Эксперт объяснил, почему опасно использовать маткапитал как банковский вклад

В России могут разрешить использовать материнский капитал в качестве банковского вклада. В Госдуме убеждены, что это снимет дополнительную нагрузку на бюджет страны и позволит гражданам получать дивиденды. Разбираемся, в чем достоинства и недостатки подобной инициативы.

Вложи и заработай

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С инициативой разрешить использовать маткапитал в качестве вклада к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратилась первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее данным, чуть более 20% получателей никак не распоряжаются выплатой: им не подходят те цели, на которые можно ее потратить.



В настоящее время материнский капитал разрешено использовать на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет (но только семьям с низким доходом), образование детей, накопительную пенсию матери, а также на товары и услуги для детей-инвалидов. В 2023 году размер выплаты составил 587 тысяч рублей на первого ребенка и 775,6 тысячи – на второго.

Так как получатели не используют маткапитал, государству приходится тратить дополнительные средства на их индексацию. В 2022 году на это ушло более 96 миллиардов рублей, отметила Лантратова.

"В этой связи представляется целесообразным расширить использование средств маткапитала, предоставив семьям возможность размещать их на долгосрочные депозиты (сроком на пять лет) с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России и Минфином РФ финансовых институтах и получать процентный доход по таким вкладам", – указала она в обращении к вице-премьеру.

В конечном итоге инициатива поможет гражданам получить дивиденды и за счет этого улучшить свое финансовое положение, а государству не нужно будет тратить деньги на индексацию, указала Лантратова. При этом, если получателю маткапитала откажут в продлении вклада, правительство должно разработать механизм его возвращения обратно в Социальный фонд.

Семьи лишатся денег?

Предложение разрешить гражданам направлять маткапитал на банковский вклад не соотносится с изначальной идеей введения этой выплаты. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился завкафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.





Константин Ордов завкафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Коммерциализация, переход в сферу финансовых отношений убивает социальную функцию материнского капитала – поддержку семьи в наиболее важных сферах ее жизни.

Практически всегда ставка по вкладу заметно меньше уровня инфляции, обратил внимание Ордов. Государство при этом индексирует маткапитал, как раз исходя из показателя инфляции – таким образом, это выгоднее для его получателей, напомнил экономист.

Также, по словам Ордова, новая схема распоряжения маткапиталом создает риск потери этих денег.

"Понятно, что количество банков, где разрешат открывать вклады, наверняка ограничат. Но те, кто далек от использования финансовых инструментов, запросто могут стать жертвами мошенничества. Либо остаться недовольными, что им будут начислять меньше уровня инфляции", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, перевод маткапитала на некий вклад может стать первопричиной возникновения схем с обналичиваением этих денег, предупредил экономист.





Константин Ордов завкафедрой финансовых рынков РЭУ имени Плеханова Конечно, это вопрос учета расходов этих средств. Но раз и при целевом использовании материнского капитала схемы мошенничества иногда всплывают, значит, существуют определенные пробелы. А если еще и усложнить процесс движения денежных средств за счет вложения маткапитала на вклады, это не добавит прозрачности и ясности.

Также вложения на пять лет с возможностью продления – не очень удобный инструмент для получателей выплаты на ребенка, считает Ордов.



Фото: Москва 24/Александр Авилов

"Наверняка банки будут ограничивать использование маткапитала, чтобы эти деньги не ушли со вклада раньше его срока действия. Если так и будет, для держателей это крайне неудобно. Как следствие, мало кто захочет воспользоваться этим инструментом. Вкладывая, придется сразу понять для себя, что в ближайшие пять лет семья не сможет пользоваться этими деньгами", – объяснил Ордов.

По мнению эксперта, единственным плюсом перевода маткапитала на вклад могла бы стать экономия средств бюджета на индексацию. Однако в общей массе эта сумма не очень большая, и внедрять новую схему только ради этого смысла нет, уверен он.