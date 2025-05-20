Врач Бордин: бактерия хеликобактер пилори может вызвать рак желудка

Инфицирование бактерией хеликобактер пилори может привести к гастриту и раку желудка. Подробности рассказал заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта центра им. А. С. Логинова ДЗМ Дмитрий Бордин в программе "Доктор 24".

Истинные вредители

Существует утверждение, что язва желудка возникает из-за увлечения жвачкой, так как она стимулирует выработку желудочного сока. Последний действительно влияет на развитие патологии, однако именно жвачка не вносит дисбаланс в пищеварительные процессы, отметил врач.





Дмитрий Бордин заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта центра им. А. С. Логинова ДЗМ Главный фактор, который вызывает гастрит, язву и рак желудка, – бактерия хеликобактерная инфекция.

Хронический гастрит может протекать бессимптомно, однако процесс будет сопровождаться клеточной перестройкой. В конечном итоге она рискует закончиться раком желудка: он возникает в 1–2% случаев после инфицирования хеликобактер пилори, сообщил Дмитрий Бордин.

"В 2006 году в Москве этой бактерией было инфицировано 60% обследуемых. Сегодня зафиксирована цифра в 36%.Снижение показателя связано с тем, что доктора знают патогенетическую роль хеликобактер пилори и хорошо ее лечат", – сказал эксперт.

Обезвредить врага

Заражение хеликобактер пилори обычно происходит в детстве. Если бактерию выявляют у взрослых, то через 30 дней после терапии проводят 13C-уреазный дыхательный тест на наличие или отсутствие патогена, рассказал Дмитрий Бордин.





Дмитрий Бордин заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта центра им. А. С. Логинова ДЗМ После эффективного лечения взрослые, как правило, повторно не заражаются. Крупные исследования показывают, что этот риск составляет менее 0,5% в год.

Чтобы вовремя выявить патологию, молодым людям рекомендуется проходить 13C-уреазный дыхательный тест в качестве профилактики.

"Также есть данные, что в некоторых случаях хеликобактерная инфекция может сопровождаться кожными проявлениями", – указал специалист.

Пациентам старше 40, а также при снижении веса или симптомах анемии эксперт порекомендовал пройти эндоскопическое исследование. Если здоровье в норме, повторное обследование не назначат, заключил Бордин.

