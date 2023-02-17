"Высокие требования". Почему в МФЮА разгорелся скандал из-за отчисления аспирантов

В начале февраля Московский финансово-юридический университет (МФЮА) отчислил почти 900 аспирантов, сообщили телеграм-каналы. В вузе назвали эту цифру завышенной, пояснив, что некоторые исключенные студенты не оплатили обучение в срок. Рассказываем подробности и разбираемся, есть ли у них шанс на восстановление.



Отчисление аспирантов

В телеграм-каналах появилась информация о том, что Московский финансово-юридический университет (МФЮА) отчислил за один день 890 аспирантов. Отмечалось, что соответствующий приказ вуз выпустил 6 февраля. В качестве причины назывались финансовые задолженности обучающихся. По договору они должны были внести деньги за очередной семестр до 1 февраля.

Один из подпавших под отчисление студентов Денис рассказал "Коммерсанту FM", что методист университета якобы заявляла о возможности оплаты в другие сроки. "Еще в ноябре 2022 года нам сообщила, что оплатить семестр можно до 1 апреля. Потом эта рассылка повторялась. Некоторые ребята специально уточняли этот момент, обращая внимание на пункт договора об оплате в срок до 1 февраля. Но им отвечали, что все хорошо и переживать не о чем", – отметил он.

В МФЮА подтвердили Москве 24 информацию об отчислении аспирантов, отметив, что в вузе предъявляют "высокие требования к студентам", а также "борются за качество образования и соблюдение условий договора".





Полина Каменская пресс-секретарь МФЮА Да, действительно, вуз ежегодно отчисляет студентов и аспирантов за академическую неуспеваемость, пропуски занятий, невыполнение учебного плана и финансовые задолженности. Университет работает для того, чтобы студенты действительно учились, аспиранты развивали науку, а не получали всевозможные льготы, забывая про образование.

В МФЮА также подчеркнули, что появившаяся в телеграм-каналах цифра по отчислению завышена, однако точное число назвать затруднились. "В этом году было большое количество поступлений в аспирантуру во все вузы страны. Соразмерно ей многие не выполняли учебные планы или условия договора. <...> В связи с неисполнением некоторыми обучающимися обязательств по оплате стоимости образовательных услуг в надлежащий срок они были отчислены", – добавили в пресс-службе.

В вузе отметили, что речь идет об аспирантах, которые не оплатили второй семестр. Деньги необходимо было внести не позднее чем за семь календарных дней до 1 февраля. В пресс-службе уточнили, что стоимость обучения в аспирантуре за год составляет от 140 до 150 тысяч рублей, а за семестр – от 70 до 75 тысяч.

В университете не прокомментировали Москве 24 ситуацию с методистом, которая, предположительно, могла дезинформировать студентов о сроках оплаты. В то же время, по данным телеграм-каналов, после отчисления аспирантов ее уволили.



Могут восстановиться?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пресс-службе МФЮА рассказали, что некоторые отчисленные студенты еще могут вернуться к учебе.





Полина Каменская пресс-секретарь МФЮА По заявлению студента, который был отчислен за несоблюдение условий получения образовательных услуг, возможно его восстановление после рассмотрения кандидатуры на ученом совете вуза. Если студент действительно посещал занятия, выполнял задания, сдавал сессию или аспирант развивал науку и имеет большие стремления к продолжению обучения в вузе, то возможно его восстановление и успешное продолжение обучения.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала Москве 24, что если студенты действительно нарушили договор на обучение с университетом, не внеся вовремя оплату, то в вузе были вправе их отчислить. Однако, если подтвердится история с методистом, это осложняет дело. "Студенты, взаимодействуя с методистами, фактически взаимодействуют со стороной вуза по договору. В данном случае можно будет сказать, что их ввели в заблуждение", – комментирует эксперт.

Аспиранты, которых учебное заведение откажется восстановить, могут через суд попытаться оспорить свое отчисление или хотя бы вернуть средства, ранее внесенные за первый семестр, продолжает юрист. Однако, по ее словам, на практике в таких делах крайне сложно выиграть.

