Законный "откос"? Чем опасны компании, помогающие оформить военный билет

В ряде телеграм-каналов распространяется реклама розыгрышей договоров на полное сопровождение в получении военного билета: якобы клиенту подскажут, как не служить в армии на законных основаниях. Разбираемся, насколько правомерны такие услуги и каков риск стать жертвой мошенников.
Без билета и денег?
Розыгрыш договоров на полное сопровождение в получении военного билета устраивает одна из компаний, которая оказывает юридические услуги призывникам. На своем сайте она обещает защитить от "неправомерных действий военкомата" и помочь реализовать "законное право на отсрочку". Офисы расположены почти в сотне городов по всей стране.
Для участия необходимо зарегистрироваться через чат-бот в Телеграме, ответить на вопросы и посмотреть трансляцию с определением победителя.
При этом в Сети есть немало отзывов о подобных компаниях, многие из них негативные. Пользователи жалуются на слишком агрессивное навязывание услуг и кабальные финансовые условия.
"В итоге мы отправили досудебное письмо на имя генерального директора с намерением обратиться в суд! И – о чудо! Сразу с нами связались и быстренько вернули половину суммы! Спасибо и на этом", – рассказала свою историю одна из клиенток.
"Когда я отменила встречу, мне позвонили два раза и настойчиво расспрашивали почему. Считаю, что это мое личное дело. Молодой человек по-хамски со мной разговаривал, в конце вообще пожелал "хорошей службы", – поделилась своим опытом другая пользовательница.
"Постоянные спам-звонки и нежелание отцепиться. Я бы даже не рекомендовал вступать с ними в диалог", – написал еще один комментатор.
В целом в интернете можно найти с десяток юридических контор, которые оказывают помощь в получении военного билета. И практически у каждой из них есть отзывы о бесполезности их работы и нежелании возвращать деньги. При этом в среднем стоимость сопровождения варьируется в районе 50–70 тысяч рублей, а цена за помощь в сложных случаях может превышать и 100 тысяч.
"Вначале вы подписываете кабальное соглашение, оплачиваете очень большую сумму, потом к вам пропадает всякий интерес. Девочка из данной конторы пыталась подавать иск, но безрезультатно. Ничего не сделано от слова совсем", – рассказала про одну из таких фирм бывшая клиентка.
"Люди крайне неадекватные. Не советую обращаться. Кстати, вы сразу на месте подписываете документ о том, что услуги вам оказали. Откровенно давят и хамят", – пожаловался на еще одну компанию другой пользователь.
Законно, но опасно?
В целом консультационное сопровождение призывника и оформление жалоб от его имени не противоречит законодательству, рассказал в беседе с Москвой 24 юрист Василий Воробьев.
"Если говорить про розыгрыш таких услуг, формально никаких проблем здесь нет и быть не может. По сути, это та же самая лотерея. Любую услугу, которую можно предоставить законным образом, не запрещено разыгрывать. В данном случае это не нарушает требования действующего законодательства", – объяснил он.
Однако, когда речь идет о решениях госорганов, юристы не имеют права гарантировать получение положительного результата.
"Клиент понесет наказание наравне с исполнителем услуги, только если был заранее предупрежден, что военный билет будет получен незаконным путем, и согласился с этим. Здесь речь идет об уголовной ответственности о даче взятки и использовании заведомо подложного документа", – отметил Воробьев.
Так как компания не имеет права гарантировать получение военного билета, вернуть деньги в случае призыва на службу не получится. Ведь клиенту оказывают информационные услуги, в рамках которых ему помогут подготовиться к медкомиссии и расскажут все юридические нюансы. Если в конечном итоге это не помогло, остается лишь развести руками, добавил специалист.
Данные под угрозой?
В свою очередь, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов скептически отнесся к идее участвовать в розыгрышах через телеграм-бота. В разговоре с Москвой 24 он отметил, что за подобными схемами в теории могут стоять мошенники. Поэтому оставлять через бота персональные данные точно не стоит.
"Первая задача мошенников – заинтересовать потенциальных жертв. Поэтому они играют на темах, которые беспокоят большую часть общества и обсуждаются в СМИ и соцсетях", – рассказал Ульянов.
Еще один настораживающий фактор – если от пользователя требуют передать персональные данные и номер карты. Автоматизированная система может их запрашивать для мошеннических действий, предупредил Ульянов.
"У некоторых есть субъективное ощущение, что раз это чат-бот, то это относительно надежно. Это же не человек, а значит, не мошенник. Хотя по факту, для каких целей настроят чат-бот, так он и будет работать. А вся информация пользователей будет передаваться владельцам автоматизированной системы", – рассказал специалист.
Чаще всего взаимодействие через электронные сервисы по услугам, которые потенциально могут быть в "серой зоне", оборачивается потерей денег, времени и персональной информации. По этой причине важно обращать внимание на репутацию компании и отзывы по ее работе в интернете, добавил Ульянов.
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