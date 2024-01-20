Пять способов уменьшить количество пыли в доме

Пыль накапливается в помещении очень быстро. Она оседает на предметах, чем портит общее впечатление о жилье, и загрязняет воздух. О способах минимизировать ее количество Москва 24 расскажет вместе с экспертом.

Меньше текстиля

Текстильные вещи не только притягивают к себе пыль, но и сами являются ее источником. Особенно это относится к хлопковым изделиям. Поэтому чем больше тканей дома, тем сложнее убираться, рассказала Москве 24 дизайнер интерьера Екатерина Ефимова.





Екатерина Ефимова дизайнер интерьера Главные пылесборники – это ковры, поэтому их количество лучше минимизировать. А чтобы сохранить ощущение комфорта, можно установить теплый пол или теплое напольное покрытие. Например, пробковое.

По словам эксперта, активно собирают пыль и обычные шторы. Поэтому их надо довольно часто стирать. Можно отказаться от обычных штор в пользу рулонных или римских. Их делают в том числе из тканей, которые достаточно просто протирать, сказала Ефимова.

Уход за растениями

Комнатные растения – предмет декора, который добавляет уюта интерьеру. Однако нельзя забывать, что на листьях скапливается огромное количество пыли, отметила Екатерина Ефимова.

"Только если в доме есть тот, кто готов регулярно их протирать, можно смело продолжать разводить домашний оазис. В противном случае лучше остановиться на небольшом количестве растений. И выбирать такие виды, которые легко протирать или мыть под душем", – подчеркнула эксперт.

Установка подвесной сантехники

Эта рекомендация поможет упростить уборку в туалете, пояснила Екатерина Ефимова.

"Такая сантехника не касается пола. А значит, под ней достаточно протереть шваброй или пройтись пылесосом, чтобы убрать всю пыль. Кроме этого, убираться станет значительно легче, если встроить бачок унитаза в стену", – отметила дизайнер.

Очистители воздуха

Много пыли и грязи залетает в дом во время проветривания. Решить проблему может установка системы приточной вентиляции. Она будет подавать воздух с улицы после того, как очистит его, указала Екатерина Ефимова.

"Такие системы становятся все популярнее. Поэтому на стадии проектирования современных квартир для них предусматривают розетку на наружной стене", – рассказала дизайнер.

Однако, если установить систему вентиляции нет возможности, помогут различные гаджеты: увлажнители, очистители и мойки воздуха, обратила внимание специалист.

Больше простых форм

Обильный лепной декор и мебель с рифлеными вычурными формами несут за собой дополнительные сложности в уборке. Удаление пыли и грязи из всех многочисленных изгибов и завитушек – трудоемкий процесс, отметила Екатерина Ефимова.





Екатерина Ефимова дизайнер интерьера Чем проще форма, тем легче убираться. Это правило стоит помнить и при выборе мебельной фурнитуры.

Кроме того, имеет смысл отказаться от открытых полок и ниш или минимизировать их количество. Там также может собираться большое количество пыли, заключила дизайнер.

