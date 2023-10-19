Дивный мир за неделю: рекорд по мурлыканью, вор-манекен и чемпион зажировки

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Победная зажировка

В национальном парке Катмай (США) прошла традиционная "Неделя толстого медведя": во время нее пользователи Сети выбрали самого подготовленного к зимней спячке мишку.

Состязание по зажировке проводится ежегодно: специалисты отбирают медведей, делают их фото в июле, а затем в сентябре, чтобы был виден прогресс в наборе веса. После этого на сайте конкурса открывается голосование за самого упитанного чемпиона.

В этом году победу одержала медведица по кличке Грейзер (она считается одной из самых крупных и доминантных самок в парке). Чемпионка любит ловить рыбу и в устье реки, и на водопадах, используя разные техники. Например, не спеша "собирает" рыбу после нереста или же гоняется за лососем.

Перевес из сумоистов

27 японских сумоистов не смогли вылететь на национальный спортивный фестиваль одним рейсом из-за... собственного веса.

Конфуз произошел в аэропорту префектуры Осака, сообщил The Japan News, уточнив, что каждый спортсмен весил примерно 120 килограммов. При этом самолет Japan Airlines был рассчитан на более миниатюрных пассажиров.

К счастью, вопрос с перевесом удалось решить: для сумоистов, не поместившихся на первом рейсе, организовали еще один.

Мур-рекорд

Кошка Белла из Великобритании стала самой громко мурлыкающей среди ныне живущих домашних питомцев. Как сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса, 14-летняя Белла издает звук громкостью 54,59 децибела – такой шум можно сравнить с кипящим чайником или стиральной машинкой.

При этом абсолютный рекорд установили другие кошки из Великобритании в 2011 и 2015 годах – тогда они издали звуки аж в 67,8 децибела!

"Шопинг" под покровом ночи

В Варшаве креативный 22-летний вор притворялся манекеном в местных торговых центрах днем, а когда магазины закрывались, выходил на "шопинг" – всю ночь примерял вещи в люксовых бутиках. Помимо этого, молодой человек ел и пил в пустующих барах и ресторанах, сообщает портал Fakt.

Везло изобретательному преступнику недолго – его задержали сотрудники безопасности одного из магазинов. В итоге молодому человеку предъявили обвинение в краже со взломом, а после арестовали на три месяца. Любителю ночного шопинга грозит до 10 лет тюрьмы.

Острее некуда

Американский селекционер Эд Карри вывел новый сорт перца чили Pepper X, который уже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый во всем мире. Овощ представили на одном из шоу, где известные люди пробуют соусы и куриные крылышки.

Карри рассказал, что работал над выведением сорта на протяжении 10 лет, скрещивая разные виды перца. Испытывал и вариант с Carolina Reaper – до Pepper X именно он был самым жгучим.

Однако новый сорт набрал 2,69 миллиона единиц по шкале Сковилла, что оказалось на один миллион больше, чем у бывшего лидера (для сравнения в обычном халапеньо – около 5 тысяч). Помимо самого Карри, фуд-открытие попробовали всего четыре человека. По словам дегустаторов, жар от нового вида перца не отпускал их еще три часа.