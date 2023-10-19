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19 октября, 18:22

Общество

Дивный мир за неделю: рекорд по мурлыканью, вор-манекен и чемпион зажировки

Каждый день в мире случаются миллионы интересных событий, которые проходят мимо из-за новостного хаоса. Мы решили исправить ситуацию. В еженедельной подборке Москва 24 делится самыми интересными и забавными новостями земного шара.

Победная зажировка

Фото: explore.org

В национальном парке Катмай (США) прошла традиционная "Неделя толстого медведя": во время нее пользователи Сети выбрали самого подготовленного к зимней спячке мишку.

Состязание по зажировке проводится ежегодно: специалисты отбирают медведей, делают их фото в июле, а затем в сентябре, чтобы был виден прогресс в наборе веса. После этого на сайте конкурса открывается голосование за самого упитанного чемпиона.

В этом году победу одержала медведица по кличке Грейзер (она считается одной из самых крупных и доминантных самок в парке). Чемпионка любит ловить рыбу и в устье реки, и на водопадах, используя разные техники. Например, не спеша "собирает" рыбу после нереста или же гоняется за лососем.

Перевес из сумоистов

Фото: 123RF/ferwulf

27 японских сумоистов не смогли вылететь на национальный спортивный фестиваль одним рейсом из-за... собственного веса.

Конфуз произошел в аэропорту префектуры Осака, сообщил The Japan News, уточнив, что каждый спортсмен весил примерно 120 килограммов. При этом самолет Japan Airlines был рассчитан на более миниатюрных пассажиров.

К счастью, вопрос с перевесом удалось решить: для сумоистов, не поместившихся на первом рейсе, организовали еще один.

Мур-рекорд

Фото: guinnessworldrecords.com

Кошка Белла из Великобритании стала самой громко мурлыкающей среди ныне живущих домашних питомцев. Как сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса, 14-летняя Белла издает звук громкостью 54,59 децибела – такой шум можно сравнить с кипящим чайником или стиральной машинкой.

При этом абсолютный рекорд установили другие кошки из Великобритании в 2011 и 2015 годах – тогда они издали звуки аж в 67,8 децибела!

"Шопинг" под покровом ночи

Фото: 123RF/agcreativelab

В Варшаве креативный 22-летний вор притворялся манекеном в местных торговых центрах днем, а когда магазины закрывались, выходил на "шопинг" – всю ночь примерял вещи в люксовых бутиках. Помимо этого, молодой человек ел и пил в пустующих барах и ресторанах, сообщает портал Fakt.

Везло изобретательному преступнику недолго – его задержали сотрудники безопасности одного из магазинов. В итоге молодому человеку предъявили обвинение в краже со взломом, а после арестовали на три месяца. Любителю ночного шопинга грозит до 10 лет тюрьмы.

Острее некуда

Фото: guinnessworldrecords.com

Американский селекционер Эд Карри вывел новый сорт перца чили Pepper X, который уже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый острый во всем мире. Овощ представили на одном из шоу, где известные люди пробуют соусы и куриные крылышки.

Карри рассказал, что работал над выведением сорта на протяжении 10 лет, скрещивая разные виды перца. Испытывал и вариант с Carolina Reaper – до Pepper X именно он был самым жгучим.

Однако новый сорт набрал 2,69 миллиона единиц по шкале Сковилла, что оказалось на один миллион больше, чем у бывшего лидера (для сравнения в обычном халапеньо – около 5 тысяч). Помимо самого Карри, фуд-открытие попробовали всего четыре человека. По словам дегустаторов, жар от нового вида перца не отпускал их еще три часа.

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