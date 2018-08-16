Негорящий сезон. Где дешево отдохнуть этой осенью

Близится бархатный сезон с щадящим солнцем, теплым морем и не менее приятными ценами на отдых. Мы узнали у экспертов, какие направления этой осенью будут самыми бюджетными, стоит ли искать тур или путешествие лучше организовать самому, и почему о зимнем отдыхе пора подумать уже сейчас.

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Без горящих туров

Советник по транспорту Ростуризма Дмитрий Горин отметил, что в этом сезоне делать ставку на горящие предложения и откладывать покупку тура до последнего – не лучшая стратегия. Это связано с тем, что в последнее время туроператоры стараются бронировать реальное количество чартерных рейсов и квот мест в гостиницах.



Дмитрий Горин Советник по транспорту Ростуризма "Горящие туры есть, это непроданные места. Но если года два назад доля горящих туров составляла двадцать-тридцать процентов, то сейчас на них приходится всего один-два процента от общего числа туров. Те, кто надеются на это, рискуют остаться вообще без путешествия".

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что операторы уже отказались от горящих туров в Турцию на бархатный сезон: минимальная стоимость пакета на семь ночей в сентябре на двоих взрослых и ребенка в трехзвездочный отель по программе All inclusive составит 50-55 тысяч рублей, а в пятизвездочный отель – от 75,5 тысячи. По сравнению с прошлым годом цены на турецкие курорты вырастут примерно на 10 процентов.

Купить тур или организовать все самому?

По мнению эксперта, желающим сэкономить в путешествии в первую очередь стоит обратить внимание на пакетные туры, но только у проверенных туроператоров. А убедиться в надежности фирмы довольно легко: она обязательно должна быть в реестрах на сайтах Ростуризма и "Турпомощи". Также у оператора должна быть хорошая история без большого количества негативных отзывов.

"Перелет чартерным рейсом и покупка турпакета на пляжных направлениях могут сэкономить до 20-30 процентов".



Куда отправиться в бархатный сезон?

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Из-за изменения курса валют за последние несколько дней стоимость туров и авиабилетов повысились на пять-восемь процентов. Если курс будет корректироваться в обратную сторону, туры начнут дешеветь. Однако путешествовать осенью все равно дешевле, чем летом, поскольку в бархатный сезон начинают действовать скидки и на авиаперевозки, и на отели.

В сентябре и октябре продолжают лидировать Турция и российские направления. Также наблюдается очень хороший спрос на Кипр, Грецию, Испанию, Италию и Тунис. Болгарию тоже выбирают как комфортное по погодным условиям направление. Что касается длительности бархатного сезона в этом году, эксперты отмечают, что все средиземноморское побережье будет пользоваться спросом до самого ноября (пока не остынет море).

По данным крупного сервиса по продаже ж/д- и авиабилетов, среди российских направлений лидирующую позицию этой осенью занимает Крым. В это время года полуостров привлекает гастрономическими турами, винными фестивалями и музыкальными мероприятиями.

Высоким спросом также пользуются Сочи и Анапа. Оставаться в лидерах им помогают стабильные цены на авиабилеты, которые не изменились за год. Между тем перелет в страны ближнего зарубежья за год подорожал на 16 процентов, а в страны дальнего зарубежья – на 11 процентов.

Также эксперты отмечают рост интереса к Таиланду, Объединенным Арабским Эмиратам, Вьетнаму, Индии и Доминикане.

Стоит ли ожидать снижения цен на путевки в Турцию в бархатный сезон?

Самые дешевые отели

По данным крупного сервиса по поиску авиабилетов, в бархатном сезоне бюджетнее всего можно отдохнуть в отелях Паттайи. Там ночь в среднем обойдется в 2090 рублей. В итальянском Римини стоимость проживания осенью по сравнению с летом упала на 62 процента, средняя стоимость ночи в отеле там составит 2600 рублей. Третье место в списке подешевевших курортов занимает вьетнамский Нячанг. Там ночь обойдется в среднем в 2794 рубля.

Пресс-служба туристического сервиса Momondo

Десятку лидеров замыкают Турция и Кипр. В Анталье за ночлег придется выложить 3874 рублей, а в Ларнаке – 4572 рублей.

Что касается российских направлений, привлекательнее всего с точки зрения стоимости проживания выглядит Лазаревское – оно входит в тройку самых выгодных внутренних направлений. Ночь в местных гостиницах обойдется примерно в 2604 рублей, что на 27 процентов ниже августовских предложений. Второе место в ценовом рейтинге занимает Адлер, в сентябре цены в местных отелях упадут с 4001 рубля до 2958 рублей. Ночлег в Анапе и Геленджике стоит в среднем 3556 рублей.

Проживание в европейских городах обойдется существенно дороже. Самым дешевым и популярным у туристов городом в сентябре и октябре будет Прага. Там снять номер можно в среднем за 4636 рублей. Остановка в отелях Берлина по сравнению с прошлым августом подорожала на четверть, а в римских гостиницах – на 47 процентов. Вряд ли удастся сэкономить и путешественникам, планирующим поездку в Амстердам или Париж: там средняя цена на отели составляет около девяти тысяч рублей.

Россияне потянулись в Африку

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По данным одного туристического сервиса, в этом году россияне стали больше интересоваться экзотическими направлениями Африки. В этом году число запросов в африканские страны выросло на тринадцать с половиной процентов. Из всех африканских стран лидером по-прежнему остается Египет, однако из-за отсутствия чартеров туристы постепенно теряют к нему интерес.

Также в первой десятке – Марокко, в этом году стал у россиян популярнее почти на шесть с половиной процента, Танзания выросла по числу запросов на 90 процентов, ЮАР, Сейшелы, Маврикий, Кения, Камерун и Мадагаскар.

Пора готовить сани?

Уже сейчас можно подумать о зимнем отдыхе, советуют эксперты. По словам Дмитрия Горина, акции раннего бронирования на зимние направления позволяют сэкономить от 20 до 40 процентов. Такие предложения уже появились у туроператоров.