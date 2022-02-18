Политолог назвал последствия "войны" российских и американских подростков в TikTok

В социальной сети TikTok развернулась настоящая битва между российскими и американскими подростками. Первыми начали за океаном, публикуя уничижительные ролики, в которых пользователи обещают захватить страну без особых проблем. Российские подростки в ответ сделали тысячи роликов, и в итоге американские видео потерялись на просторах Сети. Разбираемся, кому нужна такая "война" и к каким последствиям она приведет.



"Я покончу с Россией к обеду"

Ролики с обещаниями захватить Россию американские подростки начали выкладывать в TikTok на фоне обострения отношений между США и Россией, а также "вторжения" на Украину. Тренд строится просто: на видео подросток смотрит в камеру, поверх него появляется огромный текст с угрозами захватить страну при помощи довольно странного набора предметов. Все это происходит под трек американского рэпера Waka Flocka Flame.





одна из самых распространенных фраз американских пользователей TikTok Высадите меня в России с айс-кофе, музыкой в наушниках, и она скоро станет 51-м штатом США.

Пользователь с ником Ricko_mode2 пообещал "покончить с Россией к обеду", если ему дадут алкогольный напиток, электронную сигарету, коробку медовых пончиков, адский плейлист, винтовку и автомобиль. Видео набрало 117 тысяч лайков.



Чтобы "разобраться с Россией к утру", пользователю Sharkbaitoohahah понадобится шесть кранов водки, пять долларов, китайское платье и плейлист американской рэп-исполнительницы Meg Thee Stallion.

Кроме шуточных угроз захвата, некоторые американские подростки публиковали откровенно оскорбительные ролики в адрес России, властей и жителей страны.

"К России добавятся 50 новых регионов"

После того как на западный тренд обратили внимание российские пользователи TikTok, американские ролики растворились на просторах интернета. Тысячи подростков с ответными видео буквально встали на защиту своей страны.





пользовательница TikTok с ником P.podko А может, скажем уже им, что мы на уроках ОБЖ учимся собирать автоматы.

"Дайте мне русских бьюти-мастеров, бутылку водки, черного ржаного хлеба, автомат, который все собирали на уроках ОБЖ, и к обеду я стану новым президентом Америки. К России добавятся 50 новых регионов, и в Белом доме ближе к вечеру Моргенштерн будет давать концерты", – написала на своем видео Pavyk098.



Пользователь Goragtetibil заметил, что российские тиктокеры вытеснили видео американцев всего за пару дней. С учетом этого они просто не могут рассуждать о "завоевании" России, написал он. Теперь, по его словам, подростки из США отказываются от слов и закрывают комментарии к своим роликам.

"Серьезно, 51-й штат? Смотрите, чтобы Техас не стал Техасским автономным округом, а Вашингтон – городом федерального значения", – предупреждает Vlrprh.

"Дайте мне 45 минут свободного времени, учебник по географии, контурные карты, и я заставлю американцев плакать", – утверждает пользовательница Killkillkisskiss.

"Ребят, если вы замерзаете в -1, то что вы будете делать с банановым рафом и голыми лодыжками в Норильске в -50?" – напомнил американцам о российском климате пользователь Igor_deg.



Скриншот социальной сети TikTok

Пока одни российские подростки угрожают Западу в ответ, другие в ужасе, что подобный тренд вообще появился в интернете.





пользовательница TikTok с ником Gr.eenteaa В то время как американцы негативно высказываются в этом тренде о России, я несказанно рада, что мой друг из Америки, с которым я знакома больше четырех лет, не собирается ввязываться в это. А, наоборот, хочет в будущем посетить мою страну.

"Вы серьезно обсуждаете захват территорий, угрожаете и разжигаете конфликт? Вы в курсе, что на войнах ну… люди умирают? Я в шоке с этого тренда…" – написала на русском и английском языке Rainbowkelpie.

Многие российские подростки написали, что теперь молодежь точно никто не обвинит в отсутствии патриотизма. Некоторые задумались, были ли случаи, когда на просторах интернета пользователи из двух стран так сильно разругались.

"Антиамериканизм опасен"

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в разговоре с Москвой 24 отметил, что перепалка подростков из России и Соединенных Штатов в TikTok перекинулось в социальную сеть из реальной жизни.





Юрий Рогулев директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Это отражение той пропагандистской информационной кампании, которая ведется. Это показывает, что и подростки тоже попадают в сферу ее воздействия.

"Возьмите информационную кампанию с "нападением" России на Украину. Она же не с неба берется. Это целая информационно-психологическая война, со своими главнокомандующими и пехотой. Образ врага лепится взрослыми дядями, но это затрагивает и подростков", – рассуждает Рогулев.



Ситуация в TikTok развеяла мифы некоторых россиян, что у современных подростков нет чувства патриотизма, подчеркнул политолог. При этом важно, чтобы это не переросло в антиамериканизм, предупреждает собеседник Москвы 24.

"В своей простой массе американцы не такие, какими их иногда рисуют. Конечно, они не хотят зла ни России, ни нашему народу, это совершенно очевидно. С этой точки зрения антиамериканизм опасен", – резюмировал Рогулев.

Социолог, социальный психолог Алексей Рощин в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что не считает атаку американских пользователей TikTok заранее спланированной и спонсируемой акцией. Это связано с тем, что массовые тренды очень сложно создать искусственно, сказал эксперт. Сложившуюся ситуацию он связал с возрождением холодной войны.

"То, что это отразилось на такой в принципе аполитичной аудитории, как молодежь, показательно. Значит, зерна этих настроений дали глубокие всходы и проникли в массовую культуру. Дело зашло далеко", – уверен Рощин.

Первыми "войну" в TikTok начали американцы из-за того, что их пропаганда работает сильнее, считает социолог. Запад в глазах людей на протяжении долгого времени демонизировал Россию, отметил он.

"На американцах как сосредоточии массовой культуры это и проявляется. Поскольку воевать с Россией на Западе модно, они начинают в этом участвовать с большим энтузиазмом. А наши подростки видят эту ситуацию так: нас все хотят погубить, но мы все равно самые сильные и могучие. И мы всем покажем, кто чего стоит", – обратил внимание Рощин.

Подобный тренд появился в соцсетях еще и потому, что люди начинают забывать об ужасах войны, подчеркнул эксперт. С учетом ситуации в TikTok подростки могут вырасти с мыслью, что война – это модно, а это приведет к печальным последствиям, заключил Рощин.

