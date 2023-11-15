Для поддержки москвичей: какие социальные выплаты вырастут в 2024 году

В Москве в 2024 году вырастут выплаты у пенсионеров, инвалидов и семей с детьми. Индексация на этот период заложена в проект городского бюджета, который одобрили столичные власти. Кроме того, в Москве увеличится прожиточный минимум. Рассказываем, как изменится материальная поддержка жителей столицы в будущем году.



Как изменятся выплаты?

В 2024 году у пожилых москвичей и других льготных категорий горожан вырастут пособия и выплаты. В проекте бюджета Москвы, который сформировали столичные власти на этот период, заложено 615,9 миллиарда рублей на оказание соцподдержки. Причем речь идет о помощи как в денежной, так и натуральной форме. Например, о пенсионных доплатах, льготах на лекарственное обеспечение, коммунальные услуги и проезд в общественном транспорте, а также прочих мерах.





Сергей Собянин мэр Москвы Как и в прошлые годы – 50 % расходов направим на социальную поддержку москвичей, здравоохранение, образование, культуру, спорт и другие социальные мероприятия.

В целом же пособия для пожилых москвичей, инвалидов и семей с детьми с января будущего года проиндексируют на 5 %. Таким образом, минимальный размер пенсии с доплатой от города составит 24 500 рублей. Сегодня эта сумма равняется 23 313 рублям, а в 2022 году достигала 21 193 рублей.

Кроме того, согласно постановлению правительства Москвы, с 2024 года в столице вырастет прожиточный минимум. Для трудоспособного населения он составит 25 879 рублей, для пенсионеров – 16 964 рубля, а для детей –19 586 рублей.



Для всех категорий

Согласно проекту бюджета города, в 2024 году на денежную поддержку семьям с детьми заложено 89,5 миллиарда рублей. Для возрастной категории граждан – 202,3 миллиарда рублей, причем из этой суммы 177,7 миллиарда пойдет на доплаты к пенсиям неработающих пенсионеров. На покрытие льгот по оплате коммунальных услуг направят 31,4 миллиарда рублей – для отдельных категорий граждан и 23,8 миллиарда рублей – для семей с невысоким уровнем дохода.

На обеспечение бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте Москвы и Подмосковья предусмотрено свыше 157 миллиардов рублей. Продолжат развивать и проект "Московское долголетие". На него в бюджете заложили 4,9 миллиарда рублей. Вместе с тем 9 миллиардов рублей выделено для оказания горожанам адресной соцподдержки.





Сергей Собянин мэр Москвы Продолжим оказывать комплексную адресную поддержку участникам СВО и членам их семей.

В частности, в полном объеме будут начисляться установленные в столице выплаты для участников специальной военной операции. Город также продолжит поддерживать семьи и детей бойцов. Сохранятся ежемесячное пособие на каждого ребенка, бесплатные детсады для дошколят, адресная материальная поддержка и многие другие дополнительные меры для родственников участников СВО.

