Невролог Добровольская: зябкость рук и ног может указывать на анемию

Холод в руках и ногах может быть сигналом развития серьезных проблем с кровью, сосудами и щитовидной железой. Подробнее об этом рассказала заведующая неврологическим отделением, врач-невролог ГКБ им. Ф. И. Иноземцева Лада Добровольская в программе "Доктор 24".

Проблемы с холестерином и щитовидкой

Зябкость рук и ног может быть связана с отложением холестерина в сосудах, рассказала Лада Добровольская.





Лада Добровольская заведующая неврологическим отделением, врач-невролог ГКБ им. Ф.И. Иноземцева Они сужаются, и крови трудно по ним протекать. Обменные процессы при этом замедляются, возникает ощущение, что конечности постоянно мерзнут.

Также холодные руки и ноги часто бывают при гипотиреозе – сниженной функции щитовидной железы. Именно она вырабатывает гормоны, которые в норме участвуют в синтезе тепла из жировой ткани и обмене веществ.

"В противном случае эти процессы замедляются, из-за чего появляется зябкость. Также при патологии пациенты склонны к отекам лица, рук и ног, повышается утомляемость, появляются вялость и проблемы со сном", – указала специалист.

При этих симптомах нужно обратиться к врачу и сдать анализы на гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4), посоветовала невролог.

Анемия и стресс

Холод в конечностях характерен при анемии, при которой фиксируется низкий уровень гемоглобина. Кроме этого у пациентов начинают выпадать волосы, бледнеет кожа, появляются слабость, утомляемость и ломкость ногтей, отметила врач.





Лада Добровольская заведующая неврологическим отделением, врач-невролог ГКБ им. Ф.И. Иноземцева Также руки и ноги могут мерзнуть из-за стресса, поскольку вырабатываются адреналин и кортизол. Эти гормоны вызывают спазм сосудов, что может сопровождаться ощущением похолодания и даже ознобом.

Синдром Рейно – еще одна причина холода в конечностях. Патология может проявиться, например, при прикосновении к чему-то холодному, отметила невролог.

"Начинается спазм, белеют пальцы рук и ног, может побледнеть кончик носа или подбородок. Потом они синеют, и это нередко сопровождаются покалыванием или отечностью," – указала специалист.

После этого кровь приливает, что может вызвать жар, а также покраснение рук и ног. При таких симптомах важно обратиться к врачу, добавила Добровольская.

