Хорошая альтернатива надоевшим подаркам на 23 Февраля

Уже задумались, что подарить на 23 Февраля своим любимым? Подскажем вам, какие подарки следует вычеркнуть из списка своих идей. Мужчины разных возрастов и профессий поделились с Москвой 24 мыслями о том, какие подарки они бы не желали получить в этот день, и намекнули, о чем мечтают на самом деле.

Спа-салон и цветные носки

Сертификат в спа-салон. "Считаю излишней заботу о теле, кроме ежевечернего душа, умывания и чистки зубов. Настоящий мужчина должен быть могуч, вонюч и волосат. Во–первых, на спа-процедуры тратишь время, во-вторых, деньги, которые можно потратить с большей пользой". Руководитель отдела дизайна Александр Семенов, 35 лет.

Цветные носки. "Каждый год я говорю своим женщинам одно и то же, и в этом году я готов повторить им мысль о подарке, который меня бесит на 23 Февраля. Я очень люблю, когда дарят носки, потому что это недорого и всегда полезно. Но когда дарят разные носки, разных цветов, расцветок с разными рисунками – это ужас. Так надоело из кучи выгребать и искать пару для второго носка. Пожалуйста, дарите просто черные носки без рисунка, тогда они будут совместимы с другими моими черными носками. И будет всем счастье". Предприниматель Иван Ларин, 40 лет.

Что порадует мужчин: подарочный набор "Двойной удар"



Фото: предоставлено "ЛавкаЛавка"

В наборе представлены колбаски "Охотничьи", сыр сулугуни, набор "Пикантный" из птицы, копченной на ольхе, традиционный фермерский паштет-террин Le Pere Nagy. Этот вид паштета готовится из мелко рубленной свинины и специй, все запекается. Чаще его употребляют в качестве легкой закуски или аперитива.

Также сюда входит двойная порция копченого сыра чечил. Сырные палочки от Александра Лебедева коптятся натуральным способом на ольховой щепе. Завершают композицию жареный арахис и соленые фисташки.

Бритвенные станки и канцтовары

Принадлежности для бритья. "Такие подарки отдают бытовухой. А бытовуха в праздник вгоняет в лютую тоску. Кроме того, носки, бритвенные штуки, всевозможные мыльно-рыльные принадлежности в контексте 23 Февраля ассоциируются исключительно с шутками о самых банальных презентах в мире. Ты получаешь их и думаешь про себя: опяяяять... Иногда хочется чувствовать, что человек выбирал, старался удивить. А не взял самое простое и пошел вручать". Журналист Никита Картенко, 27 лет.

Канцтовары. "Меня такие подарки не устраивают, потому что сейчас я практически не пишу на бумаге, а в основном на компьютере или в планшете. Та же пена для бритья или носки и то более практичные. На такие подарки я не обижаюсь, а чаще прошу сам, если что-то требуется. Мне сейчас нужен шуруповерт и дрель. А если подарок можно съесть, он вдвойне хорош". SMM-менеджер Анатолий Егоров, 28 лет.

Подарок, который можно съесть: набор "Крепкий орешек"



Фото: предоставлено "ЛавкаЛавка"

В наборе представлены пастрома свиная категории "люкс" и запеченная буженина от Татьяны Еремкиной. Буженина в виде цельного куска свинины с золотистой корочкой обсыпана чесноком и красным перцем. Выполненный по всем стандартам ГОСТа продукт является мясным деликатесом.

Целых три продукта в подарочном наборе представлено от Александра Сметанина: колбаса "Краковская традиционная", набор "Пикантный" из птицы, копченной на ольхе, и колбаски "Охотничьи". Ароматные колбаски изготовлены из свинины, говядины и композиции органических специй. На производстве используется только фермерское мясо с применением уникальной рецептуры.

Набор дополняют зернистая среднесоленая икра горбуши, фермерский паштет-террин Le Pere Nagy, жареный соленый арахис и фисташки в скорлупе.

Бесполезные вещи

Ароматизатор для машины и билет в кино. "Сюда же относятся конфеты, хрустальные вазы, предметы декора и прочие ненужные вещи, которые нельзя применить. Я бы предпочел, чтобы супруга приготовила вкусный ужин после работы. Если с мужиками посидеть, то на закуску подойдут мясные деликатесы, байкальский омуль, камчатский краб, икра". Пилот Евгений Вторушин, 51 год.

Альтернативный вариант: подарочный набор "Терминатор"



Фото: предоставлено "ЛавкаЛавка"

Это премиальный и самый питательный набор с морепродуктами. Главный деликатес – зернистая среднесоленая икра горбуши от Gorchakov group. Свежая икра из натуральной рыбы, обитающей в диких условиях, проходит не один этап проверки на качество. Идеально подойдет для легких перекусов и праздничного застолья.

Еще один деликатес – мясо краба с первой фаланги, которое в консервированном виде может долго храниться на кухне. Также в комплекте представлен традиционный фермерский паштет-террин.

От "Лавка Лавка Рыбы" здесь представлены сразу четыре морепродукта. Филе лосося холодного копчения, филе сельди слабой соли, кальмар и осетр горячего копчения. На аперитив – соленые фисташки в скорлупе.

Оригинальные мужские подарочные наборы с морепродуктами, бужениной, фермерским паштетом, копченым сыром и охотничьими колбасками можно приобрести в "Лавка Лавка".