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Общество

15 мая, 17:47

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Эксперты объяснили, зачем нужна проверка на антитела к коронавирусу

Общий иммунитет: как сдать тест на антитела к коронавирусу и зачем это нужно
общество медицина

В Москве с 15 мая начнут бесплатно проверять на антитела к коронавирусу. Специально под эти задачи в ряде городских поликлиник выделили по два процедурных кабинета. Разбираемся, в каком порядке можно пройти тестирование, а также как скрининг способен помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иммунитет – дело общее

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Сергей Собянин сообщил, что с 15 мая в столице стартует массовая бесплатная проверка горожан на присутствие в их организме антител к коронавирусу. Для этого в 30 взрослых поликлиниках у жителей столицы будут производить забор крови. По словам мэра, тестирование осуществляется при помощи иммуноферментного анализа (ИФА-метод), который помогает выявить у человека наличие или отсутствие коронавирусной инфекции и маркер иммунитета к ней.

Программа ИФА-исследований популяционного иммунитета, которую мы запускаем в Москве, является беспрецедентной по своим масштабам. Для ее реализации мы задействуем огромные ресурсы городской системы здравоохранения.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Примерно 70 тысяч жителей столицы каждые несколько дней начнут получать приглашения на скрининг. Уточняется, что отбор будет производиться случайным образом, а приглашения на тестирования – высылаться либо на электронную почту, либо по СМС.

"Чтобы сдать кровь, необходимо будет записаться онлайн, перейдя по ссылке, указанной в приглашении. Результаты скрининга будут подводиться еженедельно в целом по городу и в разрезе административных округов", – объяснил Собянин.

Москвичи, пройдя ИФА-тестирование, получат информацию о собственном иммунном статусе. При необходимости будут сделаны уточняющие ПЦР-тесты, установлен диагноз и проведено лечение. Потенциальные носители инфекции должны будут брать больничный и проходить самоизоляцию. В ближайшее время будет разработан механизм оперативной публикации результатов ИФА-теста в электронной медицинской карте пациентов.
Сергей Собянин
мэр Москвы

Мэр подчеркнул, что тестирование позволит на ранних этапах выявлять заболевание у многих людей, особенно у тех, кто переносит его без каких-либо симптомов. Кроме того, скрининг даст возможность получать достоверную информацию о распространении вируса в городе и поможет принимать обоснованные решения о смягчении ограничительных мер.

Почему скрининг – это важно

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

На основании скрининговых данных можно не только выяснить количество людей, у которых выработался иммунитет к вирусу, но и спрогнозировать окончание эпидемии. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко.

"Тестирование поможет определить количество людей, которые уже перенесли болезнь, ведь у значительной части заразившихся заболевание протекает в бессимптомной форме. За счет этого люди приобретают иммунитет, антитела к вирусу. Выявление этих антител показывает, какая часть популяции населения уже невосприимчива", – объяснил эксперт.

Коллективный иммунитет – важный фактор, который впоследствии ограничивает распространение инфекции, приводит к исчезновению вспышки и эпидемии в целом. Потом можно определить, какая группа была более подвержена риску заражения во время эпидемии – профессиональная, возрастная, – территориальное распределение по округам Москвы, например. Это очень полезная вещь.
Александр Бутенко
завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ

"Считается, что когда уровень популяционного иммунитета достигнет порядка 60%, то тогда это может означать благополучную ситуацию. То есть тогда можно вообще не волноваться за продолжение этой вспышки", – отметил он.

Кроме того, по словам эксперта, тестирование помогает вычислить и тех, кто по-прежнему восприимчив к инфекции. Это важно, поскольку позволит властям принять дополнительные меры для защиты людей из этой группы, заключил Бутенко.

В свою очередь, врач-терапевт высшей категории Елена Карякина подчеркнула, что скрининг – отличное решение в сложившейся ситуации.

"Выявить бессимптомных носителей достаточно сложно, а вот данное тестирование позволит нам понять, какое количество людей уже перенесли эту инфекцию и имеют ли в той или иной степени к ней иммунитет", – сказала она.

Главная цель – понять, насколько у нас велик процент переболевших и имеющих относительный, условный иммунитет, поскольку сейчас мы не совсем еще точно знаем, образуется ли он вообще и надолго ли, то есть может человек повторно заболеть или нет.
Елена Карякина
врач-терапевт высшей категории

Кроме того, специалист подчеркнула, что тест поможет сделать примерный прогноз, каков шанс, что количество вновь заболевших может вырасти, когда все больше начнут ослаблять ограничительные меры.

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Соболева Илона

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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