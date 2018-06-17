Максиму Покровскому – 50: музыканта поздравляют Маргулис, Стриж и Кортнев

Ровно 50 лет назад в Москве родился человек, благодаря которому странная фраза "рамамба хару мамбуру" прочно въелась в память россиян, а словосочетание "Ногу свело" теперь вызывает улыбку. На страницах портала Москва 24 друзья и коллеги Максима Покровского поздравляют его с юбилеем.



На фестивале мы выступали в качестве жюри, и я решила голосовать за Макса, заодно уговорив Макаревича отдать и свой голос, по блату перетянула. Этот дополнительный голос сыграл решающую роль — "Ногу свело" победили. В качестве приза была съемка клипа и участие в моей передаче "У Ксюши". Теперь, когда встречаемся, хоть и редко, он меня называет "мать". Так и говорит: "Ты моя мать".

Мне нравится, что Макс делает, как себя чувствует, как выглядит, что у него есть своя аудитория. И самое главное, что у него есть абсолютная узнаваемость, он нашел свою нишу и пусть он в этой нише цветет и пахнет!

Ксения Стриж телеведущая Был такой фестиваль "Поколение — 93″, где Макс Покровский с группой "Ногу свело" шли как молодые исполнители. Я туда Андрея Макаревича затащила под предлогом посмотреть на Макса, который чисто внешне был похож на него: крупные зубы, волосы в разные стороны. И была уверена, что у группы большое будущее, хотя Андрей спорил со словами "да нет, это однодневка!"На фестивале мы выступали в качестве жюри, и я решила голосовать за Макса, заодно уговорив Макаревича отдать и свой голос, по блату перетянула. Этот дополнительный голос сыграл решающую роль — "Ногу свело" победили. В качестве приза была съемка клипа и участие в моей передаче "У Ксюши". Теперь, когда встречаемся, хоть и редко, он меня называет "мать". Так и говорит: "Ты моя мать".Мне нравится, что Макс делает, как себя чувствует, как выглядит, что у него есть своя аудитория. И самое главное, что у него есть абсолютная узнаваемость, он нашел свою нишу и пусть он в этой нише цветет и пахнет!



На одном из квартирников он поразил меня в самое сердце, потому что я давно не видел концерта с такой бешеной энергетикой в квартирных рамках. Макс выдал по полной программе и снес всех зрителей, включая меня.

Максиму низкий поклон и пускай он творит все, что считает нужным и делает так, как он хочет. Теперь он может себе это позволить, потому что стал взрослым, может курить, выпивать и шататься по бабам.

Евгений Маргулис музыкант Удивительное дело, но я раньше считал, что Максим — большой балбес, потому что нормальный человек песню про "хару мамбуру" писать не будет. Будучи воспитанным на "музыке толстых" и битлах, я не мог оценить сие творение. И только ближе познакомившись с Максом, я увидел, что он глубокий человек, весьма хорошо соображающий во всем, что происходит вокруг нас.На одном из квартирников он поразил меня в самое сердце, потому что я давно не видел концерта с такой бешеной энергетикой в квартирных рамках. Макс выдал по полной программе и снес всех зрителей, включая меня.Максиму низкий поклон и пускай он творит все, что считает нужным и делает так, как он хочет. Теперь он может себе это позволить, потому что стал взрослым, может курить, выпивать и шататься по бабам.



А вообще существует очень точный показатель качества музыки: когда слышишь песню по радио — переключаешься на другую волну или нет? С этой группы я не переключаюсь никогда.

Считаю, что Максим — один из самых талантливых и голосистых артистов на нашей сцене. С огромным удовольствием поздравляю его с юбилеем и желаю дальнейших свершений и успехов, потому что "Ногу свело" пишет настоящую музыку, с большой буквы "Н".

Алексей Кортнев музыкант Во времена, когда у нас еще рок-н-рольные певцы и петь-то толком не умели, Макс был самым лучшим вокалистом в совсем жанре, и таковым и остается. В моей коллекции есть несколько альбомов "Ногу свело", я с большим удовольствием их слушаю.А вообще существует очень точный показатель качества музыки: когда слышишь песню по радио — переключаешься на другую волну или нет? С этой группы я не переключаюсь никогда.Считаю, что Максим — один из самых талантливых и голосистых артистов на нашей сцене. С огромным удовольствием поздравляю его с юбилеем и желаю дальнейших свершений и успехов, потому что "Ногу свело" пишет настоящую музыку, с большой буквы "Н".



Наталья Лоскутникова