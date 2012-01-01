Врач Вищипанова рассказала об опасности поддельных косметологических препаратов

МВД ликвидировало нелегальное производство гиалуроновой кислоты в столице, доход от продажи которой перевалил за 100 миллионов рублей. К каким последствиям может привести использование таких препаратов и как обезопасить себя на приеме у косметолога – в материале Москвы 24.

Поставки по всей России

МВД обнаружило производство нелегальных медицинских изделий для косметологии в Москве, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. В частности, там производили гиалуроновый комплекс для подкожных инъекций.





Ирина Волк официальный представитель МВД РФ Изготовленную продукцию сбывали через интернет-ресурсы в различные коммерческие клиники Московского региона и других субъектов Российской Федерации. По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности превышал 100 миллионов рублей в год.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об обращении фальсифицированных лекарственных средств (ч. 2 ст. 238.1 УК РФ), а у предполагаемого организатора бизнеса прошли обыски. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, указала Ирина Волк.

Чем опасна подделка?

Введение нелегальной косметологической продукции в организм может вызвать непредсказуемую реакцию, начиная от отека и заканчивая аллергией и гнойным воспалением. Это возможно, если препарат сделан с нарушением технологий или не является стерильным, рассказала Москве 24 врач косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова.





Надежда Вищипанова врач косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Корректируя губы, контуры лица или какие-то части тела, мы ожидаем, что препарат будет давать легкую отечность один день, а затем четкий контур и объем. Если физико-химические свойства изменены, не соблюдена технология производства, мы не получим тот эффект, который ожидаем, – и это в лучшем случае.

Косметологические процедуры можно проводить только в официальных клиниках, где есть договоры с поставщиками и регистрационные удостоверения с указанием конкретных компаний, которые привозят препараты. Тогда клиент точно знает, что все это не было приобретено из-под полы. Допустимо посещение и крупных салонов, но только в том случае, если у них есть медицинская лицензия, подчеркнула Вищипанова.



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Упаковка медикамента обязательно должна быть стерильной и запаянной. Если условия хранения соблюдены, косметолог вскроет ее непосредственно перед применением. По этой причине клиента должна насторожить гиалуроновая кислота, налитая в большие флаконы, предупредила эксперт.

"Обычно все филлеры на ее основе – это дозированные, индивидуальные шприцы. Ничего мы из банок не набираем", – напомнила Вищипанова.

Также необходимо обращать внимание на срок годности и проверять штрихкод. Кроме того, проверить регистрационный номер препарата можно на сайте Роспотребнадзора, заключила врач.

