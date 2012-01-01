Житель Минска пожаловался на то, что домочадцы запрещают ему завести кошку

В соцсетях вызвал широкий резонанс ролик, в котором житель Белоруссии пожаловался на то, что домочадцы не разрешают ему завести кошку. Мужчина рассказал, что тайно ходит на выставки, чтобы просто посмотреть на животных и погладить их. Видео собрало более двух тысяч комментариев. Рассказываем, как на эту историю отреагировали пользователи соцсетей.



"Выгонят вместе с кошечками"

Пользователь TikTok из Минска Владимир Красовский стал звездой соцсетей после того, как опубликовал видеоролик с выставки кошек. Мужчина пожаловался на то, что не может завести себе пушистого любимца из-за родных.





Владимир Красовский пользователь TikTok Я сегодня на выставке кошечек, мне никто не разрешает заводить их дома, поэтому хожу тайно на всякие выставки просто посмотреть, пять минуточек хотя бы, чтобы погладить их, маленьких, потому что дома меня, сказали, выгонят вместе с этими кошечками.

На кадрах мужчина восхищается разными породами и спрашивает у своей спутницы, из-за чего та не позволяет ему завести питомца. По его словам, всегда находится тысяча причин, почему нельзя, и ни одной – почему можно. Видео собрало почти 3 миллиона просмотров и более двух тысяч комментариев.



"Запрещаю запрещать"

Пользователи соцсети встали на защиту мужчины и призывают родственников разрешить ему принести в дом питомца. "Я запрещаю ему запрещать завести котика", – написал юзер под ником Marius.

В свою очередь, пользовательница Mzuzu призналась, что мечтает увидеть, как у мужчины наконец появится полосатый любимец.





Demian пользовательница соцсетей Уважаемая жена, вас уже умоляет половина TikTok разрешить вашему мужу взять кошечку. Ну пожалуйста, разрешите.

Некоторые не упустили возможности пошутить над ситуацией. "В 4 года: "Вырастешь, заведешь кого хочешь". В 40: "Никаких котиков!" – написала пользовательница под ником Matusa.

Нашлись и те, кто решил пофилософствовать. "Кем бы я был без своего кота? Да никем. Человек без кота обречен на жалкое существование, подобие жизни в мечтаниях, что когда-нибудь рядом будет пушистый друг", – написал юзер Денис Иванов.

В свою очередь, автор видео Владимир Красовский в беседе с журналистами пояснил, что никакого запрета на самом деле нет. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды". По словам мужчины, ролик был снят исключительно в юмористических целях. "Не нужно делать никаких выводов о моей жизни, о моей любви к котам, к животным, к моей жене, или обвинять ее в чем-либо. Ни в коем случае этого делать нельзя", – подчеркнул он.

Красовский добавил, что считает себя человеком с юмором. Он также призвал остальных относиться к его ролику только таким образом.

