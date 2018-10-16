"Красивые пачки притягивают". В Мосгордуме поддержали идею "обезличивания" сигарет

Министерство здравоохранения прорабатывает идею запретить логотипы на пачках сигарет. Эта мера должна стать очередным шагом в концепции последовательной "денормализации курения".

Член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Евгений Герасимов сказал порталу Москва 24, что "обезличивание" сигаретных пачек поможет, в первую очередь, воспрепятствовать распространению табака в подростковой и молодежной среде.

"Вспоминая свою молодость, могу сказать, что тогда яркие красивые пачки притягивали моих школьных приятелей. Носить в кармане пачку какой-нибудь известной марки было модно. Такой элемент пижонства. Возможно, если убрать его и сделать единый дизайн пачек, – у молодежи пропадет интерес к ним", – считает парламентарий.

При этом он добавил, что мера будет эффективна лишь в определенных пределах.

Готовы ли москвичи отказаться от курения



"Конечно, на людей сильно и давно курящих это не подействует. Они будут по-прежнему приобретать те сигареты, к которым привыкли. Но часть курильщиков с небольшим стажем и особенно молодежи так удастся отучить", – отметил Герасимов.

Также депутат подчеркнул, что инициатива нуждается в тщательной проработке, поскольку введение единого обезличенного дизайна пачек может вызвать недовольство среди представителей табачной отрасли.

"В любом случае, пусть сделают. Я уверен, что хуже от этого не будет – а это важный момент любого нового закона. Я думаю, что эта мера не увеличит число курящих – это точно, а скорее всего, еще поможет снизить его", – заключил собеседник портала Москва 24.

Добавим, что как заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью РИА Новости, решение этого вопроса требует времени. Для этого должно быть скорректировано законодательство Евразийского экономического союза.