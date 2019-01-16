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Москва 24

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Общество

16 января, 13:04

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Какие товары можно купить в отделениях "Почты России"

Кофе, макароны и японская косметика: что предлагает "Почта России" кроме писем и посылок
общество еда эксклюзив

В более чем трех тысячах отделений "Почты России" по всей стране начали продавать пиво и другие слабоалкогольные напитки. Корреспонденты портала Москва 24 выяснили, какие еще необычные товары можно приобрести на почте и что в скором времени появится на прилавках.

Фото: depositphotos/kubais

3D-пазлы и японская косметика

В пресс-службе "Почты России" порталу Москва 24 рассказали, что в первую очередь компания активно развивает ассортимент товаров, реализуемых под собственной торговой маркой.

"В конце 2016 года в продаже появились первые модели автопарка Почты России в миниатюрной форме. Как показали продажи, этот вид продукции оказался очень востребованным не только среди коллекционеров, но и среди широкой аудитории клиентов Почты. Категория включает в себя не только модельные игрушки, но и конструкторы, и 3D-пазлы. В 2019 году ассортимент пополнят куклы-почтальоны, детские часы-конструкторы, новые сборные модели и наборы для творчества", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, в этом году на прилавках появились японские товары, включая бытовую химию и косметические средства. Как пояснили на почте, ассортимент продукции подобран дочерней компанией японской корпорации с учетом предпочтений российских потребителей. "В 2019 году японские товары появятся во всех городских отделениях Почты России", – добавили в "Почте России".

Фото: depositphotos/sumners

Макароны и пиво

При этом самыми популярными товарами, которые пользовались спросом у посетителей отделений почты, стали продуты питания. "Это связано не только с экономическими факторами, но и с дополнительным фокусом на ценообразование и ассортиментную политику. Газеты, например, выложены на барьерах операторов, открытки вынесены на стойках в открытый доступ в клиентском зале, что-то, безусловно, находится в витринах", – пояснили в пресс-службе "Почты России".

Сейчас на почте можно купить десятки продуктов. Как рассказал бывший сотрудник подмосковного отделения почты Артем Семенов, сначала в отделениях продавался только крем и шоколадки, но затем ассортимент расширялся. "Со временем начало больше приходить продуктов, мы знатно удивились, когда нам мука пришла, а потом начало приходить все больше и больше продукции: макароны, подсолнечное масло, консервы, кофе, сгущенка и так далее", – пояснил он.

Ранее руководитель "Почты России" Николай Подгузов заявлял, что одна из продуктовых сетей в 2019 году откроет точки продаж как минимум в двух тысячах отделений. Сейчас первый такой магазин работает в столичном отделении на улице Арбат, где можно приобрести крупы, соки, газировку, кондитерские изделия и другие товары народного потребления.

Первыми продавать алкоголь в отделениях "Почты России" начали в Калининграде еще в 2014 году. Сейчас слабоалкогольными напитками торгуют в более чем трех тысячах отделений по всей стране. Торговлю алкоголем на почте открыли, чтобы снизить число жертв некачественного алкоголя и повысить рентабельность. Ассортимент обновился в основном в небольших населенных пунктах, где в местных магазинчиках легко нарваться на суррогатный товар. Продажа алкоголя ведется только в стационарных торговых объектах, в конкретные временные рамки и с использованием контрольно-кассовых аппаратов.

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