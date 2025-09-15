Адвокат Бурков объяснил, как безопасно сдать имущество на складское хранение

Крупный пожар на складе сервиса хранения вещей "Чердак" в Подмосковье оставил сотни клиентов без имущества. По некоторым данным, ущерб превышает миллиард рублей, однако по условиям договора большинство пострадавших смогут получить лишь символические компенсации. Сама компания заявляет, что пожар произошел не по ее вине, и рекомендует дождаться результатов официального расследования. Что рассказывают клиенты сервиса, а также как безопасно сдавать свое имущество на хранение – в материале Москвы 24.

"Не измеряется деньгами"

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Крупный пожар произошел в поселке Некрасовском Дмитровского городского округа 10 сентября: пламя охватило 12 тысяч квадратных метров складского здания, произошло частичное обрушение конструкций. По словам очевидцев, столб дыма был заметен из других районов.

Из-за пожара был приостановлен чемпионат России по конной выездке, который должен был пройти в расположенном неподалеку конноспортивном клубе. Позже его сотрудники сообщили в Сети, что с лошадьми все в порядке, их вывели в безопасные помещения.

Изначально в соцсетях появилась информация о том, что пожар вспыхнул на мебельном складе, однако позже стало известно, что загорелся склад сервиса по хранению вещей "Чердак". Несмотря на то что инцидент произошел 10-го числа, клиенты узнали об этом позже: 12 сентября публикация о произошедшем появилась на сайте сервиса, а только утром 13-го пользователям пришло уведомление.

"10 сентября на нашем складе произошел пожар. К сожалению, вещи, находившиеся на хранении, были безвозвратно утеряны. Мы понимаем, какой это стресс и потеря для многих из вас, и очень сожалеем о случившемся", – говорится в сообщении.





из текста публикации Пожар случился не по нашей вине, сейчас ведется официальное расследование причин пожара. Доступ к складу временно ограничен, поэтому у нас нет возможности действовать быстрее. Как только проверка будет завершена, мы сможем перейти к следующему этапу – урегулированию вопросов компенсации. Компания не снимает с себя обязательств, и все обращения будут рассмотрены.

По данным некоторых телеграм-каналов, общий ущерб от пожара может превышать один миллиард рублей. Среди пострадавших, у которых сгорели дорогостоящие брендовые вещи, упоминаются блогеры и инфлюенсеры, в том числе бывшая жена рэпера Гуфа Юлия Королева, экс-участница шоу "Дом-2" Нелли Ермолаева и контент-директор ЦУМа Дарья Гордеева.

"Сегодня я узнала, что вся моя зимняя одежда сгорела. Все мои пуховики "Прада", "Баленсиага", все мои сапоги и ботильоны, весь мой кашемир, мебель, техника. Чувствую невероятную боль от потери. Очень больно, когда ты одинокая мать, которая по кусочкам всю жизнь собирает гардероб, а потом кто-то просто позволяет себе так распорядиться твоими вещами. <...> Пока это все", – рассказала Гордеева в своем аккаунте в соцсети.

Несмотря на то что компания пообещала урегулировать вопросы компенсаций после завершения официальной проверки, клиенты получили уведомления, из которых следует, что рассчитывать на возмещение реальной стоимости вещей не приходится.

"По оферте, которую мы подписывали, когда отдавали вещи на хранение, предполагается одна тысяча рублей за кубометр, то есть совсем копейки, как я понимаю, около 3–4 тысяч рублей компенсации официально", – отметила одна из пострадавших в разговоре с "Коммерсант FM".

По ее словам, вещи хранились на складе около года, среди них было много ценных.

Кроме того, дозвониться до компании невозможно, рассказала "Бизнес ФМ" другая пользовательница сервиса.



пользовательница сервиса Я узнала о пожаре из-за того, что 12 сентября не пришел заказ, была отмена указана в приложении. Написала во все соцсети "Чердака", и они на следующий день только ответили, что да, был пожар, все сгорело. Я три года платила за вещи, каждый месяц, плюс заплатила за возврат. Никакие деньги мне не вернулись. Хранилось у меня все там: одежда, сувениры из путешествий, которые тоже не восстановить, техника, айпад. Помочь обещают, но пока это просто "копипаст". "Да, мы расследуем", "да, мы вам скажем", "мы вас понимаем, но ждите" – конкретики нет. Если честно, надежды нет, потому что тратить деньги на суд. Они могут сказать, что банкроты, и смысла в этом может и не быть.

Сейчас клиенты создали чат, в который уже добавились более 700 человек. и готовят коллективный судебный иск, обсуждая свои потери.

"Здесь у многих еще ущерб, к сожалению, не измеряется деньгами. Ну чем можно измерить фотоархив за почти неполные 40 лет жизни? Фото со школы, института, друзей с Каретного, всяких лагерей детских <...> Материальной ценности это не имеет все никакой, но память <...> В этом, пожалуй, основная сложность", – написал один из участников.

Другой пользователь рассказал, что, по некоторым данным, сотрудники склада "были организованы как самозанятые", потому расходы за произошедшее они не понесут.

Противоречие закону

Опубликованные на сайте правила сервиса гласят, что при оформлении заявки клиент выбирает уровень защиты груза и "не имеет права требовать компенсации реального ущерба, упущенной выгоды и иных затрат, выходящих за пределы реального ущерба, причиненного грузу". При этом отдельно подчеркивается, что к "самоупакованному грузу уровни защиты не применяются".

Однако в случае причинения убытков потребителю компания обязана возместить их, несмотря на договор, заявил в беседе с Москвой 24 адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков.

"Условия об ограничении ответственности хранителя в данном случае будут ничтожными, потому что договор заключается с потребителями, а хранитель выступает профессиональным участником рынка по хранению вещей. Он не может в отношениях с потребителями ограничивать свои обязанности", – сказал он.





Илья Бурков адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам По закону в случае причинения убытков потребителю – это означает утрату или повреждение вещи – хранитель обязан возместить их в полном объеме и принимать меры по обеспечению сохранности этих вещей. Речь идет о санитарных, противопожарных и других технологических мерах.

Цена утраченного имущества может подтверждаться чеками о покупке или, например, путем товароведческой экспертизы, когда устанавливается стоимость товара с учетом его естественного износа, отметил эксперт.

"В свою очередь, моральный вред при нарушении имущественных прав граждан резюмируется: человек утрачивает свое имущество, от этого он испытывает нравственные страдания, поэтому, естественно, можно требовать и моральную компенсацию", – подчеркнул юрист.

В целом, сдавая на хранение какие-либо вещи, Бурков рекомендовал очень внимательно читать условия предлагаемого договора.

"Зачастую это договоры присоединения, где потребитель не имеет возможности вносить свои условия, хотя вообще-то может. Просто не все предоставляют такую возможность, и не все об этом знают. И очень важно определить в предмете хранения вещь, которую человек оставляет: ее идентификационные признаки, название, характеристики, условные номера, артикулы, стоимость – то, что определенно точно было передано на хранение", – объяснил он.

При этом во избежании рисков можно дополнительно застраховать свое имущество.





Илья Бурков адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Это делается путем заключения договора со страховой организацией как возможность получения скорейшего денежного возмещения в случае утраты имущества.

Условия подобного договора также важно изучить: его основания и страховые случаи для возмещения компенсации за утерю или порчу имущества, поскольку не все случаи могут быть признаны страховыми, заключил Бурков.