяйте горизонты, открывайте новое.

Ну а что с едой, с вином? У сомелье все несложно. Онлайн-дегустации алкоголя сравнительно легко организовать: пишешь список, что купить, затем кучеряво рассказываешь, на каком склоне растет какой виноград, какого года урожай – бээээ, а какого – можно оставить про запас.



Рестораторы поначалу были заняты – налаживали доставку, онлайн-заказы, запускали рекламу и вирусные ролики, активизировали инстаграмы и аккаунты в соцсетях. Справившись с этими задачами, стали думать, как еще заработать. И вот появились званые ужины в инстаграме и в зуме, целые онлайн-фестивали. Интересно отметить, что такого рода онлайн-активность расширила наши гастрономические горизонты: я, например, участвовал в онлайн-ужинах с питерскими и волгоградскими ресторанами. А многие занялись благотворительностью: кормят медперсонал больниц, борющихся с коронавирусом, и пенсионеров. Честь им и хвала! Замечу в скобках, что это и хороший маркетинг, помимо кармы, повышение лояльности гостей.



Фото: Unsplash/Igor Miske

Многие из этих активностей денег не приносят, и сомелье, и диджеи, и рестораторы стали благотворителями поневоле. Но быть на виду, показать, что ты на плаву, держишься, не поддаешься панике, – это дорогого стоит!

По мнению Федерации рестораторов и отельеров, до 70% ресторанов не откроется заново. Но мой прогноз гораздо оптимистичнее: самый большой (пусть нематериальный) актив хорошего заведения, хорошей промо-группы, клуба, бара – это лояльная публика, постоянные гости. Так что давайте начистим ботинки, отгладим рубашки и будем ждать сигнала: "Все на выход!"

UPD. Буквально час назад со мной связались наши турецкие партнеры. Мы начали готовить с ними масштабный 8-дневный фестиваль электронной музыки в Анталии. Но коварный ковид наши планы поломал. И вот они написали: "Начинаем подготовку, планируем на весну 2021-го".





Так что, как пел Фредди Меркьюри в одной из своих последних песен The Show Must Go On, "I have to find the will to carry on!"