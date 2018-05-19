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Общество

19 мая 2018, 00:06

Отпуск выходного дня, или побег из реальности

общество психология туризм отдых истории

Превратить рутинные выходные в особенные на самом деле не так уж сложно. О том, как устроить себе мини-отпуск и получить прилив сил еще на несколько месяцев, в материале Анны Кудрявской-Паниной.

Фото: depositphotos/FS-Stock

Очень часто бывало, что летом мне никак не удавалось сходить в отпуск, а отдохнуть и переключиться с однообразного ритма не просто очень хотелось, а было просто иной раз жизненно необходимо. И тогда я придумала себе отпуск выходного дня. Конечно, это не мое ноу-хау, так поступают многие, чтобы хотя бы на пару дней сбежать от невыносимой легкости бытия. И на самом деле совсем необязательно устраивать такие побеги именно летом. Они работают круглогодично, а зимой отлично разбавляют тусклые будни и спасают от хандры.

И вариантов такого побега множество. Если вы можете себе позволить присоединить к выходным еще один-два дня (взять отгул, например), то это вообще здорово. Наличие загранпаспорта (а в идеале, и открытого шенгена) дает возможность расширить географию и не ограничиваться только российским направлениями. Пара часов лета из Москвы – и здравствуй, старушка Европа. Можно лететь самостоятельно, а можно взять горящий короткий тур – таких тоже немало, и сменить постылый фон повседневности, чтобы подзарядиться новыми силами. Доступных направлений много: любая прибалтийская столица, Хельсинки, Берлин, Прага, Вена, Будапешт.

Последний, кстати, будет и самым бюджетным вариантом: по-настоящему недорогие билеты из Москвы (на венгерском лоукостере), очень недорогое жилье, низкие цены на вкусную еду и напитки. Плюс, множество достопримечательностей в историческом центре. Ну и просто красивый и теплый город, погулять по которому приятно в любое время года (но тем, кто не любит жару, лето все же не посоветую). Мы как-то провели с мужем в Будапеште три дня и остались очень довольны: этот город за небольшие деньги предлагает и хлеб, и зрелища. А еще забавно прокатиться в будапештском метро, которое оснащением очень напоминает московское времен заката социализма.

Фото: depositphotos/ czgur

Если нет возможности поехать за рубеж, москвичам и тут повезло: десятки интересных красивых городов в зоне свободного доступа, то есть максимум одной ночи в поезде или тех же пары часов лета.

Главный, но далеко не единственный маршрут – Санкт-Петербург. Ну кто из москвичей хоть раз не говорил себе: "А не махнуть ли мне на выходные в Питер?" и не прыгал в ночной поезд или в утренний "Сапсан", чтобы пройтись по Невскому, прокатиться на катере по каналам, сходить в театр, затусить с питерскими друзьями (а у кого из москвичей их нет?!). В город на Неве можно ездить часто, и это никогда не надоест.

Но я первым делом бы порекомендовала города Золотого кольца. На какие-то из них – Сергиев Посад, Ростов, Переславль-Залесский – достаточно даже одного дня. Если не хочется тратить на поездку оба выходных, это беспроигрышный вариант. Во-первых, ехать недалеко и недолго, во-вторых, не так много достопримечательностей, которые даже неспешно можно обойти за несколько часов. Но если вам совсем не хочется торопиться – не вопрос: в каждом из этих городов есть достойные гостиницы или гостевые дома, где можно с комфортом переночевать.

На самом деле, Золотое кольцо – неисчерпаемо. Мы с мужем много лет периодически сбегаем из Москвы на выходные, но до сих пор, например, не побывали в Суздале и Иванове. Зато я дважды ездила в Кострому, а в Ярославле, который стал для нас городом силы, мы были уже больше десяти раз, и нам всегда есть что там посмотреть.

Недалеко от Москвы много и других старинных русских городов с интересной историей и природой: Тула, Углич, Коломна, Звенигород, Зарайск...

Можно отправиться и подальше: Псков, Нижний Новгород, Казань, Великий Новгород, Калининград. При желании и возможностях можно охватить всю доуральскую часть России да и Урал захватить (до Екатеринбурга лететь два часа, а в городе точно есть, на что посмотреть).

Фото: depositphotos/ LeniKovaleva

Кстати, сейчас уже во всех российских городах, даже самых небольших есть заведения с хорошей кухней европейского уровня. Единственное, я бы в любом случае заранее озаботилась обедами и ужинами и почитала бы отзывы в интернете.

В последнее время (после Олимпиады–2014) стало модно мотаться на выходные из Москвы в Сочи. Почему бы и нет? Кто-то гуляет по берегу моря и наслаждается субтропической растительностью, кто-то с лыжами рвет в горы. Каждый находит занятие по душе. Но согласитесь, в наших реалиях это здорово: махнуть на пару дней не просто куда-нибудь, а к морю...

Что дает такой побег? Ощущение мини-отпуска, смену фона, а значит, и настроение. Плюс, морально значительно легче снова окунаться в будни, даже если физически ты довольно устал.

Но иногда бывает так, что уставать физически ты совершенно не готов, но и дома нет никаких шансов отдохнуть: уборка, готовка, стирка, глажка, закупка продуктов – от этих "радостей" выходного дня хочется сбежать на край света, а сил туда дойти нет. Для таких случаев придуманы загородные парк-отели. И там тоже можно устроить мини-отпуск выходного дня.

И даже если в пятницу вечером вам очень лениво даже думать о поездке, я попробую как герой небезызвестного анекдота дать вам совет: надо себя заставлять – сесть за руль или в поезд, неважно. Просто представьте, что впереди пара-тройка дней смены впечатлений, отсутствия обязанностей и повседневных забот. В общем, все то, что подарить может только отпуск, пусть и очень маленький.

Кудрявская-Панина Анна

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