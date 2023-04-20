Назван необычный симптом заражения новым подвариантом коронавируса "Арктур"

Роспотребнадзор спрогнозировал всплеск заболеваемости COVID-19 в РФ к концу весны из-за нового подварианта коронавируса "Арктур". По информации ведомства, он обладает наибольшей заразностью в сравнении с предшественниками и способен обходить сформировавшийся иммунитет. Рассказываем, что известно о новой мутации вируса и вызываемых ей симптомах заражения.



Быстро заражает и обходит иммунитет

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в конце мая в России может случиться рост заболеваемости подвариантом коронавируса "Арктур". "Сейчас начнется каникулярно-отпускной период, потом все соберутся и этот всплеск может быть", – уточнила она.

По словам Поповой, "Арктур" является очередной мутацией штамма "Омикрон". Сейчас новый геновариант преобладает в Индии, провоцируя интенсивную для этой страны волну заболеваемости, добавила она. "Там сегодня почти 90% всех вновь заболевающих каждый день – это люди, инфицированные именно "Арктуром", – подчеркнула глава Роспотребнадзора.





Анна Попова глава Роспотребнадзора Очень высокая контагиозность, еще большая заразность, чем у его предшественников. Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания. <…> Мы пока изучаем этот вирус, но уже сегодня, из данных зарубежных ученых, он умеет обходить сформировавшийся ранее иммунитет.

При этом само заболевание проявляется в форме ОРВИ, уточнила Попова. В настоящий момент в России подтверждены четыре случая заражения новым подвариантом коронавируса.

По словам главы Роспотребнадзора, отечественная система здравоохранения готова к дополнительной нагрузке в случае необходимости. "Мы проверили свои тесты, они все изготовлены таким образом, что они выявляют новый геновариант, абсолютно так же, как и все звено предшественников", – указала она.



Старые симптомы новой мутации

Врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал, что "Арктур" по симптомам у заболевших особо не отличается от других мутаций "Омикрона", которые были ранее.





Сергей Вознесенский врач-инфекционист Это острая респираторная вирусная инфекция. Повышается температура, может быть умеренная интоксикация и явления от заложенности носа до кашля.

При этом врач – педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус заявил, что у новой мутации все же есть необычный симптом. Об этом он рассказал "Общественной службе новостей".

"Это действительно подвариант "Омикрона", близкий родственник "Кракена", будем говорить так. В России он только появился. Наши индийские коллеги сообщают, что вирус поражает слизистую глаз", – подчеркнул эксперт.

Продеус предположил, что эта мутация может стать превалирующей на территории России, однако "ничего особенно плохого не добавит". По мнению специалиста, простудных заболеваний, к которым он также отнес и новый подвариант коронавируса "Арктур", не стоит бояться.

