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Общество

15 августа, 22:56

Туроператоры не будут предлагать горящие путевки в Турцию на бархатный сезон

туризм общество деньги

Фото: depositphotos/slava296

Российские туроператоры отказались от горящих путевок в Турцию на бархатный сезон. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР),
пишет "Российская газета".

По данным АТОР, уже сейчас туры на сентябрь и октябрь приобретают так активно, что в отелях не хватает мест, и поэтому в продажах горящих путевок нет необходимости. Существенных скидок также не будет, подчеркнули в ассоциации, отметив, что в сентябре цены на путевки в Турцию немного снизятся, но все равно будут выше, чем в прошлом году. В АТОР нынешний "турецкий" сезон назвали "очень успешным" для турфирм.

Российских туристов также предупредили о возможном росте цен на осенние месяцы в связи с ослаблением рубля. По словам экспертов турецкого направления, на удешевление лиры рассчитывать не стоит, ведь с иностранными партнерами все расчеты ведутся в долларах.

При этом, добавили специалисты, шопинг в Турции может стать более выгодным для россиян.

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