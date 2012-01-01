Психолог Евгения Береза назвала главные причины заниматься каллиграфией

Занятия каллиграфией позволяют замедлиться и улучшить когнитивные функции. Подробнее об этом рассказала клинический психолог и специалист по психосоматике и онкопсихологии Евгения Береза в программе "Доктор 24".

Концентрация и мелкая моторика

Каллиграфия обладает успокаивающим эффектом и развивает мозговые функции, ведь во время занятия активизируются множество процессов, рассказала Евгения Береза.





Евгения Береза клинический психолог, специалист по психосоматике и онкопсихологии Когда мы пишем, мы не просто создаем символы, а вспоминаем, какую букву пишем, в каком слове она находится и как выглядит. Это задействует образное мышление и мелкую моторику.

Также мозг одновременно регулирует движение руки и то, как она держит перо. Процесс требует концентрации, поэтому позволяет отвлечься от посторонних переживаний. Психолог добавила, что искусство красивого письма развивает лобные доли, а также эффективно при нарушениях мозга, в том числе первых признаках деменции. Это хобби подходит как взрослым, так и детям, подчеркнула врач.

Замедление

Каллиграфия – это терапия, которая помогает расслабиться и одновременно образовать новые нейронные связи, отметила специалист.





Евгения Береза клинический психолог, специалист по психосоматике и онкопсихологии Человек, который может сидеть и заниматься каллиграфией, способен замедлиться и подумать. Сегодня мы все куда-то бежим и торопимся, а подобное хобби притормаживает этот процесс.

Евгения Береза добавила, что в любой ситуации, когда мозгу нужно помочь справиться с нагрузкой и одновременно потренироваться, каллиграфия станет прекрасным вариантом.