Объятия лабрадора и утро с чемпионом: главные события выставки "Россия" до 19 ноября

В столице на ВДНХ продолжается выставка-форум "Россия", где представлены главные достижения регионов страны. Ежедневно на площадке проходят мастер-классы, презентации, экскурсии и ярмарки. Рассказываем, на какие мероприятия нужно успеть попасть до 19 ноября.



16 ноября: путешествие в Хакасию и танцы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В четверг, 16 ноября, с 10:00 до 16:00 в павильоне № 4 "Киргизия" желающие смогут чуть больше узнать о Хакасии. О своем опыте путешествий по региону расскажут тревел-блогеры Александра Гурьева, Наталья Анисимова и Иван Васин. Они не только поделятся списком мест, которые точно стоит посетить, но и лайфхаками для отличной поездки.

С 11:00 до 11:30 в павильоне № 75 пройдет танцевальный мастер-класс. У присутствующих появится шанс попробовать свои силы в различных музыкальных стилях и эпохах. Для участия в мероприятии не требуется специальной подготовки.

В том же павильоне с 16:00 гостей ждут на мастер-классе по графическому дизайну, где обучат созданию макетов плакатов. Посетителям расскажут об основах этого искусства. Также при помощи редактора Figma они сделают визитку выставки-форума.

Людей старшего возраста приглашают в павильон C, где их познакомят с банными традициями Сибири. Мастер-класс, на котором расскажут все о действии эфирных масел, помогут создать свой чай из трав и ягод, а также крем, пройдет с 13:20 до 14:05.



17 ноября: зарядка с чемпионом и диктант от актрисы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пятницу, 17 ноября, можно начать бодро, заглянув в павильон № 75 на гимнастическую зарядку от мастера спорта международного класса по боксу Дмитрия Двали. Занятие будет проходить с 10:30 до 11:30.

После всей семьей можно посетить квест-игру "Знакомство с Байкалом" в павильоне C. Она пройдет с 11:30 до 12:45. В рамках игры участники познакомятся с Иркутской областью и ее главными символами.

С 13:00 до 14:00 желающие смогут проверить свои силы в Гайдай-диктанте "Помедленнее, я записываю!". Его проведут в павильоне № 75. Диктант посвящен 100-летнему юбилею режиссера Леонида Гайдая. Изюминка мероприятия в том, что участникам необходимо не только продемонстрировать грамотность, но и найти в тексте цитаты из его фильмов. Главный сюрприз – диктант прочитает заслуженная артистка России Наталья Варлей.

В этот же день будет подходящее мероприятия и для поклонников космоса. В павильоне E проведут тематическую лекцию с 18:00 до 19:00. Популяризатор космонавтики, экс-специалист по подготовке космонавтов ЦПК им. Ю. А. Гагарина Денис Прудник расскажет о процедурах и времени подготовки к полету, а также о многом другом.



18 ноября: канистерапия и искусство вышивания

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

В субботу, 18 ноября, в павильоне № 75 можно научиться вышивать цветы в технике владимирского шва. Участникам расскажут об особенностях мастерской вышивки – русского народного промысла XVIII века, родом из Владимирской губернии. В частности, о цветовой гамме, материалах, приемах и хитростях. Обучиться всем тонкостям вышивки можно с 10:00 до 12:00.

В павильоне № 2 проведут урок по сторителлингу с 14:00 до 15:30. Гостям объяснят, как писать продающиеся тексты, на кого стоит ориентироваться и как применить полученные навыки при создании личного бренда.

С 18:30 до 19:30 в павильоне C посетителей выставки будет ждать лабрадор Астра. Она проведет мастер-класс по канистерапии – лечению и реабилитации при помощи собак.



19 ноября: старт в IT и оздоровление по-алтайски

В павильоне D в воскресенье, 19 ноября, пройдет мастер-класс по реставрации. Слушателей ждут с 11:00 до 13:00. На мероприятии эксперты из области реставрации расскажут посетителям об особенностях своей профессии.

Желающих узнать чуть больше об IT приглашают в павильон № 2. Здесь с 14:00 до 15:30 пройдет мастер-класс о языках программирования. Гостей ждет и теория, и практика. Для участия в мероприятии необходимо предварительная регистрация на сайте выставки "Россия".

Будет чем заняться и тем, кого интересуют новые подходы к оздоровлению. Небольшая лекция пройдет в павильоне D с 15:20 до 15:40. Здесь врачи расскажут об уникальных методах диагностики, программах очищения и омоложения, современных SPA-процедурах, возможностях косметологии. Акцент сделают на те услуги, которые предоставляются в Алтайском крае.

