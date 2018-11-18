Семейный бюджет: как тратить деньги, чтобы не ссориться

С появлением семьи наша жизнь становится более насыщенной. Теперь мы живем не только для себя, но и для близких нам людей. Уделяем больше внимания друг другу, делимся, все делаем сообща. И деньги тоже тратим вместе. Анна Лебедева решила разобраться в вечном вопросе: кто должен зарабатывать в семье, и как правильно вести семейный бюджет.

Тема денег, как ни крути, касается всех. Одно дело, когда живешь один и тратишь только на себя и по желанию – на кого-то еще, и совсем другое, когда появляется семья. Из своих наблюдений заметила, что какой-то стандартной схемы ведения общего хозяйства не существует. Кто во что горазд. Но денежный вопрос порой может добавить дегтя в бочку меда, а именно – спровоцировать ругань, обиды, недопонимание и осуждение. Чтобы всего этого не произошло, важно учитывать интересы всех членов семьи.

Варианты ведения семейного бюджета бывают разные. Вот лишь некоторые из них.

Муж зарабатывает один

Стандартная ситуация для молодых семей, в которых рождаются дети, – это когда добытчиком становится мужчина, на чьи плечи ложится огромная ответственность. Теперь ему нужно позаботиться о том, чтобы все члены семьи были накормлены, одеты и довольны.

"Представляешь, он не дает ей денег на личные расходы! Сам ходит по магазинам, покупает еду, а у жены такой возможности нет, – поделилась как-то со мной дальняя родственница. – Нет, какая-то молодежь пошла не та! Я понимаю, в советское время... Муж приносил зарплату и клал на стол! Он ни цен в магазинах не знал, ничего. Приходил домой, а его ужин ждал шикарный и жена".

Ситуация, когда мужчина зарабатывает и не дает денег на личные расходы жене, конечно же, немного расстраивает. Но скандалом делу не поможешь.

Возможно, надо спокойно обговорить с мужем этот деликатный момент, намекнуть ему, что у вас есть некоторые потребности, или назвать сумму, которая вам необходима в месяц на мелкие расходы.

В магазин все-таки лучше ходить вместе. Ведь женщина сама готовит, а значит, она лучше знает, что надо купить. Совместные походы за едой объединяют, потому что таким образом учитываются предпочтения всей семьи. Да, и еще мужчина будет в курсе, что сколько стоит, и у него не возникнет вопросов, куда уходят деньги.

Положить зарплату на стол в современном мире означает сделать дубликат зарплатной карточки и отдать ее жене, рассчитывая на благосклонность и здравый рассудок. Уверена, что женщина будет благодарить мужа за этот щедрый и доверительный жест. Но я сама была свидетелем, когда семья осталась без денег на еду, потому что, получив карточку мужа, жена тут же побежала в магазин нижнего белья и спустила на кружевные "лакомства" приличную часть зарплаты супруга.

Думаю, попытаться дать карту жене все-таки стоит, а там посмотреть, как пойдет. Особенно это актуально, когда в семье есть маленькие дети. Им все время что-то нужно по мелочам. То памперсы закончились, то салфетки, то игрушку новую купить. Возможно, экономной хозяйке даже удастся как-то скопить, отложить "заначку".

Работают и муж, и жена

Порой женщина не выдерживает сидеть с ребенком, потому что душа требует самореализации. Она пытается устроиться либо на кукую-то удаленную работу, либо на полставки на неполный рабочий день, а когда есть бабушки и няни, то и вовсе может окунуться с головой в рабочий процесс. Еще одна из причин – это желание помочь мужу, облегчить его траты, а возможно, снять часть нагрузки, например, какую-то лишнюю подработку, которая отнимает и время, и силы.

Бывает, что женщина вынуждена идти на работу, потому что муж постоянно попрекает чем-то, не дает деньги на личные расходы. Таким образом она становится независимой, ей удается даже скопить на новый телефон мужу, на какие-то вещи. Отношения в семье благодаря ее самореализации налаживаются, ведь теперь жена выросла в глазах мужа, и все стало как раньше, когда они встречались.

Но как тратить деньги, когда зарабатывают и муж, и жена? Обналичивать зарплаты и складывать в конверт.

Знаю, что многие так и делают. Берут из конверта на какие-то личные нужды, на одежду, на лечение, на еду, и сразу записывают расходы. Возможно, такой способ ведения семейного бюджета полезный, потому что позволяет легко контролировать расходы. Правда, потратить-то можно легко, да так, что потом не вспомнишь, куда ушли деньги.

Муж оплачивает еду и прочие расходы, а жена копит на путевки

Распространенная ситуация для семей, где нет цели потратить все до копейки, – это откладывать деньги. Часто муж с женой договариваются жить только на его зарплату, как это было в старые добрые времена, а деньги жены откладывать либо на какие-то крупные покупки к Новому году, либо на семейный тур к морю.

"Мы на мою зарплату купили хорошую машину", – похвасталась мне как-то подруга, которая работает на полставки в одной из крупных компаний. Два года она во всем себя ограничивала, сократила количество потребляемого кофе и вообще старалась лишний раз в магазин не ходить.

"А вы как живете?" – спросила она меня. Честно говоря, было немножко стыдно и обидно за то, что я так не умею. Но ведь я не ставлю такую цель, я люблю получать удовольствие от частых покупок, от кофе, от приятных мелочей и новых книг. И на ее вопрос я ответила просто: "Очень счастливо".

Муж зарабатывает намного больше жены. И наоборот

Фото: depositphotos/ TarasMalyarevich

Как быть, если на вас вдруг сваливается вся зарплата мужа, больше вашей в несколько раз? Вот в прямом смысле. Он внезапно отдал вам карточку и велел вести хозяйство самой. Я бы на такое не пошла точно или, по крайней мере, взяла ту часть, которую хочу потратить на себя, а свои деньги копила бы на что-то приятное для всей семьи. Какую-то часть я отложила бы на обеспечение порядка в доме, еды, хозяйственных принадлежностей, а вот остальные обязанности, например, коммунальные платежи, предложила бы мужу. Считаю, что нечестно и как-то не по-семейному, что ли, вести бюджет кому-то одному, да и сложно это, за всем ведь не уследишь.

Бывает, что жена зарабатывает больше мужа. Это совершенно не повод мужу чувствовать себя дискомфортно, особенно, когда он заботится о детях. Поменялись местами, называется. Женщина, кстати, в подобной ситуации будет намного мягче мужчины, потому что знает, как тяжело вести домашнее хозяйство.

Если женщина или мужчина зарабатывает намного больше своей половинки, то они и тратить на семью могут гораздо больше. Ведь тут неважно, кто ты, а важно – готов ли ты жертвовать кровно заработанными на самое дорогое, что у тебя есть, – на своего ребенка, на мужа или на жену.

Главное – не ссориться из-за мелочей.