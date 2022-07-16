Как наименее болезненно переживать летнюю разлуку с детьми

Порой из-за срочных дел мы не успеваем поговорить с детьми, отмахиваемся от них со словами "Занят. Не мешай". Ребенок ждет и упрямо не ложится спать, когда родители задерживаются на работе или уходят в театр. И вот наступает момент, когда дети и взрослые меняются местами. Мы отчаянно скучаем, пока сыновья и дочери проводят каникулы на даче. Можно ли обижаться на ребенка, если он отдыхает так, что совсем не беспокоит вас? Как взрослым разобраться в своих переживаниях? И чему нас учат летние разлуки? Ответы на эти и другие вопросы ищет журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Лето в разгаре, мы заняты работой, а дети отдыхают – кто у бабушки, а кто в лагере. Утром можно не готовить завтрак, вечером тянет неспешно погулять или совершить шопинг без оглядки на семейный дедлайн. О такой свободе можно только мечтать в разгар учебного года. Но вот незадача: счастливыми мы себя все равно не чувствуем. А все потому, что дети так ни разу и не позвонили со словами:

"Я скучаю, хочу домой". Лишь скупо отвечают на вопросы, когда мы сами звоним. А если родители вырвались на денек за город, то, вытерпев объятия и поцелуи, дети быстро исчезают в зарослях, которые они именуют "джунглями".

Нет, мы, конечно, понимаем, что с бабушкой на даче ребенок в надежных руках, а его досуг в лагере расписан по минутам. Время летит, но где-то в глубине души мы надеемся, что родитель всегда будет для маленького человека центром мира. Поэтому и рассчитываем, что наше временное исчезновение из поля зрения приведет к тому, что отпрыск будет постоянно думать о нас и ждать встречи с нами.

Однако в большом и красочном мире нет места для грусти, если у ребенка все хорошо и благополучно.

Он поменял привычную обстановку на новую среду и каждый день делает разнообразные открытия. Не стоит обижаться на детей из-за того, что они якобы забыли про нас. Нет, не забыли. Дети знают, что мы где-то есть, любим их и ждем. Благодаря этому они чувствуют себя в безопасности. И это ощущение, как ни парадоксально, дает им возможность отдыхать без оглядки на родителей. Речь идет, конечно, о благополучном варианте, когда дети в полной безопасности и нет поводов для беспокойства за их жизнь.

В этом случае придется допустить, что у ребенка так много соблазнов, что не всегда есть возможность отвлечься даже на короткий звонок. Во всяком случае, радоваться надо уже тому, что он лишний раз не берет смартфон в руки. Отсутствие звонков и просьб приехать поскорее – показатель, что ребенку хорошо там, где он находится. Иначе он извел бы вас просьбами приезжать почаще и забрать его побыстрее.



Тишина может быть и пугающей. В крайнем проявлении она свидетельствует о том, что ребенок по какой-то причине боится признаваться, что ему плохо. И ладно, если речь идет только о скуке, которую он испытывает с бабушкой в деревне, но не хочет в этом признаваться. Бывает, что в лагере дети попадают во враждебную обстановку, когда становятся объектом насмешек сверстников или даже сталкиваются с отрицательным отношением со стороны взрослых. В этих случаях жаловаться будут не все. Кто-то не хочет нарушать неписаное правило – не сдавать обидчиков, даже если те не стесняются в нарушении всех приличий и норм. Другие не хотят расстраивать родителей, понимая, что они все равно не приедут за ними раньше срока. И чтобы лишний раз не разреветься в трубку, ребенок загоняет переживания подальше в себя и не выходит на связь. В этом случае надо заранее все проговорить с детьми. Объяснить, что такая ситуация возможна и скрывать свои проблемы от родителей нельзя. Большинство вопросов, которые кажутся маленькому человеку ужасными, решаются одним звонком тренеру или ответственным за отдых ребенка.

На случай, когда несовершеннолетний хочет, но по какой-то причине не может в телефонной беседе озвучить свои страхи, надо придумать кодовое слово или пароль, который будет свидетельствовать о том, что ему совсем плохо.

Например: "Пусть Барсик гуляет на балконе". Или: "Передавай привет тете Злате". Причем и вы, и ребенок прекрасно знаете, что никакого Барсика у вас никогда не было, а тетя Злата – вымышленный персонаж. Этот сигнал – своеобразный шифр, крик о помощи, получив который родителям нужно бить во все колокола, выручая сына или дочь.

И пусть вариант с буллингом будет исключением, как и все другие тревожные ситуации, на фоне которых наши обиды на благополучных, наслаждающихся отдыхом детей покажутся ерундой.

Конечно, можно сказать детям, что их звонки важны для вас, вы ждете общения и скучаете. Можно даже назначить время для сеанса связи, когда родители и дети, включенные в общий чат, будут обмениваться новыми впечатлениями. Но не нужно обвинять отпрысков в равнодушии, выплескивая на них свои обиды. Да, ребенок "исправится" и задаст дежурные вопросы. Но в глубине души будет мучиться чувством вины, переживая, что этот отдых он не заслужил, раз мама так из-за него расстраивается. Что тут говорить: и дети, и взрослые были просто не готовы к такой разлуке. Причем каждый воспринимает ее по-разному. Отпрыск осознает, что может какое-то время обходиться без мамы, а мама понимает, что не всегда будет для своего чада центром Вселенной.



К летнему расставанию можно отнестись как к репетиции неизбежной сепарации ребенка от родителей. Когда сегодняшний малыш повзрослеет, он даст вам понять, что вы с ним не единое целое, а отдельные личности. И это будет восприниматься более болезненно. Главным образом потому, что взрослому вдруг нечем будет заполнить нишу, которую до этого занимали только дела детей.

Отдых врозь – возможность заглянуть в себя и постараться понять, чего же именно нам не хватает, если мы настолько остро ощущаем вакуум. Возможно, настало время найти для себя интересное хобби или новую работу, чтобы с годами не превратиться в человека, который постоянно живет лишь чужими интересами.

Кстати, опыт показывает, что в среднем после десяти дней полной свободы от родителей ребенок начинает скучать по ним. Вот тогда вы и насладитесь в полной мере частыми звонками и сообщениями.