Психолог назвала 5 приемов, которые помогут противостоять манипуляциям

Человеком-манипулятором может оказаться коллега по работе или даже родственник. Поэтому в разговоре с такими людьми приходится отстаивать не только свое мнение, но и постараться сохранить с ними хорошие отношения. Рассказываем, какие психологические приемы помогут противостоять манипуляциям.

Давит на чувства

Человек-манипулятор строит все отношения исходя только из личной выгоды. Своих целей он достигает за счет имеющихся у других ресурсов. Причем делает это совершенно неосознанно, рассказала Москве 24 медицинский психолог, супервизор в области клинической психологии Елена Белецкая.

Такой тип личности склонен интриговать и манипулировать по своей природе. Не надо путать его с людьми, которые осознанно ставят задачи и убеждают людей их выполнить, оперируя только фактами, отметила психолог.

Например, когда руководитель убеждает подчиненного поработать сверхурочно, а взамен предлагает денежное или другое вознаграждение – это не манипуляция. Такая же ситуация в случае, когда муж настаивает на том, чтобы жена вышла на работу, потому что по состоянию здоровья уже не может в одиночку содержать семью.





Елена Белецкая медицинский психолог Инструменты манипулятора – это искажение информации, ложь и психологические слабости других людей. Он давит на чувства, чтобы добиться собственной выгоды, но взамен не дает ничего – ни поддержки, ни каких-либо ресурсов.

Манипулятор для достижения своих целей может играть на чувстве вины, страха, зависимости и жалости. Он способен внушать другому человеку мысли о его несамостоятельности, некомпетентности, несоответствии социальной роли и профессиональной невостребованности или вообще использовать шантаж.

Например, склонные к манипуляциям руководители порой играют на страхе молодых сотрудников потерять работу, чтобы заставить их бесплатно трудиться по выходным. Токсичные родители шантажируют детей, давя на чувство долга или страха за здоровье близких.

5 приемов против манипулятора

Берите паузу. Любыми способами сделайте перерыв в общении, если в какой-то момент почувствовали, что вам некомфортно: собеседник давит на вас, уверяет, что вы обязаны сделать то, чего вы явно не хотите. Также не стоит идти на поводу у человека, если вы ощущаете эйфорию от слов собеседника, который активно вас на что-то воодушевляет.

"Наедине с собой проанализируйте речь собеседника. Подумайте, чего он добивается? Кому выгодно то, чего он просит? Удовлетворяет ли это ваши потребности?" – посоветовала психолог.

Говорите "нет". Учитесь обозначать свою твердую позицию, в общении с манипуляторами это очень важно. Говорите прямо и четко, если вы с чем-то не согласны и не хотите этого делать. Но при этом никогда не оправдывайтесь.

Разоблачайте. Если вы готовы действовать более жестко – скажите человеку прямо в лоб о том, что понимаете, чего он добивается. Предложите решить вопрос так, чтобы это было выгодно не только ему.

Зеркальте. Можно попробовать "вернуть" манипулятору чувства, которые он пытается вызвать у вас. Для этого можно задать ему примерно такой вопрос: "А вам было бы приятно, если бы кто-то не учитывал ваших интересов и думал только о себе и своих целях?"

Ставьте в рамки. Бывают очень жесткие манипуляторы, которые во время беседы начинают проявлять агрессию, кричать и переходить на личности. Их надо постоянно возвращать к предмету разговора: "Мы сейчас не меня обсуждаем, у нас есть вопрос, который надо решить. Давайте заниматься этим". Либо попросить агрессора перестать кричать и перейти к сути вопроса: "Пока вы так громко кричите, я не способен концентрироваться на задаче. Давайте вы успокоитесь, и тогда мы продолжим".

Родной манипулятор

Надо отметить, что если манипулятор – это коллега по работе, то все не так сложно. Человек, умеющий расставлять границы, сможет как-то взаимодействовать с токсичным сотрудником, даже если не так хорошо, как с остальными членами коллектива. В крайнем случае можно будет сменить работу.

Хуже, когда манипулятор – это близкий человек. Даже если удастся не поддаваться на провокации, он, скорее всего, будет продолжать втягивать вас в свои игры. К тому же взять и уйти из таких отношений бывает сложно.





Елена Белецкая медицинский психолог Сохранить отношения с манипулятором в семье можно, только если вы сами будете работать над собой. Потому что уверенные, осознанные, понимающие себя люди ему просто не интересны.

Не давайте манипулятору повода втянуть вас в свою игру – не показывайте вида, что вас задевают его замечания. Никогда не опускайтесь на уровень унижений и оскорблений, поддерживайте максимально уважительный разговор, хоть это бывает и непросто.

Главное – не обделяйте самого себя в отношениях с манипулятором. Всегда четко определяйте, где вы можете ему что-то дать и уступить, а где это недопустимо. Потому что у таких людей нет границ – они заберут все, что вы им дадите.