Максиму Покровскому – 50: музыканта поздравляют Маргулис, Стриж и Кортнев

Ровно 50 лет назад в Москве родился человек, благодаря которому странная фраза "рамамба хару мамбуру" прочно въелась в память россиян, а словосочетание "Ногу свело" теперь вызывает улыбку. На страницах портала Москва 24 друзья и коллеги Максима Покровского поздравляют его с юбилеем.
На фестивале мы выступали в качестве жюри, и я решила голосовать за Макса, заодно уговорив Макаревича отдать и свой голос, по блату перетянула. Этот дополнительный голос сыграл решающую роль — "Ногу свело" победили. В качестве приза была съемка клипа и участие в моей передаче "У Ксюши". Теперь, когда встречаемся, хоть и редко, он меня называет "мать". Так и говорит: "Ты моя мать".
Мне нравится, что Макс делает, как себя чувствует, как выглядит, что у него есть своя аудитория. И самое главное, что у него есть абсолютная узнаваемость, он нашел свою нишу и пусть он в этой нише цветет и пахнет!
На одном из квартирников он поразил меня в самое сердце, потому что я давно не видел концерта с такой бешеной энергетикой в квартирных рамках. Макс выдал по полной программе и снес всех зрителей, включая меня.
Максиму низкий поклон и пускай он творит все, что считает нужным и делает так, как он хочет. Теперь он может себе это позволить, потому что стал взрослым, может курить, выпивать и шататься по бабам.
А вообще существует очень точный показатель качества музыки: когда слышишь песню по радио — переключаешься на другую волну или нет? С этой группы я не переключаюсь никогда.
Считаю, что Максим — один из самых талантливых и голосистых артистов на нашей сцене. С огромным удовольствием поздравляю его с юбилеем и желаю дальнейших свершений и успехов, потому что "Ногу свело" пишет настоящую музыку, с большой буквы "Н".
Наталья Лоскутникова