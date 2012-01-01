Биотехнолог Мясникова назвала три эффективных способа стерилизации банок для заготовок

Опытные хозяйки уже активно маринуют огурцы, готовят варенье и другие закрутки на зиму. Но чтобы не испортить припасы и не отравиться ими, важно правильно подготовить тару и обработать продукты. О самых проверенных способах стерилизации банок и урожая расскажет Москва 24.

Народная мудрость

В каждой семье банки перед консервацией обрабатывают по-разному. Один из самых популярных способов – стерилизация на пару. Для этого можно использовать специальную насадку или сделать водяную баню из подручных средств, рассказала Москве 24 жительница столицы Наталья. По ее словам, весь процесс много времени не займет.





Наталья С насадкой получается очень быстро. Банки держу на пару до тех пор, пока донышки не станут горячими и с них не упадет капля. На это нужно буквально несколько минут.

Также банки стерилизуют с помощью обычного чайника. Светлана в беседе с Москвой 24 рассказала, что перед этим емкость промывают с содой, а потом ставят на прибор с кипящей водой таким образом, чтобы пар попадал внутрь тары.

"Банки объемом 800 миллилитров я стерилизую 8–10 минут, литровые и полуторалитровые – 15–20, трехлитровые – 30. Параллельно с этим кипятятся крышки", – объяснила Светлана.

Готовят банки к закруткам и в духовке. Елена рассказала в соцсетях, что сначала тщательно моет их, а затем помещает вверх ногами в разогретую до 180 градусов духовку.





Елена Держу до тех пор, пока на стенках не останется ни одной капельки влаги, – где-то минут 15. Но перед тем как будете доставать банки из духовки, будьте осторожны, потому что они очень горячие.

Некоторые пользователи предпочитают обрабатывать емкости в микроволновой печи. По словам одной из них – Анны, этот способ самый легкий и быстрый. В тару наливают примерно сантиметр воды и ставят в СВЧ на пять минут, чтобы жидкость закипела.

Уничтожаем инфекции

Стерилизация банок – главный этап при заготовках, рассказала Москве 24 доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова. По ее словам, при неправильной обработке в емкость может попасть грязь и развиться микрофлора, которая приведет к порче продуктов.

К самым эффективным способам специалист отнесла стерилизацию на пару, в микроволновке и духовом шкафу. В среднем банки обрабатываются примерно 20 минут, заметила она.





Елена Мясникова доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Их нужно ставить в холодную духовку, иначе они могут лопнуть. Затем устанавливаем температуру в 110 градусов и, когда печь нагреется до нужных значений, засекаем минут 20, чтобы процесс прошел как положено.

Специалист подчеркнула, что перед стерилизацией важно промыть тару с моющим средством или содой. Также нужно правильно очистить от грязи фрукты и овощи, которые пойдут на заготовку.

"На литр воды кладем 10 граммов соли, перемешиваем и промываем продукты. Также продаются средства для обработки овощей и фруктов, ими тоже можно воспользоваться. После урожай нужно выложить на чистое полотенце, просушить и только потом использовать по назначению", – заметила Елена Мясникова.

При этом эксперт не рекомендовала новичкам браться за заготовки огурцов и грибов. По ее словам, соленья из хрустящего овоща получаются не у всех. А при неправильной заготовке грибов в банке могут образоваться смертельно опасные клостридии ботулизма, объяснила специалист.

А после закручивания крышки важно проверить герметичность банки. Для этого необходимо перевернуть заготовку и убедиться, что из тары не просачивается рассол, заключила Мясникова.

