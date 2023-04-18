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17:27

Общество

Законный "откос"? Чем опасны компании, помогающие оформить военный билет

В ряде телеграм-каналов распространяется реклама розыгрышей договоров на полное сопровождение в получении военного билета: якобы клиенту подскажут, как не служить в армии на законных основаниях. Разбираемся, насколько правомерны такие услуги и каков риск стать жертвой мошенников.

Без билета и денег?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Розыгрыш договоров на полное сопровождение в получении военного билета устраивает одна из компаний, которая оказывает юридические услуги призывникам. На своем сайте она обещает защитить от "неправомерных действий военкомата" и помочь реализовать "законное право на отсрочку". Офисы расположены почти в сотне городов по всей стране.

Для участия необходимо зарегистрироваться через чат-бот в Телеграме, ответить на вопросы и посмотреть трансляцию с определением победителя.

При этом в Сети есть немало отзывов о подобных компаниях, многие из них негативные. Пользователи жалуются на слишком агрессивное навязывание услуг и кабальные финансовые условия.

Сына пригласили на бесплатную консультацию и заключили с ним договор, оформив на него кредит. Утром следующего дня он расторг договор. Деньги кредитные не возвращают уже месяц. Причем в договор включают стоимость программного обеспечения, за которое они вообще денег не возвращают, ссылаясь, что стоимость ПО по закону не подлежит возврату! А это половина суммы от общей цены договора.
клиент одной из фирм по сопровождению призывников

"В итоге мы отправили досудебное письмо на имя генерального директора с намерением обратиться в суд! И – о чудо! Сразу с нами связались и быстренько вернули половину суммы! Спасибо и на этом", – рассказала свою историю одна из клиенток.

"Когда я отменила встречу, мне позвонили два раза и настойчиво расспрашивали почему. Считаю, что это мое личное дело. Молодой человек по-хамски со мной разговаривал, в конце вообще пожелал "хорошей службы", – поделилась своим опытом другая пользовательница.

"Постоянные спам-звонки и нежелание отцепиться. Я бы даже не рекомендовал вступать с ними в диалог", – написал еще один комментатор.

В целом в интернете можно найти с десяток юридических контор, которые оказывают помощь в получении военного билета. И практически у каждой из них есть отзывы о бесполезности их работы и нежелании возвращать деньги. При этом в среднем стоимость сопровождения варьируется в районе 50–70 тысяч рублей, а цена за помощь в сложных случаях может превышать и 100 тысяч.

"Вначале вы подписываете кабальное соглашение, оплачиваете очень большую сумму, потом к вам пропадает всякий интерес. Девочка из данной конторы пыталась подавать иск, но безрезультатно. Ничего не сделано от слова совсем", – рассказала про одну из таких фирм бывшая клиентка.

Потом приходит сообщение, что надо заключить новое соглашение. Оно нас не устроило, написали заявление о расторжении. Заявление рассматривалось месяц, а потом решение о том, что мы свои деньги обратно получить не можем. Развод чистой воды.
бывшая клиентка одной из фирм помощи призывникам

"Люди крайне неадекватные. Не советую обращаться. Кстати, вы сразу на месте подписываете документ о том, что услуги вам оказали. Откровенно давят и хамят", – пожаловался на еще одну компанию другой пользователь.

Законно, но опасно?

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

В целом консультационное сопровождение призывника и оформление жалоб от его имени не противоречит законодательству, рассказал в беседе с Москвой 24 юрист Василий Воробьев.

"Если говорить про розыгрыш таких услуг, формально никаких проблем здесь нет и быть не может. По сути, это та же самая лотерея. Любую услугу, которую можно предоставить законным образом, не запрещено разыгрывать. В данном случае это не нарушает требования действующего законодательства", – объяснил он.

Однако, когда речь идет о решениях госорганов, юристы не имеют права гарантировать получение положительного результата.

Если услуга предлагается именно в такой формулировке либо решение вопроса связано с коррупционной составляющей или подделкой документов, это относится к противоправным действиям.
Василий Воробьев
юрист

"Клиент понесет наказание наравне с исполнителем услуги, только если был заранее предупрежден, что военный билет будет получен незаконным путем, и согласился с этим. Здесь речь идет об уголовной ответственности о даче взятки и использовании заведомо подложного документа", – отметил Воробьев.

Так как компания не имеет права гарантировать получение военного билета, вернуть деньги в случае призыва на службу не получится. Ведь клиенту оказывают информационные услуги, в рамках которых ему помогут подготовиться к медкомиссии и расскажут все юридические нюансы. Если в конечном итоге это не помогло, остается лишь развести руками, добавил специалист.

Данные под угрозой?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В свою очередь, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов скептически отнесся к идее участвовать в розыгрышах через телеграм-бота. В разговоре с Москвой 24 он отметил, что за подобными схемами в теории могут стоять мошенники. Поэтому оставлять через бота персональные данные точно не стоит.

"Первая задача мошенников – заинтересовать потенциальных жертв. Поэтому они играют на темах, которые беспокоят большую часть общества и обсуждаются в СМИ и соцсетях", – рассказал Ульянов.

Еще один настораживающий фактор – если от пользователя требуют передать персональные данные и номер карты. Автоматизированная система может их запрашивать для мошеннических действий, предупредил Ульянов.

"У некоторых есть субъективное ощущение, что раз это чат-бот, то это относительно надежно. Это же не человек, а значит, не мошенник. Хотя по факту, для каких целей настроят чат-бот, так он и будет работать. А вся информация пользователей будет передаваться владельцам автоматизированной системы", – рассказал специалист.

Риск использования персональной информации против ее владельца достаточно высок.
Владимир Ульянов
руководитель аналитического центра Zecurion

Чаще всего взаимодействие через электронные сервисы по услугам, которые потенциально могут быть в "серой зоне", оборачивается потерей денег, времени и персональной информации. По этой причине важно обращать внимание на репутацию компании и отзывы по ее работе в интернете, добавил Ульянов.

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