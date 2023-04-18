Законный "откос"? Чем опасны компании, помогающие оформить военный билет

В ряде телеграм-каналов распространяется реклама розыгрышей договоров на полное сопровождение в получении военного билета: якобы клиенту подскажут, как не служить в армии на законных основаниях. Разбираемся, насколько правомерны такие услуги и каков риск стать жертвой мошенников.

Без билета и денег?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Розыгрыш договоров на полное сопровождение в получении военного билета устраивает одна из компаний, которая оказывает юридические услуги призывникам. На своем сайте она обещает защитить от "неправомерных действий военкомата" и помочь реализовать "законное право на отсрочку". Офисы расположены почти в сотне городов по всей стране.

Для участия необходимо зарегистрироваться через чат-бот в Телеграме, ответить на вопросы и посмотреть трансляцию с определением победителя.

При этом в Сети есть немало отзывов о подобных компаниях, многие из них негативные. Пользователи жалуются на слишком агрессивное навязывание услуг и кабальные финансовые условия.





клиент одной из фирм по сопровождению призывников Сына пригласили на бесплатную консультацию и заключили с ним договор, оформив на него кредит. Утром следующего дня он расторг договор. Деньги кредитные не возвращают уже месяц. Причем в договор включают стоимость программного обеспечения, за которое они вообще денег не возвращают, ссылаясь, что стоимость ПО по закону не подлежит возврату! А это половина суммы от общей цены договора.

"В итоге мы отправили досудебное письмо на имя генерального директора с намерением обратиться в суд! И – о чудо! Сразу с нами связались и быстренько вернули половину суммы! Спасибо и на этом", – рассказала свою историю одна из клиенток.

"Когда я отменила встречу, мне позвонили два раза и настойчиво расспрашивали почему. Считаю, что это мое личное дело. Молодой человек по-хамски со мной разговаривал, в конце вообще пожелал "хорошей службы", – поделилась своим опытом другая пользовательница.

"Постоянные спам-звонки и нежелание отцепиться. Я бы даже не рекомендовал вступать с ними в диалог", – написал еще один комментатор.

В целом в интернете можно найти с десяток юридических контор, которые оказывают помощь в получении военного билета. И практически у каждой из них есть отзывы о бесполезности их работы и нежелании возвращать деньги. При этом в среднем стоимость сопровождения варьируется в районе 50–70 тысяч рублей, а цена за помощь в сложных случаях может превышать и 100 тысяч.

"Вначале вы подписываете кабальное соглашение, оплачиваете очень большую сумму, потом к вам пропадает всякий интерес. Девочка из данной конторы пыталась подавать иск, но безрезультатно. Ничего не сделано от слова совсем", – рассказала про одну из таких фирм бывшая клиентка.





бывшая клиентка одной из фирм помощи призывникам Потом приходит сообщение, что надо заключить новое соглашение. Оно нас не устроило, написали заявление о расторжении. Заявление рассматривалось месяц, а потом решение о том, что мы свои деньги обратно получить не можем. Развод чистой воды.

"Люди крайне неадекватные. Не советую обращаться. Кстати, вы сразу на месте подписываете документ о том, что услуги вам оказали. Откровенно давят и хамят", – пожаловался на еще одну компанию другой пользователь.

Законно, но опасно?

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

В целом консультационное сопровождение призывника и оформление жалоб от его имени не противоречит законодательству, рассказал в беседе с Москвой 24 юрист Василий Воробьев.

"Если говорить про розыгрыш таких услуг, формально никаких проблем здесь нет и быть не может. По сути, это та же самая лотерея. Любую услугу, которую можно предоставить законным образом, не запрещено разыгрывать. В данном случае это не нарушает требования действующего законодательства", – объяснил он.

Однако, когда речь идет о решениях госорганов, юристы не имеют права гарантировать получение положительного результата.





Василий Воробьев юрист Если услуга предлагается именно в такой формулировке либо решение вопроса связано с коррупционной составляющей или подделкой документов, это относится к противоправным действиям.

"Клиент понесет наказание наравне с исполнителем услуги, только если был заранее предупрежден, что военный билет будет получен незаконным путем, и согласился с этим. Здесь речь идет об уголовной ответственности о даче взятки и использовании заведомо подложного документа", – отметил Воробьев.

Так как компания не имеет права гарантировать получение военного билета, вернуть деньги в случае призыва на службу не получится. Ведь клиенту оказывают информационные услуги, в рамках которых ему помогут подготовиться к медкомиссии и расскажут все юридические нюансы. Если в конечном итоге это не помогло, остается лишь развести руками, добавил специалист.

Данные под угрозой?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В свою очередь, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов скептически отнесся к идее участвовать в розыгрышах через телеграм-бота. В разговоре с Москвой 24 он отметил, что за подобными схемами в теории могут стоять мошенники. Поэтому оставлять через бота персональные данные точно не стоит.

"Первая задача мошенников – заинтересовать потенциальных жертв. Поэтому они играют на темах, которые беспокоят большую часть общества и обсуждаются в СМИ и соцсетях", – рассказал Ульянов.

Еще один настораживающий фактор – если от пользователя требуют передать персональные данные и номер карты. Автоматизированная система может их запрашивать для мошеннических действий, предупредил Ульянов.

"У некоторых есть субъективное ощущение, что раз это чат-бот, то это относительно надежно. Это же не человек, а значит, не мошенник. Хотя по факту, для каких целей настроят чат-бот, так он и будет работать. А вся информация пользователей будет передаваться владельцам автоматизированной системы", – рассказал специалист.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Риск использования персональной информации против ее владельца достаточно высок.

Чаще всего взаимодействие через электронные сервисы по услугам, которые потенциально могут быть в "серой зоне", оборачивается потерей денег, времени и персональной информации. По этой причине важно обращать внимание на репутацию компании и отзывы по ее работе в интернете, добавил Ульянов.

