Житель Минска пожаловался на то, что домочадцы запрещают ему завести кошку

В соцсетях вызвал широкий резонанс ролик, в котором житель Белоруссии пожаловался на то, что домочадцы не разрешают ему завести кошку. Мужчина рассказал, что тайно ходит на выставки, чтобы просто посмотреть на животных и погладить их. Видео собрало более двух тысяч комментариев. Рассказываем, как на эту историю отреагировали пользователи соцсетей.
"Выгонят вместе с кошечками"
Пользователь TikTok из Минска Владимир Красовский стал звездой соцсетей после того, как опубликовал видеоролик с выставки кошек. Мужчина пожаловался на то, что не может завести себе пушистого любимца из-за родных.
На кадрах мужчина восхищается разными породами и спрашивает у своей спутницы, из-за чего та не позволяет ему завести питомца. По его словам, всегда находится тысяча причин, почему нельзя, и ни одной – почему можно. Видео собрало почти 3 миллиона просмотров и более двух тысяч комментариев.
"Запрещаю запрещать"
Пользователи соцсети встали на защиту мужчины и призывают родственников разрешить ему принести в дом питомца. "Я запрещаю ему запрещать завести котика", – написал юзер под ником Marius.
В свою очередь, пользовательница Mzuzu призналась, что мечтает увидеть, как у мужчины наконец появится полосатый любимец.
Некоторые не упустили возможности пошутить над ситуацией. "В 4 года: "Вырастешь, заведешь кого хочешь". В 40: "Никаких котиков!" – написала пользовательница под ником Matusa.
Нашлись и те, кто решил пофилософствовать. "Кем бы я был без своего кота? Да никем. Человек без кота обречен на жалкое существование, подобие жизни в мечтаниях, что когда-нибудь рядом будет пушистый друг", – написал юзер Денис Иванов.
В свою очередь, автор видео Владимир Красовский в беседе с журналистами пояснил, что никакого запрета на самом деле нет. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды". По словам мужчины, ролик был снят исключительно в юмористических целях. "Не нужно делать никаких выводов о моей жизни, о моей любви к котам, к животным, к моей жене, или обвинять ее в чем-либо. Ни в коем случае этого делать нельзя", – подчеркнул он.
Красовский добавил, что считает себя человеком с юмором. Он также призвал остальных относиться к его ролику только таким образом.